Vì sao APG bị phạt hơn 25 tỷ đồng?

Ngày 14/07/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (HoSE: APG) nhận Quyết định số 2930/QĐ-HAN-KTr4-VPHC từ Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc xử phạt hành chính do ba vi phạm liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Thứ nhất, APG đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn theo quy định. Với hành vi này, công ty bị xử phạt 20% trên số thuế thiếu, tương đương 1,98 tỷ đồng.

Thứ hai, APG bị phát hiện lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến việc chậm thực hiện nghĩa vụ thuế. Công ty bị xử phạt 483,6 triệu đồng cho hành vi này.

Thứ ba, công ty bị xử phạt 8,6 triệu đồng vì hành vi khai sai và khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế, tuy nhiên, hành vi này không liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

Tổng số tiền mà APG phải nộp cho ngân sách nhà nước với ba hành vi vi phạm trên là 2,47 tỷ đồng.

Ngoài các khoản phạt, APG còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc nộp đầy đủ số tiền thuế tăng thêm sau kiểm tra, với tổng số tiền là 16,34 tỷ đồng. Trong đó, thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 1,14 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 13,8 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền công, tiền lương là 80,2 triệu đồng, thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán là 781,7 triệu đồng, và truy thu thuế TNCN từ đầu tư vốn là 521 triệu đồng.

Bên cạnh đó, APG còn phải nộp tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền là 6,65 tỷ đồng, số tiền này được tính đến hết ngày 10/07/2025.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà APG phải thực hiện lên tới 25,47 tỷ đồng. Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 14/07/2025 và công ty sẽ phải chi trả các chi phí liên quan đến tổ chức và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ảnh minh họa

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1 năm 2025, Chứng khoán APG ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 24,772 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước (30,204 tỷ đồng). Mặc dù doanh thu giảm, lãi trước thuế của công ty lại tăng mạnh 75%, đạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 8,8 tỷ đồng, tăng so với mức 6,253 tỷ đồng của quý 1/2024. Theo APG, sự tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ lãi phát sinh từ các khoản cho vay và phải thu gia tăng, đồng thời lỗ từ tài sản tài chính giảm.

APG đặt mục tiêu doanh thu đạt 300 tỷ đồng trong năm 2025, gấp 2,6 lần so với năm 2024. Công ty cũng đặt mục tiêu lãi trước thuế 120 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ gần 146 tỷ đồng trong năm 2024. Sau quý đầu tiên, APG đã thực hiện được 8,25% kế hoạch doanh thu và 9,17% mục tiêu lợi nhuận cho cả năm. Tuy nhiên, công ty còn khá xa so với các mục tiêu tham vọng đã đề ra.