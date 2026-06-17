Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Anh cấm cứng trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và livestream
Thủ tướng Keir Starmer công bố lệnh cấm TikTok, Instagram và game với trẻ dưới 16 từ mùa xuân năm sau, sau khi tham khảo hơn 116.000 ý kiến.
Thủ tướng Keir Starmer công bố lệnh cấm TikTok, Instagram và game với trẻ dưới 16 từ mùa xuân năm sau, sau khi tham khảo hơn 116.000 ý kiến.
Thủ tướng Keir Starmer công bố lệnh cấm TikTok, Instagram và game với trẻ dưới 16 từ mùa xuân năm sau, sau khi tham khảo hơn 116.000 ý kiến.
Từ ngày 1/7, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 và hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện cho hộ nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững.
Shinsegae, chủ sở hữu Starbucks Hàn Quốc, yêu cầu nhân viên học lịch sử sau chiến dịch Tank Day trùng ngày thảm sát Gwangju 1980.
Từ ngày 1/7, quy trình thi bằng lái ô tô mới gồm 12 bài thực hành, tăng câu hỏi lý thuyết, giúp nâng cao kỹ năng lái xe.
Nhiều người mua phần mềm bản quyền giá rẻ tại Hà Nội mất tiền và dữ liệu vì tin lời hứa bảo hành. Chuyên gia cảnh báo rủi ro.
Mỹ và Iran dự kiến ký thỏa thuận hòa bình ngày 19-6 tại Thụy Sĩ, mở lại eo biển Hormuz, nhưng còn nhiều thách thức phía trước.
Hàng trăm chiến sĩ được điều động ra công trường sân bay Long Thành để đẩy nhanh tiến độ dự án khi thiếu gần 2.000 lao động. Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu gấp rút thi công.
Anthropic buộc vô hiệu hóa hai mô hình AI Fable 5 và Mythos 5 do lo ngại về an ninh, chỉ dành cho công dân Mỹ truy cập.
Bộ Công Thương chuyển khung giờ cao điểm điện sang tối, ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp sản xuất và ngành dịch vụ.
Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn sắp xếp thôn tổ dân phố đặc biệt khi thành lập phường từ xã, với quy trình lấy ý kiến và quyết định của HĐND.
Thủ tướng Keir Starmer công bố lệnh cấm TikTok, Instagram và game với trẻ dưới 16 từ mùa xuân năm sau, sau khi tham khảo hơn 116.000 ý kiến.
Từ ngày 1/7, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 và hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện cho hộ nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững.
Shinsegae, chủ sở hữu Starbucks Hàn Quốc, yêu cầu nhân viên học lịch sử sau chiến dịch Tank Day trùng ngày thảm sát Gwangju 1980.
Từ ngày 1/7, quy trình thi bằng lái ô tô mới gồm 12 bài thực hành, tăng câu hỏi lý thuyết, giúp nâng cao kỹ năng lái xe.
Nhiều người mua phần mềm bản quyền giá rẻ tại Hà Nội mất tiền và dữ liệu vì tin lời hứa bảo hành. Chuyên gia cảnh báo rủi ro.
Mỹ và Iran dự kiến ký thỏa thuận hòa bình ngày 19-6 tại Thụy Sĩ, mở lại eo biển Hormuz, nhưng còn nhiều thách thức phía trước.
Hàng trăm chiến sĩ được điều động ra công trường sân bay Long Thành để đẩy nhanh tiến độ dự án khi thiếu gần 2.000 lao động. Bộ trưởng Xây dựng yêu cầu gấp rút thi công.
Anthropic buộc vô hiệu hóa hai mô hình AI Fable 5 và Mythos 5 do lo ngại về an ninh, chỉ dành cho công dân Mỹ truy cập.
Bộ Công Thương chuyển khung giờ cao điểm điện sang tối, ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp sản xuất và ngành dịch vụ.
Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn sắp xếp thôn tổ dân phố đặc biệt khi thành lập phường từ xã, với quy trình lấy ý kiến và quyết định của HĐND.
Theo Đại học Nebraska-Lincoln, ba lầm tưởng về phụ gia chống tách nước xăng E10 cần bỏ ngay vì chúng chỉ có tác dụng phòng ngừa, không phải giải pháp vạn năng.
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Cục Hải quan lý giải nhập siêu Việt Nam tăng vọt lên hơn 15,3 tỷ USD sau 5 tháng đầu năm 2026, chủ yếu do ba nhóm hàng gồm máy tính linh kiện, dầu thô
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Hà Nội bắt đầu hạn chế xe máy cũ từ 1/7 tại phố cổ để giảm ô nhiễm, khuyến khích sử dụng phương tiện mới và thân thiện môi trường.
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