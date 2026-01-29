Xạ trị cải thiện chất lượng sống, tuổi thọ bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến

Tại Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), các bác sĩ đã làm chủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến, xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa và phối hợp đa mô thức giúp bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống, giảm triệu chứng bất lợi và kéo dài thời gian sống.

Điều trị chuyên sâu bằng xạ trị điều biến liều IMRT – duy trì chất lượng cuộc sống, kiểm soát tái phát

Ung thư tiền liệt tuyến là bệnh ung thư thường gặp ở nam giới. Nếu phát hiện sớm bệnh, điều trị đúng phác đồ và theo dõi lâu dài, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh, duy trì cuộc sống ổn định.

Tháng 7/2020, ông Trương M H (75 tuổi, ở phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được chẩn đoán mắc u tiền liệt tuyến với tổn thương nghi ngờ ác tính và được phẫu thuật nội soi cắt tiền liệt tuyến. Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư tiền liệt tuyến.

Bác sĩ trao đổi cùng bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tháng 9/2020, người bệnh chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy để điều trị chuyên sâu. Sau thăm khám, hội chẩn chuyên môn cùng các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Khoa Xạ trị - Bệnh viện Bãi Cháy đã xây dựng phác đồ xạ trị điều biến liều IMRT với tổng liều 60Gy/30 phân liều, kết hợp điều trị nội tiết.

Phác đồ điều trị được cá thể hóa, phù hợp với thể trạng và giai đoạn bệnh, nhằm tối ưu hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời hạn chế tối đa tác dụng phụ. Người bệnh hoàn tất xạ trị và các liệu trình nội tiết theo phác đồ vào đầu năm 2022 và tiếp tục duy trì tái khám định kỳ, sinh hoạt ổn định trong thời gian dài.

Đến tháng 5/2025, khi xuất hiện tổn thương tái phát di căn xương cùng, bệnh nhân tiếp tục được xạ trị giảm nhẹ triệu chứng, kết hợp điều trị nội tiết và thuốc chống hủy xương. Nhờ can thiệp điều trị kịp thời, xây dựng triển khai liệu trình điều trị với xạ trị hiệu quả, theo dõi và tái khám định kỳ tại Bệnh viện Bãi Cháy, hiện tại sau gần 6 năm điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chất lượng cuộc sống duy trì tốt.

Từ trường hợp của bệnh nhân Trương M H có thể thấy vai trò quan trọng của xạ trị trong điều trị ung thư theo hướng đa mô thức tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Không chỉ là phương pháp điều trị bổ trợ sau phẫu thuật, xạ trị còn mang lại hiệu quả trong điều trị triệt căn, kiểm soát tái phát, giảm triệu chứng bất lợi do ung thư, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến.

Bệnh nhân tham gia chương trình hội chẩn trực tuyến cùng các bác sĩ - Ảnh BVCC

Xạ trị IMRT nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn chức năng

ThS.BS Bùi Văn Đức, Phó Trưởng khoa Xạ trị và Y học hạt nhân Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến, xạ trị điều biến liều (IMRT) được đánh giá là một trong những kỹ thuật hiện đại, mang lại hiệu quả cao và an toàn cho người bệnh.

Phương pháp này cho phép điều chỉnh chính xác cường độ chùm tia xạ theo hình dạng và thể tích khối u, giúp tập trung liều điều trị tối ưu vào tuyến tiền liệt, đồng thời bảo vệ tối đa các cơ quan lành lân cận như bàng quang, trực tràng.

Nhờ đó, xạ trị IMRT không chỉ nâng cao hiệu quả kiểm soát khối u, giảm nguy cơ tái phát, mà còn hạn chế tác dụng phụ, giúp bệnh nhân duy trì sinh hoạt gần như bình thường, cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống trong và sau điều trị.

Các bác sĩ Khoa Xạ trị - Y học hạt nhân, Bệnh viện Bãi Cháy trao đổi, tư vấn sức khỏe cho người bệnh trong quá trình tái khám - Ảnh BVCC

Đối với trường hợp người bệnh này, giá trị nổi bật của xạ trị là khả năng tiêu diệt và kiểm soát khối u hiệu quả mà không cần can thiệp phẫu thuật triệt để, giúp người bệnh tránh phải cắt bỏ toàn bộ cơ quan sinh dục như trong một số phương pháp điều trị truyền thống.

Nhờ đó, cấu trúc giải phẫu và chức năng sinh lý được bảo tồn tối đa, các biến chứng nặng nề được hạn chế, giúp bệnh nhân duy trì chất lượng cuộc sống, sự tự tin và trạng thái tinh thần lạc quan trong suốt quá trình điều trị”.

Việc lựa chọn xạ trị, đặc biệt là xạ trị điều biến liều với độ chính xác cao không chỉ mang lại hiệu quả điều trị về mặt y học mà còn thể hiện tính nhân văn trong chăm sóc người bệnh hướng tới mục tiêu điều trị hiệu quả song hành - bảo tồn chức năng và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến.