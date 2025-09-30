Hà Nội

Phát hiện vật thể vàng cổ trong pháo đài La Mã, chuyên gia háo hức

Kho tri thức

Phát hiện vật thể vàng cổ trong pháo đài La Mã, chuyên gia háo hức

Một vật thể vàng cổ quý hiếm được các chuyên gia khai quật tại Pháo đài La Mã, nó bắt mắt các chuyên gia khảo cổ ngay cái nhìn đầu tiên.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Tại tàn tích Pháo đài La Mã Birdoswald, các chuyên gia đến từ trường Đại học Newcastle bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Newcastle.
Vật thể này làm bằng vàng, dài khoảng 4 cm, hình dạng tương tự như một cái chìa khóa, nó có một chóp trang trí hình cầu ở một đầu. Ảnh: @Đại học Newcastle.
Ước tính, vật thể vàng này có niên đại thuộc năm 122 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Newcastle.
Vàng là vật phẩm có địa vị cao và chỉ được giới thượng lưu sử dụng, cho nên việc tìm thấy vật phẩm bằng vàng này tại Pháo đài La Mã Birdoswald cũng là một điều dễ hiểu. Ảnh: @Đại học Newcastle.
Về mục đích sử dụng, các chuyên gia đến từ trường Đại học Newcastle cho rằng, vật thể vàng này có thể được sử dụng cho mục đích tôn giáo hoặc nghi lễ thường xuyên diễn ra tại pháo đài. Ảnh: @Đại học Newcastle.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
