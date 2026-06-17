[VIDEO] Anh cấm cứng trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và livestream

Thủ tướng Keir Starmer công bố lệnh cấm TikTok, Instagram và game với trẻ dưới 16 từ mùa xuân năm sau, sau khi tham khảo hơn 116.000 ý kiến.