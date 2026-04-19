Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Tỷ lệ chọi cao, "vùng an toàn" gần như biến mất

Tỷ lệ "chọi" ở nhiều trường tăng mạnh
Kỳ tuyển sinh 2026–2027 có biến động lớn do bỏ 12 khu vực tuyển sinh. Số liệu nguyện vọng thay đổi liên tục, thậm chí theo từng giờ. Không chỉ có trường top 1 có tỷ lệ chọi cao mà điều đáng chú ý là nhiều trường top 2 và vùng ven có số nguyện vọng tăng đột biến so với năm trước, nhiều trường ghi nhận từ 5.000 đến 6.000 nguyện vọng.
0h ngày 18/4, thí sinh Hà Nội kết thúc đăng ký dự thi lớp 10 trực tuyến. Hơn 124.600 em đăng ký, chiếm gần 85% số học sinh tốt nghiệp THCS. Trong khi đó, chỉ khoảng 55% có cơ hội vào công lập – mức thấp nhất nhiều năm.
Đáng chú ý, tỷ lệ chọi năm nay tăng mạnh, nhiều trường vượt mốc 1/3. Nhóm trường có tỷ lệ dưới 1 gần như không còn. Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu với tỷ lệ 1/3,36, tuyển 765 học sinh nhưng nhận gần 2.570 nguyện vọng 1. Xếp sau là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3. Những năm trước, hai trường này cũng đứng đầu nhưng tỷ lệ chỉ trên 1/2.
9 trường khác có tỷ lệ chọi trên 2 gồm: Nguyễn Thị Minh Khai, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thăng Long, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa và Việt Đức.
Ở chiều ngược lại, chỉ còn 3 trường có tỷ lệ dưới 1 là Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, dao động quanh 1/0,9. Số trường có nguyện vọng thấp hơn chỉ tiêu giảm rõ rệt so với các năm trước (thường khoảng trên dưới 10 trường).
Ở nhóm top 1, xu hướng không thay đổi: lượng đăng ký không quá lớn nhưng tập trung học sinh có học lực tốt, đặt nguyện vọng 1. Cụ thể, Yên Hòa có 2.665 nguyện vọng/765 chỉ tiêu. THPT Cầu Giấy là 2.627/720. Hai trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (2.341/765) và THPT Kim Liên (2.143/765).
Dưới đây là Thống kê chi tiết số nguyện vọng, tỷ lệ chọi theo dữ liệu trên hệ thống của Sở GD&ĐT Hà Nội (từ 23h30 đến 23h50 ngày 17/4) của 120 trường THPT công lập không chuyên.
|TT
|Trường THPT
|Chỉ tiêu
|NV 1
|NV 2
|NV 3
|TổngNV
|Tỷ lệ chọi(NV1/chỉ tiêu)
|1
|Phan Đình Phùng
|720
|1.832
|32
|31
|1.895
|2,54
|2
|Phạm Hồng Thái
|585
|1.139
|1.361
|309
|2.809
|1,95
|3
|Nguyễn Trãi - Ba Đình
|688
|1.185
|1.761
|1.344
|4.290
|1,72
|4
|Tây Hồ
|765
|1.387
|1.408
|641
|3.436
|1,81
|5
|Trần Phú
|765
|1.677
|591
|48
|2.316
|2,19
|6
|Việt Đức
|945
|1.903
|87
|28
|2.018
|2,01
|7
|Thăng Long
|720
|1.571
