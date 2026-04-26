Vì sao mèo Ba Tư được ví như 'quý tộc' trong thế giới thú cưng?

Giống mèo Ba Tư từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự sang trọng và điềm tĩnh. Nguồn gốc của chúng được cho là từ vùng Ba Tư cổ đại (nay là Iran), sau đó được đưa sang châu Âu từ thế kỷ 17 và nhanh chóng trở thành thú cưng được giới quý tộc ưa chuộng. Với bộ lông dài, dày như nhung và khuôn mặt tròn đặc trưng với chiếc mũi ngắn, mèo Ba Tư sở hữu vẻ đẹp giống những sinh vật bước ra từ tranh vẽ.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, mèo Ba Tư còn có tính cách rất “đúng chất quý tộc”: hiền lành, trầm lặng và thích sự yên tĩnh. Chúng không quá năng động hay nghịch ngợm như nhiều giống mèo khác, mà thường thích nằm thư giãn ở những nơi êm ái, quan sát thế giới xung quanh bằng ánh mắt điềm đạm. Điều này khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích không gian sống nhẹ nhàng, ít ồn ào.

Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy đi kèm với không ít “cái giá”. Bộ lông dài của mèo Ba Tư đòi hỏi phải được chải chuốt hàng ngày để tránh rối và bết. Ngoài ra, do cấu trúc khuôn mặt ngắn (brachycephalic), chúng dễ gặp các vấn đề về hô hấp và mắt, như chảy nước mắt nhiều hoặc khó thở trong điều kiện nóng bức. Vì vậy, việc chăm sóc mèo Ba Tư cần sự kiên nhẫn và hiểu biết nhất định.

Trong văn hóa đại chúng, mèo Ba Tư thường xuất hiện như biểu tượng của sự giàu có và “kiêu kỳ”. Nhân vật mèo trắng trong loạt phim điệp viên nổi tiếng James Bond hay chú mèo Garfield (dù là mèo mướp lai, nhưng thường được vẽ với nét ảnh hưởng từ mèo Ba Tư) đều góp phần củng cố hình ảnh này. Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài có vẻ “chảnh”, mèo Ba Tư thực chất lại rất tình cảm và gắn bó với chủ, chỉ là chúng thể hiện điều đó một cách nhẹ nhàng và kín đáo hơn.

Ngày nay, mèo Ba Tư vẫn là một trong những giống mèo phổ biến nhất thế giới, được yêu thích không chỉ vì ngoại hình mà còn vì sự “chậm rãi” hiếm có trong nhịp sống hiện đại.