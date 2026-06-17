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[VIDEO] Cục CSGT công bố quy định mới thi bằng lái ô tô từ 1/7

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[VIDEO] Cục CSGT công bố quy định mới thi bằng lái ô tô từ 1/7

Từ ngày 1/7, quy trình thi bằng lái ô tô mới gồm 12 bài thực hành, tăng câu hỏi lý thuyết, giúp nâng cao kỹ năng lái xe.

Minh Quân - Hà Anh
#Quy định thi bằng lái ô tô mới #Thay đổi kỳ thi sát hạch #Tăng số câu lý thuyết #Bỏ thi mô phỏng lái xe #Nâng cao kỹ năng lái xe

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