Serbia chặn đứng âm mưu đánh bom đường ống dẫn khí đốt từ Nga

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết chất nổ đã được tìm thấy ở khu vực biên giới Serbia- Hungary, gần một đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Theo UPI, Tổng thống Serbia Aleksander Vucic ngày 5/4 cho biết, chất nổ được tìm thấy trong những chiếc ba lô gần một đường ống dẫn khí đốt. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

"Các đơn vị của chúng tôi đã tìm thấy chất nổ có sức công phá khủng khiếp. Tôi đã thông báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và chúng tôi đang mở cuộc điều tra", Tổng thống Vucic viết trên Instagram.

Tổng thống Serbia Aleksander Vucic. Ảnh: Phủ Tổng thống/predsednik.rs.

Ông Vucic cho biết thêm, các nhà điều tra đã tìm thấy một số dấu vết về nguồn gốc của chất nổ cũng như những chiếc ba lô chứa chúng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc điều tra chưa được công bố.

Trong một bài đăng trên mạng X, Thủ tướng Orban xác nhận cuộc điều tra về một thiết bị nổ với sức công phá lớn đang được tiến hành và ông đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của hội đồng quốc phòng vào chiều 5/4.

Các đồng minh của ông Orban cho rằng Ukraine có thể đứng sau vụ đánh bom bất thành này, dựa trên những cáo buộc trước đó rằng Kiev đang can thiệp vào các cơ sở khí đốt và nhiên liệu có liên hệ với Nga trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

"Trong những tuần gần đây, hàng chục máy bay không người lái liên tục tấn công đường ống dẫn khí đốt TurkStream trên lãnh thổ Nga vốn cung cấp khí đốt cho Hungary, và giờ đây vụ tấn công khủng bố bị Serbia ngăn chặn dường như là một phần của các cuộc tấn công này", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói, nhấn mạnh cáo buộc cho rằng họ tự phá hủy đường ống dẫn khí đốt này là "phi lý".

Tuy nhiên, theo Ukrinform, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, Heorhii Tykhyi, ngày 5/4 khẳng định "Ukraine không liên quan gì đến vụ việc này".

"Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những liên hệ sai sự thật giữa Ukraine và vụ việc phát hiện chất nổ gần đường ống dẫn khí đốt Turkstream ở Serbia", ông Heorhii Tykhyi nói.

