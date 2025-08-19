Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Vay nhanh qua ứng dụng Momo với lãi suất cao: Momo nói gì?

Momo khẳng định ứng dụng chỉ đóng vai trò "cầu nối trung gian" trong quá trình cho vay, tạo điều kiện để hỗ trợ người yếu thế, thu nhập thấp tiếp cận khoản vay.

Trần Trân

Sau bài viết đầu tiên về dịch vụ tài chính Vay nhanh trên ứng dụng Momo, báo Tri thức vs Cuộc sống đã nhận được rất nhiều thông tin từ độc giả. Các ý kiến của độc giả cho rằng việc vay qua Momo dù có lãi suất cao, vẫn có ưu thế lớn do không cần chứng minh thu nhập, sẵn sàng phục vụ các khách hàng chưa có lịch sử tín dụng.

Momo chỉ đóng vai trò “cầu nối trung gian” của các khoản vay

Về việc mức lãi suất từ dịch vụ tài chính Vay nhanh trên Momo cao hơn so với mức lãi suất vay tín chấp từ các ngân hàng thương mại cổ phần, báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ trực tiếp với đại diện phía Momo và được biết: “Dịch vụ tài chính Vay Nhanh trên MoMo được triển khai thông qua các đối tác là những tổ chức tín dụng uy tín, được Ngân hàng nhà nước cấp phép hoạt động tại Việt Nam bao gồm Mcredit, VietCredit, EVN Finance.”

Phía Momo cũng khẳng định, ứng dụng này đóng vai trò “cầu nối trung gian” và tạo điều kiện để “hỗ trợ người dân yếu thế, thu nhập thấp”, có cơ hội tiếp cận nhanh chóng với các khoản vay chính thống, hợp pháp và minh bạch.

a22.jpg

Theo tìm hiểu của phóng viên, Mcredit là công ty tài chính liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng SBI Shinsei của Nhật Bản. Thông tin chính thức trên trang web của Mcredit cho biết, mức lãi suất cho vay bình quân tại tổ chức này tính đến hết tháng 6/2025 tương đương với khoảng 28%/năm.

Còn với EVN Finance, thông tin lãi suất được niêm yết công khai trên trang chủ của EVN Finance cho biết, tổ chức này có lãi vay trung bình tính tới tháng 7/2025 tương đương với khoảng 10,6%/năm. Trong đó, đối với tín dụng tiêu dùng, lãi suất cho vay bình quân vào khoảng 34,44%/năm.

Như vậy, lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng này về cơ bản là thấp hơn so với lãi suất được Momo áp dụng cho các khoản vay nằm trong dịch vụ tài chính Vay nhanh.

Momo tính lãi khoản vay không cố định, có khách hàng chịu lãi lên tới gần 60%/năm

Ngay sau bài viết về việc Momo tính lãi khoản vay nhanh cho khách hàng với lãi suất lên tới gần 50%/năm, báo Tri thức và Cuộc sống đã nhận rất nhiều phản hồi từ độc giả, trong đó có một vài độc giả khẳng định, ví điện tử Momo của họ có lãi suất cho vay lên tới gần 60%/năm.

3.jpg
2.jpg

Qua xác minh của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, một vài người dùng được Momo cung cấp khoản vay với mức lãi suất lên tới 5,34%/tháng. Để tính ra chi tiết lãi suất theo năm của khoản vay này, không thể đơn giản chỉ lấy 5,34% x 12 tháng, chúng ta cần tính theo lãi suất thực tế và phải quy dòng tiền về hiện tại, sử dụng phương pháp tính lãi suất hiệu dụng nội bộ (Internal Rate of Return – IRR) để có thể đo lường chi phí vốn thực sự của dòng tiền.

Trong trường hợp của khoản vay có lãi suất 5,34%/tháng kể trên, lãi suất gộp thực tế vào khoảng 3,6 tới 3,7%/tháng, tương đương với khoảng 54 đến 56%/năm – cao hơn nhiều so với các khoản vay có mức lãi suất 46%/năm được báo Tri thức và Cuộc sống thông tin tới độc giả trước đó.

