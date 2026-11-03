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Số hóa - Xe

Vì sao nhiều người chỉ chọn mua iPhone số lẻ?

Quan niệm iPhone số lẻ ổn định hơn thế hệ số chẵn đang gây tranh luận trên mạng. Tuy nhiên, liệu số hiệu model có thực sự quyết định chất lượng?

Thiên Trang (th)

Mỗi khi Apple giới thiệu iPhone mới, người dùng lại cân nhắc thời điểm nâng cấp và lựa chọn phiên bản phù hợp. Trong một cuộc thảo luận gần đây trên Threads, một tài khoản chia sẻ nguyên tắc chỉ mua iPhone có số hiệu lẻ, đồng thời tránh các thế hệ mang số chẵn. Bài đăng thu hút hơn 680.000 lượt xem, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về một quan niệm vốn được truyền miệng trong cộng đồng người hâm mộ Apple suốt nhiều năm.

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Quan niệm chỉ nên mua iPhone số lẻ đang gây tranh luận trong cộng đồng người dùng Apple.

Theo người đăng, các mẫu iPhone số chẵn thường đi kèm nhiều vấn đề do được giới thiệu những thay đổi mới. Những hạn chế này sẽ được Apple khắc phục ở phiên bản số lẻ ra mắt sau đó. Vì vậy, thay vì mua ngay một thế hệ mới, người dùng nên chờ thêm một năm để có thiết bị hoàn thiện hơn. Lập luận này khiến iPhone 18 Pro, nếu áp dụng theo quy tắc nói trên, trở thành mẫu máy cần cân nhắc thay vì lựa chọn ngay khi xuất hiện.

Tuy nhiên, không ít người dùng phản đối cách đánh giá dựa trên số hiệu model. Một số ý kiến cho rằng quy tắc này đã mất tính thuyết phục kể từ iPhone 11, bởi mỗi thế hệ đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. iPhone 15 Pro cũng được đưa ra làm ví dụ phản biện khi có người đánh giá đây là một trong những mẫu máy kém ấn tượng trong vài năm gần đây. Những bình luận khác cho rằng không thể mặc định iPhone số lẻ tốt hơn số chẵn khi trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

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Chất lượng iPhone cần được đánh giá qua cấu hình, pin, khả năng tản nhiệt và trải nghiệm thực tế thay vì số hiệu model.

Trong các cuộc thảo luận, người dùng nhắc đến bộ xử lý, thời lượng pin, khả năng tản nhiệt và chính sách cập nhật phần mềm như những tiêu chí quan trọng khi chọn iPhone. Một thế hệ có thể mang đến thiết kế hoặc công nghệ mới nhưng vẫn tồn tại hạn chế ở một số khía cạnh. Ngược lại, phiên bản kế nhiệm không nhất thiết vượt trội toàn diện chỉ vì được ra mắt sau đó. Bên cạnh tranh luận nghiêm túc, nhiều người cũng hài hước khuyên nên tránh mua thế hệ đầu tiên của một dòng sản phẩm mới.

Trên thực tế, Apple chưa từng công bố quy tắc phân biệt chất lượng iPhone theo số hiệu lẻ hay chẵn. Quan niệm nói trên cũng chưa đi kèm dữ liệu thử nghiệm khách quan để chứng minh tính chính xác. Do đó, người dùng nên đánh giá từng mẫu máy dựa trên cấu hình, tính năng, giá bán và nhu cầu sử dụng thay vì chỉ nhìn vào con số trong tên sản phẩm. Số hiệu model có thể là một kinh nghiệm truyền miệng thú vị, nhưng không phải căn cứ đủ tin cậy để quyết định nên mua hay bỏ qua một thế hệ iPhone.

Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
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