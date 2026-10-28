Kỹ sư Foxconn tiết lộ Apple đã hạ tiêu chuẩn chất lượng iPhone Duo

Một kỹ sư tại Foxconn cho biết Apple đã hạ tiêu chuẩn tỷ lệ thành phẩm và kiểm tra chất lượng và một lô vật tư đã được thay thế trên dây chuyền sản xuất.

Hai tuần sau khi chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple được mở bán, câu chuyện về màn hình bị nứt đã có diễn biến mới. Một nhân viên Foxconn tiết lộ rằng tiêu chuẩn chất lượng đã bị hạ thấp để đáp ứng nhu cầu.

iPhone gập đầu tiên của Apple gặp phải sự cố nứt màn hình.

iPhone Duo của Apple, ra mắt với mức chênh lệch giá trên thị trường chợ đen cao nhất trong nhiều năm, nhanh chóng xuất hiện các báo cáo về việc màn hình bị nứt dọc theo đường gập.

Thông tin mới này xuất phát từ một nguồn rò rỉ của nhà cung cấp, được kênh Jingwei của Tân Hoa Xã Trung Quốc đăng tải. Một kỹ sư làm việc trên dây chuyền sản xuất iPhone Duo cho biết, dưới áp lực sản xuất, Apple đã từng hạ thấp một số tiêu chuẩn về tỷ lệ thành phẩm và kiểm tra chất lượng để đảm bảo nguồn cung.

Theo kỹ sư này, điều đó khiến các màn hình lỗi dễ dàng lọt ra thị trường hơn. Nguồn tin này cũng mô tả phản ứng khẩn cấp của họ là một lô vật liệu trên dây chuyền sản xuất đã được thay thế, sản lượng thực tế không bị ảnh hưởng và kế hoạch sản xuất khoảng 7,5 triệu máy trong năm nay vẫn không thay đổi.

Bản dịch bài đăng của Thông tấn xã Trung Quốc.

Bản mổ xẻ của iFixit, được công bố sau những phàn nàn đầu tiên, đã chỉ ra cơ chế gây ra các vết nứt. Các chuyên gia phân tích cho rằng thanh đỡ trung tâm của điện thoại có thể không rút lại hoàn toàn khi đóng máy, tạo áp lực quá lớn lên màn hình.

Đồng thời đường ray cong dẫn bản lề có thể nhô lên trên các linh kiện lân cận khi gập, gây cản trở cho màn hình. Một báo cáo riêng biệt của HK01 cho thấy màn hình bị nứt thành các đường ngang ở cùng một vị trí trên nhiều thiết bị.

Thực tế thị trường bán lẻ đã diễn biến nhanh hơn cả kỹ thuật. Bốn ngày sau khi ra mắt, mức chênh lệch giá chợ đen của chiếc điện thoại này đã giảm mạnh từ hàng nghìn nhân dân tệ xuống chỉ còn vài trăm.

Theo dõi của ThePaper về thị trường bán lại một đà giảm bắt đầu, có lẽ không phải ngẫu nhiên, cùng với các báo cáo về màn hình và vụ chìm tàu chở lô hàng điện thoại này tại Trung Đông.

Nội dung bài đăng của một Bloger Weibo nhận định việc người dùng chịu chi phí cho quy trình chưa hoàn thiện của Apple.

Trên Weibo, thông tin rò rỉ này đã làm dấy lên tranh luận lâu nay về hoạt động sản xuất của Apple tại Trung Quốc.

Một bình luận được nhiều người quan tâm nhận xét rằng 'bây giờ chuyện gì cũng bị tiết lộ ra ngoài, đúng là coi Apple như người ngoài'.

Thậm chí, người này còn đùa rằng hệ sinh thái sửa chữa lậu ở Hoa Cường Bắc, chợ điện tử Thâm Quyến, có thể sớm cho ra đời một mẫu điện thoại gập với kiểm soát chất lượng còn tốt hơn hàng chính hãng.

Một blogger công nghệ chuyên về chuỗi cung ứng đã chỉ trích thẳng thắn: người mua trả giá cao để đổi lấy kiểm soát chất lượng của Apple, nhưng nếu những lô hàng đầu tiên lại là nơi thử nghiệm quy trình chưa hoàn thiện, thì giá trị thực sự cần phải xem xét lại.