|97
|24
|1.692
|2,18
|8
|Trần Nhân Tông
|720
|1.287
|1.326
|151
|2.764
|1,79
|9
|Đoàn Kết - Hai Bà Trưng
|675
|1.200
|1.509
|975
|3.684
|1,78
|10
|Đống Đa
|675
|1.038
|1.312
|463
|2.813
|1,54
|11
|Hoàng Cầu
|540
|846
|1.881
|1.727
|4.454
|1,57
|12
|Kim Liên
|765
|1.980
|132
|30
|2.142
|2,59
|13
|Lê Quý Đôn - Đống Đa
|675
|1.411
|537
|39
|1.987
|2,09
|14
|Quang Trung - Đống Đa
|675
|1.174
|1.370
|364
|2.908
|1,74
|15
|Nhân Chính
|585
|1.530
|468
|53
|2.051
|2,62
|16
|Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân
|675
|1.339
|1.644
|1.008
|3.991
|1,98
|17
|Khương Đình
|675
|1.148
|1.621
|1.225
|3.994
|1,70
|18
|Khương Hạ
|450
|702
|1.222
|885
|2.809
|1,56
|19
|Cầu Giấy
|720
|1.543
|938
|145
|2.626
|2,14
|20
|Yên Hòa
|765
|2.568
|67
|29
|2.664
|3,36
|21
|Hoàng Văn Thụ
|765
|1.307
|1.104
|719
|3.130
|1,71
|22
|Trương Định
|675
|1.138
|1.277
|700
|3.115
|1,69
|23
|Việt Nam - Ba Lan
|720
|1.141
|618
|186
|1.945
|1,58
|24
|Đỗ Mười
|675
|926
|2.486
|2.614
|6.026
|1,37
|25
|Ngô Thì Nhậm
|720
|1.020
|573
|334
|1.927
|1,42
|26
|Ngọc Hồi
|675
|975
|494
|358
|1.827
|1,44
|27
|Đông Mỹ
|675
|831
|1.615
|1.472
|3.918
|1,23
|28
|Nguyễn Quốc Trinh
|765
|801
|1.709
|1.476
|3.986
|1,05
|29
|Nguyễn Gia Thiều
|720
|1.347
|15
|15
|1.377
|1,87
|30
|Lý Thường Kiệt
|675
|1.232
|995
|190
|2.417
|1,83
|31
|Thạch Bàn
|765
|1.093
|2.346
|2.184
|5.623
|1,43
|32
|Phúc Lợi
|765
|1.127
|2.031
|2.056
|5.214
|1,47
|33
|Cao Bá Quát - Gia Lâm
|765
|1.178
|437
|149
|1.764
|1,54
|34
|Dương Xá
|720
|1.260
|946
|403
|2.609
|1,75
|35
|Nguyễn Văn Cừ
|765
|1.129
|2.279
|1.210
|4.618
|1,48
|36
|Yên Viên
|720
|1.308
|548
|352
|2.208
|1,82
|37
|Đa Phúc
|765
|930
|92
|111
|1.133
|1,22
|38
|Kim Anh
|675
|920
|362
|240
|1.522
|1,36
|39
|Minh Phú
|585
|890
|2.271
|1.195
|4.356
|1,52
|40
|Sóc Sơn
|765
|990
|40
|58
|1.088
|1,29
|41
|Trung Giã
|675
|837
|321
|269
|1.427
|1,24
|42
|Xuân Giang
|630
|1.020
|894
|485
|2.399
|1,62
|43
|Bắc Thăng Long
|720
|915
|337
|310
|1.562
|1,27
|44
|Cổ Loa
|675
|976
|237
|193
|1.406
|1,45
|45
|Đông Anh
|675
|962
|988
|530
|2.480
|1,43
|46
|Liên Hà
|675
|943
|38
|44
|1.025
|1,40
|47
|Vân Nội
|765
|988
|545
|279
|1.812
|1,29
|48
|Phúc Thịnh
|675
|778
|2.565
|2.527
|5.870
|1,15
|49
|Mê Linh
|540
|733
|76
|66
|875
|1,36
|50
|Quang Minh
|450
|592
|1.009
|1.135
|2.736
|1,32
|51
|Tiền Phong
|585
|826
|1.495
|882
|3.203
|1,41
|52
|Tiến Thịnh
|540
|734
|1.576
|1.366
|3.676
|1,36
|53
|Tự Lập
|540
|684
|2.246
|4.604
|7.534
|1,27
|54
|Yên Lãng
|585
|715
|43
|78
|836
|1,22
|55
|Nguyễn Thị Minh Khai
|675
|1.799
|48
|27
|1.874
|2,67
|56
|Xuân Đỉnh
|675
|1.306
|371
|69
|1.746
|1,93
|57
|Thượng Cát
|540
|931
|1.349
|978
|3.258
|1,72
|58
|Đại Mỗ
|720
|1.143
|2.285
|3.253
|6.681
|1,59
|59
|Trung Văn
|585
|994
|1.597
|1.607
|4.198
|1,70
|60
|Xuân Phương
|675
|1.085
|1.674
|1.078
|3.837
|1,61
|61
|Mỹ Đình
|765
|1.515
|1.309
|278
|3.102
|1,98
|62
|Hoài Đức A
|630
|1.056
|483
|386
|1.925
|1,68
|63
|Hoài Đức B
|720
|1.129
|614
|443
|2.186
|1,57
|64
|Vạn Xuân - Hoài Đức
|675
|1.057
|945
|589
|2.591
|1,57
|65
|THT Hoài Đức C
|585
|869
|1.706
|1.121
|3.696
|1,49
|66
|Đan Phượng
|675
|859
|113
|82
|1.054
|1,27
|67
|Hồng Thái
|630
|883
|1.100
|505
|2.488
|1,40
|68
|Tân Lập
|675
|1.002
|1.394
|1.731
|4.127
|1,48
|69
|Thọ Xuân
|540
|688
|2.339
|3.810
|6.837
|1,27
|70
|Ngọc Tảo
|765
|976
|310
|333
|1.619
|1,28
|71
|Phúc Thọ
|675
|949
|548
|592
|2.089
|1,41
|72
|Vân Cốc
|585
|718
|1.220
|1.444
|3.382
|1,23
|73
|Tùng Thiện
|765
|1.469
|96
|59
|1.624
|1,92
|74
|Xuân Khanh
|675
|899
|1.982
|1.237
|4.118
|1,33
|75
|Ba Vì
|630
|715
|927
|975
|2.617
|1,13
|76
|Bất Bạt
|450
|559
|1.482
|1.578
|3.619
|1,24
|77
|Phổ thông Dân tộc nội trú
|140
|188
|1
|1
|190
|1,34
|78
|Ngô Quyền - Ba Vì
|675
|1.124
|377
|107
|1.608
|1,67
|79
|Quảng Oai
|675
|1.197
|213
|246
|1.656
|1,77
|80
|Minh Quang
|540
|508
|1.641
|4.527
|6.676
|0,94
|81
|Bắc Lương Sơn
|540
|624
|2.058
|4.956
|7.638
|1,16
|82
|Hai Bà Trưng - Thạch Thất
|675
|940
|1.436
|1.076
|3.452
|1,39
|83
|Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất
|675
|1.095
|605
|545
|2.245
|1,62
|84
|Thạch Thất
|765
|989
|108
|100
|1.197
|1,29
|85
|Minh Hà
|450
|613
|2.625
|1.442
|4.680
|1,36
|86
|Cao Bá Quát - Quốc Oai
|585
|948
|684
|517
|2.149
|1,62
|87
|Minh Khai
|675
|1.021
|534
|315
|1.870
|1,51
|88
|Quốc Oai
|675
|992
|14
|29
|1.035
|1,47
|89
|Phan Huy Chú - Quốc Oai
|720
|985
|1.903
|1.418
|4.306
|1,37
|90
|Lê Quý Đôn - Hà Đông
|765
|2.295
|22
|23
|2.340
|3,00
|91
|Quang Trung - Hà Đông
|765
|1.281
|900
|121
|2.302
|1,67
|92
|Trần Hưng Đạo - Hà Đông
|720
|1.155
|743
|483
|2.381
|1,60
|93
|Lê Lợi
|720
|1.097
|1.419
|792
|3.308
|1,52
|94
|Chúc Động
|675
|929
|828
|220
|1.977
|1,38
|95
|Chương Mỹ A
|675
|1.168
|94
|65
|1.327
|1,73
|96
|Chương Mỹ B
|720
|1.024
|1.805
|1.583
|4.412
|1,42
|97
|Xuân Mai
|675
|1.028
|133
|112
|1.273
|1,52
|98
|Nguyễn Văn Trỗi
|720
|1.059
|2.532
|1.767
|5.358
|1,47
|99
|Nguyễn Du - Thanh Oai
|675
|1.073
|300
|370
|1.743
|1,59
|100
|Thanh Oai A
|720
|1.342
|1.234
|557
|3.133
|1,86
|101
|Thanh Oai B
|720
|1.264
|964
|1.014
|3.242
