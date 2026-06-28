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[VIDEO] Hơn 5 triệu thuê bao bị khóa một chiều từ 15-6

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[VIDEO] Hơn 5 triệu thuê bao bị khóa một chiều từ 15-6

Hơn 5 triệu thuê bao bị khóa một chiều từ ngày 15-6 do các nhà mạng thực hiện xác thực thông tin, kiểm soát sim rác theo Thông tư 08.

Minh Quân - Hà Anh
#Quản lý thuê bao chính chủ #Ngăn chặn sim rác #Chính sách thông tư 08 #Khóa một chiều thuê bao #Hỗ trợ xác thực thông tin

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