Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ukraine phá hủy "Xe tăng Tốt nhất" của Nga trị giá 4,5 triệu đô la

Quân sự

Ukraine phá hủy "Xe tăng Tốt nhất" của Nga trị giá 4,5 triệu đô la

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV đã tiêu diệt xe tăng T-90M Proryv hàng đầu của Nga.

Thiên Đăng
Xe tăng T-90M Proryv đại diện cho đỉnh cao trong phát triển chiến tranh thiết giáp của Nga với lớp giáp phản ứng nổ Relikt cải tiến, hệ thống kiểm soát hỏa lực được nâng cấp và khả năng sống sót được cải thiện, nhằm chống lại tên lửa chống tăng dẫn đường hiện đại. Ảnh: @Wikipedia.
Xe tăng T-90M Proryv đại diện cho đỉnh cao trong phát triển chiến tranh thiết giáp của Nga với lớp giáp phản ứng nổ Relikt cải tiến, hệ thống kiểm soát hỏa lực được nâng cấp và khả năng sống sót được cải thiện, nhằm chống lại tên lửa chống tăng dẫn đường hiện đại. Ảnh: @Wikipedia.
Tuy nhiên, cuộc chạm trán với máy bay không người lái FPV của Ukraine làm nổi bật mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các hệ thống máy bay không người lái giá rẻ, dễ triển khai, có khả năng nhắm mục tiêu vào các điểm yếu như khoang động cơ, hệ thống quang học và kho đạn trên Xe tăng T-90M Proryv. Ảnh: @Wikipedia.
Tuy nhiên, cuộc chạm trán với máy bay không người lái FPV của Ukraine làm nổi bật mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các hệ thống máy bay không người lái giá rẻ, dễ triển khai, có khả năng nhắm mục tiêu vào các điểm yếu như khoang động cơ, hệ thống quang học và kho đạn trên Xe tăng T-90M Proryv. Ảnh: @Wikipedia.
Điển hình là gần đây, các nhân viên điều hành Trung đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles" của Ukraine đã phá hủy xe tăng T-90M Proryv mới nhất của Nga. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Điển hình là gần đây, các nhân viên điều hành Trung đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles" của Ukraine đã phá hủy xe tăng T-90M Proryv mới nhất của Nga. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, sự việc này đã xảy ra ở một trong những tiền tuyến quan trọng. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, sự việc này đã xảy ra ở một trong những tiền tuyến quan trọng. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Bộ này còn lưu ý rằng, xe tăng Nga T-90M Proryv đã bị phá hủy bằng máy bay không người lái FPV, giúp vô hiệu hóa và phá hủy xe tăng này. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Bộ này còn lưu ý rằng, xe tăng Nga T-90M Proryv đã bị phá hủy bằng máy bay không người lái FPV, giúp vô hiệu hóa và phá hủy xe tăng này. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng, đây là xe tăng hiện đại và đắt đỏ nhất của Lực lượng Vũ trang Nga. Nó được đưa vào biên chế năm 2020, với chi phí khoảng 4,5 triệu đô la. Ảnh: @Wikipedia.
Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine nhấn mạnh rằng, đây là xe tăng hiện đại và đắt đỏ nhất của Lực lượng Vũ trang Nga. Nó được đưa vào biên chế năm 2020, với chi phí khoảng 4,5 triệu đô la. Ảnh: @Wikipedia.
Ngoài ra, tại tiền tuyến, các nhân viên điều hành Trung đoàn Hệ thống không người lái độc lập 429 "Achilles" đã dùng các đòn tấn công chính xác để vô hiệu hóa một xe tăng khác của Nga ẩn náu trong một dải rừng, cũng như phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad, xe chiến đấu bọc thép Tiger và một xe tải KAMAZ của Nga. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Ngoài ra, tại tiền tuyến, các nhân viên điều hành Trung đoàn Hệ thống không người lái độc lập 429 "Achilles" đã dùng các đòn tấn công chính xác để vô hiệu hóa một xe tăng khác của Nga ẩn náu trong một dải rừng, cũng như phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad, xe chiến đấu bọc thép Tiger và một xe tải KAMAZ của Nga. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
"Xe cộ bị đốt cháy, nhân sự bị phá hủy và chuỗi hậu cần bị phá vỡ - đây là hậu quả từ hoạt động tấn công chính xác của Trung đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles" trên một trong những hướng tiền tuyến quan trọng", Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái tuyên bố. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
"Xe cộ bị đốt cháy, nhân sự bị phá hủy và chuỗi hậu cần bị phá vỡ - đây là hậu quả từ hoạt động tấn công chính xác của Trung đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles" trên một trong những hướng tiền tuyến quan trọng", Bộ Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái tuyên bố. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Bộ này cũng lưu ý rằng, lực lượng trinh sát trên không và phi đội điều hành máy bay không người lái tấn công của đơn vị luôn kiểm soát chặt chẽ khu vực chịu trách nhiệm của mình. Họ hành động rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, vì vậy từ lúc phát hiện mục tiêu cho đến khi tiêu diệt mục tiêu chỉ mất vài phút. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Bộ này cũng lưu ý rằng, lực lượng trinh sát trên không và phi đội điều hành máy bay không người lái tấn công của đơn vị luôn kiểm soát chặt chẽ khu vực chịu trách nhiệm của mình. Họ hành động rất chuyên nghiệp và nhanh chóng, vì vậy từ lúc phát hiện mục tiêu cho đến khi tiêu diệt mục tiêu chỉ mất vài phút. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
"Các chiến binh của chúng tôi chứng minh rằng, cả tốc độ lẫn phương tiện tác chiến điện tử đều không thể cứu được lực lượng Nga”, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine nhấn mạnh. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
"Các chiến binh của chúng tôi chứng minh rằng, cả tốc độ lẫn phương tiện tác chiến điện tử đều không thể cứu được lực lượng Nga”, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine nhấn mạnh. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Theo Defense Express đưa tin, trước đó Trung đoàn Achilles đã tiêu diệt một xe tăng T-90M và làm hư hại một xe tăng khác ở vùng Kharkiv vào cuối tháng 3 năm 2025. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Theo Defense Express đưa tin, trước đó Trung đoàn Achilles đã tiêu diệt một xe tăng T-90M và làm hư hại một xe tăng khác ở vùng Kharkiv vào cuối tháng 3 năm 2025. Ảnh: @Hệ thống Không người lái Độc lập 429 "Achilles".
Thiên Đăng
Defence-Ua
Link bài gốc Copy link
https://en.defence-ua.com/news/operators_of_ukraines_unmanned_systems_forces_group_destroyed_putins_best_tank_for_45_million_video-15506.html
#Ukraine #Xe tăng #Nga #xe tăng T-90M #xung đột Ukraine #UAV FPV

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT