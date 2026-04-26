Vì sao mèo Ba Tư được ví như 'quý tộc' trong thế giới thú cưng?

Từ nguồn gốc Ba Tư cổ đại đến ngoại hình kiêu sa và tính cách trầm lặng, mèo Ba Tư từ lâu đã chinh phục giới thượng lưu – nhưng nuôi chúng không hề dễ.

T.B (tổng hợp)

Giống mèo Ba Tư từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự sang trọng và điềm tĩnh. Nguồn gốc của chúng được cho là từ vùng Ba Tư cổ đại (nay là Iran), sau đó được đưa sang châu Âu từ thế kỷ 17 và nhanh chóng trở thành thú cưng được giới quý tộc ưa chuộng. Với bộ lông dài, dày như nhung và khuôn mặt tròn đặc trưng với chiếc mũi ngắn, mèo Ba Tư sở hữu vẻ đẹp giống những sinh vật bước ra từ tranh vẽ.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, mèo Ba Tư còn có tính cách rất “đúng chất quý tộc”: hiền lành, trầm lặng và thích sự yên tĩnh. Chúng không quá năng động hay nghịch ngợm như nhiều giống mèo khác, mà thường thích nằm thư giãn ở những nơi êm ái, quan sát thế giới xung quanh bằng ánh mắt điềm đạm. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích không gian sống nhẹ nhàng, ít ồn ào.

Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy đi kèm với không ít “cái giá”. Bộ lông dài của mèo Ba Tư đòi hỏi phải được chải chuốt hàng ngày để tránh rối và bết. Ngoài ra, do cấu trúc khuôn mặt ngắn (brachycephalic), chúng dễ gặp các vấn đề về hô hấp và mắt, như chảy nước mắt nhiều hoặc khó thở trong điều kiện nóng bức. Vì vậy, việc chăm sóc mèo Ba Tư cần sự kiên nhẫn và hiểu biết nhất định.

Trong văn hóa đại chúng, mèo Ba Tư thường xuất hiện như biểu tượng của sự giàu có và “kiêu kỳ”. Nhân vật mèo trắng trong loạt phim điệp viên nổi tiếng James Bond hay chú mèo Garfield (dù là mèo mướp lai, nhưng thường được vẽ với nét ảnh hưởng từ mèo Ba Tư) đều góp phần củng cố hình ảnh này. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài có vẻ “chảnh”, mèo Ba Tư thực chất lại rất tình cảm và gắn bó với chủ, chỉ là chúng thể hiện điều đó một cách nhẹ nhàng và kín đáo hơn.

Ngày nay, mèo Ba Tư vẫn là một trong những giống mèo phổ biến nhất thế giới, được yêu thích không chỉ vì ngoại hình mà còn vì sự “chậm rãi” hiếm có trong nhịp sống hiện đại.

Kho tri thức

Cấu trúc kỳ lạ của sinh vật có vẻ ngoài giống hệt đàn organ

Dưới làn nước ấm áp của các rạn san hô nhiệt đới, tồn tại một loài san hô mang cấu trúc kỳ lạ giống hệt những ống đàn cổ.

San hô đàn ống, tên khoa học Tubipora musica, là một loài san hô mềm thuộc lớp Anthozoa, nổi bật bởi bộ khung màu đỏ rực được tạo thành từ các ống canxi nhỏ xếp song song như ống đàn organ. Chính cấu trúc đặc biệt này đã mang lại cho nó cái tên đầy chất nghệ thuật. Khi còn sống, phần mô mềm của san hô – thường có màu xanh, xám hoặc nâu – bao phủ bên ngoài và bộ khung đỏ chỉ lộ ra khi lớp mô này bị mất đi, tạo nên sự tương phản thị giác rất ấn tượng.

Kho tri thức

Loài cây không rễ vứt xuống nước là sống, cực quen với người nuôi cá cảnh

Trong làn nước tĩnh lặng của ao hồ, một loài thực vật không rễ âm thầm phát triển, góp phần giữ cân bằng cả hệ sinh thái.

Rong đuôi chó, tên khoa học Ceratophyllum demersum, là một loài thực vật thủy sinh quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Khác với phần lớn cây cối, loài này không có rễ thật sự mà trôi tự do trong nước hoặc bám lỏng lẻo vào bùn đáy. Thân cây dài, mềm, phân nhánh dày đặc, với những vòng lá mảnh như sợi kim tỏa ra xung quanh, tạo nên hình dáng giống chiếc đuôi xù – nguồn gốc của cái tên dân dã mà người Việt thường gọi.

Kho tri thức

Sinh vật trong suốt như 'tàng hình', có thể giết người trong phút chốc

Ẩn mình trong làn nước trong vắt của đại dương nhiệt đới, một sinh vật tưởng như mong manh lại sở hữu sức mạnh khiến con người khiếp sợ.

Thuộc lớp Cubozoa, sứa hộp là một trong những nhóm động vật biển nguy hiểm nhất thế giới. Khác với hình dạng “chuông tròn” quen thuộc của nhiều loài sứa, cơ thể của sứa hộp có dạng hình khối vuông đặc trưng, với bốn mặt rõ rệt và các xúc tu dài buông xuống từ mỗi góc. Chính cấu trúc này giúp chúng bơi nhanh và linh hoạt hơn so với phần lớn các loài sứa khác, thậm chí có thể chủ động săn mồi thay vì chỉ trôi nổi theo dòng nước.

