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[VIDEO] Cử tri Mỹ thất vọng vì kinh tế, Đảng Cộng hòa vẫn hy vọng

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[VIDEO] Cử tri Mỹ thất vọng vì kinh tế, Đảng Cộng hòa vẫn hy vọng

Khảo sát của Financial Times cho thấy 68% cử tri Mỹ không hài lòng với cách Trump xử lý lạm phát, nhưng Đảng Cộng hòa vẫn còn hy vọng.

Minh Quân - Hà Anh
#Ý kiến cử tri về kinh tế Mỹ #Phản ứng đối xử lạm phát của Tổng thống Trump #Ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa trong bầu cử #Khảo sát ý kiến của Financial Times #Ảnh hưởng của trình duyệt không hỗ trợ video

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