Vàng thế giới suy yếu, giới chuyên gia lo nguy cơ giảm sâu

Giá vàng thế giới lùi khỏi đỉnh một tuần khi USD mạnh và giá dầu tăng, trong khi giới phân tích cảnh báo rủi ro giảm sâu nếu lạm phát Mỹ nóng hơn dự báo.

Đà hồi phục của vàng thế giới vừa bị chặn lại ngay đầu tuần nay. Đồng USD áp sát mức cao nhất trong 18 tháng, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì cao và giá dầu leo thang vì xung đột Trung Đông đang khiến kim loại quý đối mặt nguy cơ giảm sâu hơn, trong lúc nhà đầu tư chờ số liệu lạm phát của Mỹ.

Phiên 12/10, giá vàng giao ngay có lúc vượt 4.200 USD/ounce tại thị trường châu Á, cao nhất kể từ ngày 2/10, nhưng lực mua nhanh chóng suy yếu khi nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mới trước báo cáo lạm phát.

Trước giờ giao dịch Bắc Mỹ, vàng quanh 4.156 USD/ounce, giảm gần 1% trong ngày. Chốt phiên New York, vàng giao ngay đứng ở 4.172,3 USD/ounce, giảm 0,5% so với mức chốt tuần trước, theo dữ liệu Kitco mà VnEconomy dẫn lại. Bạc cũng giảm, quanh 60,2-60,4 USD/ounce, sau khi có lúc vượt 61 USD/ounce.

Sức mạnh của USD là bất lợi lớn nhất. Chỉ số Dollar Index chốt phiên khoảng 102,6 điểm, cao nhất trong 18 tháng, khiến vàng đắt đỏ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì trên 5%, làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ một tài sản không sinh lãi. Giá dầu Brent chốt phiên ở 106,65 USD/thùng, cao nhất kể từ 15/9 sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia, càng củng cố lo ngại lạm phát dai dẳng. Ông Jim Wyckoff của American Gold Exchange nhận định vàng đang chịu áp lực bán khi USD ở gần đỉnh một năm rưỡi.

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Dữ liệu từ Mỹ trái chiều, Fed khó xoay chuyển

Kinh tế Mỹ đang phát đi tín hiệu trái chiều. Khảo sát sơ bộ tháng 10 của Đại học Michigan cho thấy niềm tin người tiêu dùng giảm xuống 46,3 điểm từ 48,1 điểm của tháng 9, trong đó chỉ số đánh giá điều kiện hiện tại xuống 44,7 điểm, mức thấp kỷ lục. Kỳ vọng lạm phát một năm tăng từ 4,6% lên 4,7%, còn kỳ vọng dài hạn tăng từ 3,4% lên 3,5%. Thị trường lao động chỉ thêm 29.000 việc làm trong tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%.

Thông thường, tăng trưởng việc làm chậm lại sẽ làm tăng kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng lạm phát kéo dài khiến Fed khó điều chỉnh lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường phần lớn dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này nhưng định giá khoảng 88% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Trong môi trường đó, nhiều nhà phân tích cho rằng giá dầu cao và áp lực lạm phát đang khiến bối cảnh vĩ mô bất lợi cho vàng. Hồi đầu tháng, Bank of America cảnh báo vàng có thể rơi về 3.750 USD/ounce, còn HSBC hạ dự báo giá trung bình năm 2026.

Chờ đợi công bố chỉ số CPI

Về mặt kỹ thuật, vùng 4.141-4.155 USD/ounce đang được theo dõi như hỗ trợ quan trọng. Nếu áp lực bán tăng, vàng có thể thử mốc 4.103 USD/ounce, xa hơn là 4.067 USD/ounce. Chiều ngược lại, vàng cần vượt vùng 4.226-4.227 USD/ounce để cải thiện triển vọng.

Tâm điểm là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 14/10, tiếp theo là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ vào 15/10. Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, USD và lợi suất có thể hạ nhiệt, mở đường cho vàng hồi phục.

Ngược lại, số liệu nóng hơn kỳ vọng có nguy cơ kích hoạt làn sóng bán mới. Ông Wyckoff nhận định các báo cáo này nhiều khả năng không cho thấy lạm phát hạ nhiệt, qua đó có thể tiếp tục đè nặng lên kim loại quý.

Dù vậy, vàng không thiếu điểm tựa. Quỹ SPDR Gold Trust mua ròng 2,3 tấn trong phiên 12/10, nâng lượng nắm giữ lên 1.055,4 tấn, trong khi xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương và gánh nặng nợ công toàn cầu tiếp tục hỗ trợ giá về dài hạn.

Trong nước, sáng 13/10, vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết 141,3-144,32 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn một chút so với sáng 12/10.