6.png

Có thể thấy, với mỗi một khách hàng có lịch sử tín dụng khác nhau, lãi suất cho dịch vụ Vay nhanh của Momo sẽ có sự thay đổi.

Một loạt các khoản phí kèm theo

Ngoài ra, Momo còn tính phí thu hộ trên mỗi khoản vay tương đương với 20.000 đồng/1 lần thu hộ. Với khoản vay có thời hạn 24 tháng, Momo sẽ “thu hộ” 24 lần tương đương với 480.000 đồng phí thu hộ trong suốt thời gian phát sinh khoản vay. Thông tin này được Momo hiển thị rõ ràng ngay trong giao diện người dùng khi tiến hành tạo khoản vay mới.

5.jpg

Momo cũng cho biết, trong trường hợp người đi vay thanh toán toàn bộ khoản vay trước thời hạn cuối cùng, sẽ phát sinh phí tất toán trước hạn. Thông tin về mức phí tất toán trước hạn được ghi rõ trong Hợp đồng tín dụng.

Với việc khách hàng không thanh toán toàn bộ hoặc một phần dư nợ trong kỳ, khoản nợ còn dư lại chưa được thanh toán sẽ chuyển thành khoản nợ quá hạn. Khi đó, khách hàng sẽ phải chịu lãi suất quá hạn, bị ảnh hưởng lịch sử tín dụng và bị ảnh hưởng tới việc xét duyệt các khoản vay sau này. Ngoài ra, khách hàng còn phải đối diện với các biện pháp thu hồi nợ và/hoặc khởi kiện sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành.

#Vay nhanh qua Momo #Lãi suất vay Momo #Ứng dụng Momo cho vay #Cho vay qua Momo #Hỗ trợ vay cho người thu nhập thấp #Vay nhanh online Momo

Bài liên quan

Kinh doanh

Bất ngờ với lãi suất cao chót vót khi vay qua ứng dụng Momo

Khách hàng bất ngờ khi ứng dụng Momo cho vay tiền nhanh với lãi suất cao chót vót, lên tới hơn 40%/năm cho những khoản vay có giá trị từ 40 tới 70 triệu đồng.

Với giao diện thân thiện, quy trình đăng ký nhanh chóng, không yêu cầu tài sản đảm bảo hay hồ sơ phức tạp, hình thức vay tiền trực tiếp qua các ví điện tử như MoMo đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người dân – đặc biệt là những người gặp khó khăn tài chính ngắn hạn. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là mức lãi suất khiến không ít người “ngã ngửa” khi đối chiếu lại tổng số tiền phải trả sau cùng.

Vay 45 triệu, trả gần 79 triệu

Xem chi tiết

Xã hội

Phá đường dây cho vay nặng lãi, giao dịch hơn 130 tỷ đồng ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng, bước đầu xác định các đối tượng đã giao dịch hơn 130 tỷ đồng…

Ngày 08/08, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994) cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng; Lâm Hán Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994) cùng thường trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Dược Hậu Giang lãi đậm, tiền mặt gấp 2,5 lần dư nợ vay

Dù chỉ vay ngắn hạn hơn 900 tỷ, DHG đang nắm giữ hơn 2.400 tỷ đồng tiền gửi, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận tài chính.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với doanh thu thuần đạt hơn 1.184 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm nhẹ 1,5% còn khoảng 599 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng gần 18%, đạt 585 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 45% lên mức 49% – mức cao nhất kể từ năm 2015 đến nay. Đây là kết quả của việc công ty điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng cao.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Giá xăng hôm nay 16/5: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 19/8: Giảm sâu?

Giá xăng 19/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 16/5: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 19/8: Giảm sâu?

Giá xăng 19/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Giá xăng hôm nay 25/5: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 17/8: Giảm mạnh?

Giá xăng 17/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.