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[VIDEO] EU cảnh báo về nguy cơ chiến tranh thương mại với Trung Quốc

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[VIDEO] EU cảnh báo về nguy cơ chiến tranh thương mại với Trung Quốc

EU lo ngại về thâm hụt thương mại lớn do hàng Trung Quốc giá rẻ và lo mất năng lực sản xuất, thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ.

Minh Quân - Hà Anh
#Nguy cơ chiến tranh thương mại Trung Quốc-EU #Hàng giá rẻ từ Trung Quốc ảnh hưởng thương mại #Thâm hụt thương mại của EU #Lo ngại mất năng lực sản xuất #Phản ứng của EU đối với thương mại Trung Quốc

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