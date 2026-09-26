Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Tai nghe OPPO open-ear hay in-ear hợp với ai?

Open-ear phù hợp khi cần nghe âm thanh xung quanh, trong khi in-ear nổi bật với khả năng chống ồn, thời lượng pin dài và trải nghiệm tập trung.

Thiên Trang (th)

Khi chọn tai nghe OPPO, khác biệt đáng quan tâm không chỉ nằm ở thông số hay mức giá mà còn ở cách thiết bị tương tác với người dùng. Hai nhóm phổ biến gồm open-ear và in-ear mang đến trải nghiệm khá khác nhau. OPPO Enco Clip2 sử dụng thiết kế kẹp tai, không đi sâu vào ống tai, hướng đến những người muốn nghe nhạc nhưng vẫn nhận biết âm thanh bên ngoài. Trong khi đó, OPPO Enco Air5 có thiết kế in-ear kín hơn, tích hợp chống ồn chủ động và thời lượng pin dài, phù hợp với nhu cầu tập trung.

OPPO Enco Clip2 sử dụng thiết kế open-ear, cho phép người dùng vẫn nhận biết âm thanh từ môi trường xung quanh.

Với người thường xuyên đi bộ, làm việc trong môi trường cần giao tiếp hoặc phải đeo tai nghe nhiều giờ, open-ear có thể mang lại cảm giác dễ chịu hơn. OPPO Enco Clip2 đặt bên ngoài ống tai, nhờ đó người dùng vẫn có thể nghe tiếng xe cộ, đồng nghiệp hoặc các thông báo xung quanh trong lúc nghe nhạc, podcast hay nhận cuộc gọi. Thiết kế EarHug hướng đến sự ổn định khi đeo, trong khi chuẩn IP55 giúp tai nghe có khả năng chống bụi và nước ở mức phù hợp cho nhiều hoạt động hằng ngày. Sản phẩm cũng hỗ trợ Bluetooth 6.1, kết nối đa thiết bị và thời lượng sử dụng tối đa 40 giờ khi kết hợp với hộp sạc ở chế độ AAC theo công bố của OPPO. Đổi lại, thiết kế mở khiến khả năng cách ly tiếng ồn của Enco Clip2 không thể bằng những mẫu in-ear.

OPPO Enco Air5 hướng đến nhu cầu nghe tập trung với thiết kế in-ear và chống ồn chủ động.

Nếu thường xuyên làm việc tại quán cà phê, văn phòng đông người hoặc di chuyển trong môi trường nhiều tiếng ồn, tai nghe in-ear lại có lợi thế rõ rệt. OPPO Enco Air5 được trang bị chống ồn chủ động với mức khử tiếng ồn tối đa 52 dB, cùng dải tần khử ồn lên đến 5.000 Hz. Thiết kế tạo độ kín giữa tai nghe và ống tai giúp khả năng hạn chế âm thanh bên ngoài hiệu quả hơn open-ear. Sản phẩm còn có màng loa 12 mm, EQ 10 dải tần, ba micro phục vụ cuộc gọi và chuẩn IP55. Thời lượng pin có thể đạt 54 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc trong điều kiện thử nghiệm của OPPO, với ANC tắt, âm lượng 50% và codec AAC. Điểm cần cân nhắc là cảm giác đeo kín có thể không phù hợp với người thích sự thông thoáng hoặc phải sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Ở nhóm sản phẩm hướng đến trải nghiệm âm thanh cao hơn, OPPO cũng bổ sung những công nghệ đáng chú ý. Enco Clip2 được giới thiệu với âm thanh tinh chỉnh bởi Dynaudio, hệ thống màng loa kép, DAC kép và hỗ trợ Hi-Res Audio thông qua LHDC 5.0. Tai nghe còn tích hợp chip AI 6 nm 4 nhân nhằm hỗ trợ xử lý âm thanh và cuộc gọi. Trong khi đó, Enco Air5 tập trung nhiều hơn vào các tính năng thực dụng như ANC, pin dài, driver 12 mm, EQ nhiều dải, kết nối kép và thao tác cảm ứng. Vì vậy, những công nghệ như Dynaudio, DAC kép hay LHDC 5.0 sẽ đáng quan tâm hơn với người nghe nhạc thường xuyên và sử dụng thiết bị hỗ trợ codec tương thích, trong khi người dùng phổ thông có thể ưu tiên chống ồn, pin và sự tiện dụng.

