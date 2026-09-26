Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Maserati phát triển xe sang điện mới, công nghệ và khung xe của Trung Quốc

Maserati đang đẩy nhanh kế hoạch hợp tác với Huawei và JAC để phát triển xe điện SUV và GT mới. Dự án được kỳ vọng giúp hãng giảm chi phí, cải thiện công nghệ.

Nguyễn Thảo
Video: Maserati hợp tác với JAC và Huawei của Trung Quốc sản xuất xe điện mới.

Kế hoạch hợp tác giữa Maserati, Huawei và JAC Motors tại Trung Quốc đang dần chuyển từ ý tưởng sang giai đoạn triển khai cụ thể. Theo các nguồn tin trong ngành, hãng xe sang Italy đã hoàn tất định hướng phát triển hai mẫu xe điện mới, gồm một SUV thuần điện cỡ trung-lớn và một mẫu GT điện cỡ lớn.

Hai mẫu xe này được phát triển nhằm lấp vào những khoảng trống khác nhau trong danh mục sản phẩm của hãng. Trong đó, mẫu SUV sẽ đóng vai trò bổ sung cho Grecale Folgore hiện có, còn mẫu GT được định hướng để nhấn mạnh hơn bản sắc cốt lõi và tinh thần thể thao của thương hiệu, dựa trên nền tảng mà GranTurismo Folgore đã tạo dựng.

1-5139.jpg
Maserati phát triển hai mẫu xe điện mới, dùng công nghệ và khung xe Trung Quốc.

Trong các cuộc thảo luận nội bộ, phương án đưa mẫu GT thuần điện ra thị trường trước đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.

Sự hợp tác giữa ba bên được xây dựng theo hướng chia sẻ thế mạnh. Huawei sẽ cung cấp nền tảng công nghệ thông minh, bao gồm khoang lái số, hệ thống hỗ trợ lái Qiankun ADS và công nghệ truyền động điện.

JAC Motors phụ trách phần kỹ thuật và sản xuất, tận dụng nhà máy đang dùng để chế tạo các mẫu xe Maextro. Trong khi đó, Maserati đảm nhiệm thiết kế, hoàn thiện sản phẩm và khai thác mạng lưới bán hàng toàn cầu.

4-9094.jpg
Maserati đang đẩy nhanh kế hoạch hợp tác với Huawei và JAC để phát triển xe điện SUV và GT mới. Dự án được kỳ vọng giúp hãng giảm chi phí, cải thiện công nghệ.

Đáng chú ý, hai mẫu xe có thể sử dụng chiến lược thương hiệu khác nhau tùy thị trường. Tại Trung Quốc, xe dự kiến mang tên Maextro, còn ở các thị trường quốc tế vẫn sử dụng logo Maserati.

Để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ được hình ảnh của một thương hiệu xe sang, Maserati dự kiến áp dụng hình thức xuất khẩu SKD - tức xe được hoàn thiện một phần trước khi chuyển sang công đoạn lắp ráp cuối cùng.

Theo kế hoạch, phần thân xe chưa sơn sẽ được sản xuất tại nhà máy của JAC ở Hợp Phì, Trung Quốc. Sau đó, các bộ khung này được đưa sang Italy để hoàn thiện, bao gồm lắp đặt nội thất cao cấp và tinh chỉnh hệ thống khung gầm theo tiêu chuẩn của Maserati.

2-2845.jpg
Tại Trung Quốc, xe dự kiến mang tên Maextro, còn ở các thị trường quốc tế vẫn sử dụng logo Maserati.

Các nguồn tin cho biết Maserati vẫn nắm quyền quyết định đáng kể trong khâu phân phối quốc tế. Trung Đông cùng một số thị trường châu Âu như Italy, Pháp và Đức được xem là những khu vực đầu tiên mà hãng nhắm tới. Cách làm này đồng thời có thể giúp Maserati tận dụng tốt hơn năng lực sản xuất tại hai nhà máy lâu đời ở Cassino và Modena.

Màn hợp tác nói trên diễn ra trong bối cảnh Maserati đang đối mặt với nhiều khó khăn. Năm 2025, lượng xe giao trên toàn cầu của hãng giảm xuống dưới 8.000 chiếc, thấp hơn khoảng 80% so với mức đỉnh năm 2017 và cũng là kết quả thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Tình hình tài chính cũng không mấy khả quan. Maserati ghi nhận khoản lỗ hoạt động sau điều chỉnh 198 triệu euro, trong khi biên lợi nhuận ở mức âm 27,3%.

3-4627.jpg
Để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ được hình ảnh của một thương hiệu xe sang, Maserati dự kiến áp dụng hình thức xuất khẩu SKD.

Trước đó, CEO Stellantis Antonio Filosa từng thừa nhận Maserati cần thêm các đối tác công nghiệp để củng cố tương lai của thương hiệu, thay vì lựa chọn phương án bán lại.

Thông qua việc kết hợp công nghệ thông minh của Huawei với năng lực sản xuất của JAC, Maserati kỳ vọng có thể cải thiện những hạn chế hiện tại về nghiên cứu, phát triển và chuyển đổi số, từ đó từng bước lấy lại vị thế trên thị trường xe sang toàn cầu.

#Maserati phát triển xe sang điện mới #Maserati hợp tác Huawei và JAC #Maserati phát triển xe điện giá rẻ #Maserati #xe điện #Huawei

Bài liên quan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Maserati Grecale 2027 khai tử động cơ 4 xy-lanh, chuyển sang V6

Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.

1-8094.jpg
Mẫu xe SUV hạng sang Maserati Grecale 2027 thế hệ mới vừa ra mắt không có sự thay đổi lớn về tổng thể nhưng phần đầu xe được tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế mới đang xuất hiện trên các mẫu xe như GranTurismo và MC20.
7-7034.jpg
Cản trước của xe được thiết kế lại với các hốc hút gió kích thước lớn hơn, đi kèm lưới tản nhiệt mới và một số chi tiết khí động học được hoàn thiện theo hướng sắc nét hơn. Không gian nội thất cũng nhận nâng cấp nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Maserati Grecale lần đầu có động cơ V6 ngoài Trofeo, sắp về Việt Nam?

Maserati Grecale phiên bản Modena V6 vừa hé lộ tại Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Maserati Grecale Modena thế hệ mới.

Maserati vừa mở rộng dải sản phẩm Grecale khi giới thiệu phiên bản Modena V6 tại thị trường Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên động cơ Nettuno V6 không còn là "đặc quyền" dành riêng cho biến thể hiệu năng cao Trofeo.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Maserati Folgore chạy điện giảm giá kỷ lục, cạnh tranh với xe xăng

Với mức giảm giá lên đến 85.000 USD, Maserati Folgore trở nên hấp dẫn hơn, thậm chí còn rẻ hơn phiên bản xăng trong thị trường Mỹ.

Video: Giới thiệu Maserati Folgore GranCabrio chạy điện.

Theo Carscoops, Maserati vừa gửi thông báo đến các đại lý liên quan khoản ưu đãi tiền mặt tối đa 85.000 USD cho một số mẫu xe điện Folgore.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới