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[VIDEO] Anh cấm cứng trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và livestream

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[VIDEO] Anh cấm cứng trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội và livestream

Thủ tướng Keir Starmer công bố lệnh cấm TikTok, Instagram và game với trẻ dưới 16 từ mùa xuân năm sau, sau khi tham khảo hơn 116.000 ý kiến.

Minh Quân - Hà Anh
#Lệnh cấm mạng xã hội cho trẻ dưới 16 #Chính sách giới hạn sử dụng TikTok và Instagram #Phản hồi cộng đồng về quy định mới #Ảnh hưởng của lệnh cấm đối với giới trẻ #Chính sách bảo vệ trẻ trên mạng xã hội

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