Việc chọn tai nghe OPPO vì thế nên bắt đầu từ thói quen sử dụng thay vì chỉ nhìn vào danh sách tính năng. Người thường xuyên đi bộ, làm việc trong môi trường cần tương tác hoặc không thích cảm giác nút tai kín có thể cân nhắc Enco Clip2. Ngược lại, Enco Air5 phù hợp hơn với người học tập, làm việc, di chuyển hoặc cần giảm tiếng ồn để tập trung. Nếu ưu tiên thời lượng pin, Enco Air5 có lợi thế về con số công bố; còn nếu đề cao sự thoáng tai và khả năng nhận biết môi trường, thiết kế open-ear là hướng đáng cân nhắc. Hai dòng sản phẩm phục vụ hai nhu cầu khác nhau, và chính bối cảnh sử dụng mới là yếu tố quyết định lựa chọn phù hợp.

#OPPO #tai nghe #open-ear #in-ear #chọn tai nghe #đeo tai

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Bentley ra mắt bộ sưu tập Continental GT "hàng thửa" cảm hứng từ thiên văn

Bentley Mulliner vừa cho ra mắt Bộ sưu tập Nicolaus Copernicus, gồm ba mẫu xe Continental được thiết kế riêng lấy cảm hứng từ Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng.

2-5690.jpg
Bentley Mulliner vừa tạo ra một bộ sưu tập xe siêu sang Continental GT mới, mỗi chiếc được thiết kế dựa trên một hành tinh khác nhau trong hệ mặt trời và có tên gọi Bộ sưu tập Nicolaus Copernicus.
3-8076.jpg
Ba mẫu xe Continental "hàng thửa" này được đặt hàng riêng để vinh danh nhà thiên văn học cùng tên tới từ Ba Lan, người đã đặt Mặt Trời ở trung tâm vũ trụ. Bộ sưu tập ra mắt vào ngày 21/9/2026, sau một dự án hợp tác giữa chi nhánh Bentley Warsaw và Mulliner.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Sennheiser Momentum 5 tai nghe không dây pin rời đầu tiên

Với mức giá 300 USD, mẫu tai nghe chống ồn cao cấp mới sở hữu thiết kế hoàn toàn mới cùng những nâng cấp về hiệu suất đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của EU.

Trong nhiều năm qua, tai nghe không dây Momentum True Wireless của Sennheiser luôn nằm trong số những mẫu tai nghe có chất âm tốt nhất mà bạn có thể mua, nhưng hãng vẫn chưa thực sự kết hợp được chất âm xuất sắc đó với khả năng chống ồn và đàm thoại hàng đầu.

Điều này có thể sẽ thay đổi với mẫu Momentum True Wireless 5 mới, có giá 300 USD, hiện đã cho đặt trước và sẽ được giao hàng vào ngày 3/9 với năm tùy chọn màu sắc.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Tai nghe dạng mở lên ngôi, vì sao ngày càng được chuộng?

Không bịt kín tai, vẫn nghe rõ âm thanh xung quanh, tai nghe dạng mở đang trở thành lựa chọn mới cho người dùng hiện đại, đặc biệt khi di chuyển và vận động.

Tai nghe dạng mở đang dần thoát khỏi hình ảnh một sản phẩm chỉ dành cho người chạy bộ hay tập gym. Với thiết kế đặt loa bên ngoài ống tai, dòng tai nghe này cho phép người dùng thưởng thức âm nhạc, podcast hoặc cuộc gọi mà vẫn nhận biết được những âm thanh đang diễn ra xung quanh. Đây chính là khác biệt lớn nhất so với tai nghe in-ear truyền thống, vốn tạo ra không gian nghe tương đối kín và tách người dùng khỏi môi trường bên ngoài.

Khả năng duy trì kết nối với môi trường khiến tai nghe dạng mở đặc biệt phù hợp khi sử dụng ngoài trời. Người chạy bộ, đạp xe hay đi bộ có thể vừa nghe nhạc vừa nhận biết tiếng còi xe, phương tiện di chuyển hoặc những tín hiệu cảnh báo khác. Trong phòng tập, người dùng cũng không nhất thiết phải tháo tai nghe khi cần nghe hướng dẫn từ huấn luyện viên. Với những người thường xuyên di chuyển trong đô thị, đây là một lợi thế đáng kể về tính tiện dụng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới