Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vì sao thanh kiếm chuôi bát giác 3.000 năm tuổi được xem là 'vô giá'?

Kho tri thức

Vì sao thanh kiếm chuôi bát giác 3.000 năm tuổi được xem là 'vô giá'?

Thanh kiếm cổ với chuôi bát giác tinh xảo, bảo quản gần như nguyên vẹn sau 3.000 năm khiến các nhà khảo cổ sửng sốt.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Tại Närdlingen, một thị trấn thuộc quận Donau-Ries ở Swabia, Bavaria, nước Đức, các chuyên gia đến từ Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria bất ngờ tìm thấy một vũ khí lạ cổ xưa. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Tại Närdlingen, một thị trấn thuộc quận Donau-Ries ở Swabia, Bavaria, nước Đức, các chuyên gia đến từ Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria bất ngờ tìm thấy một vũ khí lạ cổ xưa. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Đó là một thanh kiếm cổ ước tính có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi, và hiện vật này đang trong tình trạng bảo quản tốt đến mức gần như vẫn còn sáng bóng. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Đó là một thanh kiếm cổ ước tính có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi, và hiện vật này đang trong tình trạng bảo quản tốt đến mức gần như vẫn còn sáng bóng. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Các nhà khoa học ca ngợi phát hiện này là "phi thường", khi xét đến việc thanh kiếm này được bảo quản cực kỳ tốt. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Các nhà khoa học ca ngợi phát hiện này là "phi thường", khi xét đến việc thanh kiếm này được bảo quản cực kỳ tốt. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Không chỉ dừng tại đó, điểm đặc biệt ở thanh kiếm đồng này đó là phần chuôi kiếm có thiết kế dạng bát giác độc lạ. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Không chỉ dừng tại đó, điểm đặc biệt ở thanh kiếm đồng này đó là phần chuôi kiếm có thiết kế dạng bát giác độc lạ. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Văn phòng Bảo vệ Di tích Bang Bavaria nhận định, đây là một phát hiện rất hiếm, bởi theo các nghiên cứu cũng như thống kê khảo cổ hiện tại, thì chỉ có ba khu vực phân bố chính của loại kiếm chuôi bát giác cổ xưa này: Một là miền Nam nước Đức, hai là miền Bắc nước Đức, ba là Đan Mạch. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Văn phòng Bảo vệ Di tích Bang Bavaria nhận định, đây là một phát hiện rất hiếm, bởi theo các nghiên cứu cũng như thống kê khảo cổ hiện tại, thì chỉ có ba khu vực phân bố chính của loại kiếm chuôi bát giác cổ xưa này: Một là miền Nam nước Đức, hai là miền Bắc nước Đức, ba là Đan Mạch. Ảnh: @Văn Phòng Bảo Vệ Di Tích Bang Bavaria.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
#Thanh kiếm #chuôi bát giác #vũ khí #kim loại #đồng #hiện vật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT