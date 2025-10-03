Hà Nội

UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin số tài khoản tại Agribank

Cơn bão số 10 đã đổ bộ vào nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh, mưa lớn, lũ quét trên diện rộng, gây gây thiệt hại nặng nề.

PV

Theo thống kê ban đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, bão số 10 đã khiến ít nhất 34 người chết và 20 người hiện còn đang mất tích; cùng với đó là 40 người khác bị thương; 153 nhà dân bị sập, đổ hoàn toàn; 154.565 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái. Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, cây công nghiệp dài ngày và vật nuôi bị cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống và sản xuất của người dân. Đặc biệt, nhiều trường học, trạm y tế, công trình công cộng bị phá hủy, khiến sinh hoạt của đồng bào vùng bão gặp vô vàn khó khăn.

Nhằm kịp thời huy động nguồn lực giúp đỡ đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) để tiếp nhận tấm lòng và sự ủng hộ của đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài, cùng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên tinh thần “tương thân tương ái”, kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả của cơn bão này.

Thông tin cụ thể như sau:

capture.png

Mới đây, từ ngày 30/9 đến 01/10/2025, đoàn công tác của Agribank do đồng chí Tô Huy Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã trực tiếp đến làm việc với các chi nhánh tại Nghệ An để nắm bắt tình hình thực tế, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ và thăm hỏi, động viên cán bộ, khách hàng cùng nhân dân địa phương. Trong khuôn khổ chương trình, Agribank đã trao tặng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 10 gây ra.

Quý vị vui lòng tham khảo thông tin về tài khoản đã được công bố tại website chính thức của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

https://mattran.org.vn/hoat-dong/doan-chu-tich-ubtu-mttq-viet-nam-to-chuc-le-phat-dong-ung-ho-dong-bao-bi-thiet-hai-do-con-bao-so-10-673-ty-dong-gui-toi-dong-bao-vung-lu-66081.html

Là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, Agribank không chỉ giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn mà còn luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành trong các hoạt động cứu trợ thiên tai, an sinh cộng đồng. Hằng năm, Agribank luôn dành 500–600 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt, khẳng định hình ảnh ngân hàng vì cộng đồng.