|1,76
|102
|Thường Tín
|675
|838
|38
|66
|942
|1,24
|103
|Nguyễn Trãi - Thường Tín
|540
|764
|1.418
|2.048
|4.230
|1,41
|104
|Lý Tử Tấn
|585
|837
|2.143
|2.209
|5.189
|1,43
|105
|Tô Hiệu - Thường Tín
|585
|855
|621
|374
|1.850
|1,46
|106
|Vân Tảo
|630
|870
|658
|604
|2.132
|1,38
|107
|Đồng Quan
|585
|821
|291
|229
|1.341
|1,40
|108
|Phú Xuyên A
|675
|891
|100
|211
|1.202
|1,32
|109
|Phú Xuyên B
|675
|957
|586
|354
|1.897
|1,42
|110
|Tân Dân
|495
|609
|1.876
|825
|3.310
|1,23
|111
|Hợp Thanh
|585
|656
|1.062
|388
|2.106
|1,12
|112
|Mỹ Đức A
|720
|861
|105
|164
|1.130
|1,20
|113
|Mỹ Đức B
|585
|859
|105
|96
|1.060
|1,47
|114
|Mỹ Đức C
|675
|672
|1.309
|1.743
|3.724
|1,00
|115
|Đại Cường
|450
|422
|1.519
|4.196
|6.137
|0,94
|116
|Lưu Hoàng
|585
|519
|1.638
|3.954
|6.111
|0,89
|117
|Trần Đăng Ninh
|585
|769
|815
|238
|1.822
|1,31
|118
|Ứng Hòa A
|585
|803
|599
|906
|2.308
|1,37
|119
|Ứng Hòa B
|585
|617
|2.162
|3.242
|6.021
|1,05
|120
|Hoàng Quán Chi
|450
|794
|1.695
|1.555
|4.044
|1,76
Từ ngày 18/4 đến 21/4, các trường THCS rà soát thông tin học sinh
Theo ghi nhận từ Sở GD&ĐT Hà Nội, hệ thống vận hành ổn định, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng dù số lượng học sinh năm nay đạt khoảng 147.000 em (tăng hơn 20.000 học sinh so với năm học trước). Sự chủ động từ phía các nhà trường trong công tác tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật đã giúp phụ huynh và học sinh thực hiện thao tác thuận lợi, chính xác.
Năm học 2026–2027, toàn TP.Hà Nội có gần 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 em so với năm trước. Trong khi đó, các trường THPT công lập tuyển gần 81.500 học sinh lớp 10, tương ứng tỉ lệ trúng tuyển khoảng 55% – mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây.
Thực tế có hơn 124.600 học sinh tại Hà Nội đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10, tương ứng tỉ lệ trúng tuyển khoảng 65,4% (chỉ tính riêng chỉ tiêu thành phố giao cho các trường công lập trên số học sinh đăng ký dự thi vào 10).
Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu. Bốn trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh. Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú – Đống Đa tuyển 400 học sinh.
Theo kế hoạch, từ ngày 18/4 đến 21/4, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích… trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống. Nếu có sai sót, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND phường, xã gửi Sở GD&ĐT Hà Nội để sửa chữa kịp thời.
Ngày 24/4, UBND các phường, xã sẽ gửi về Sở GD&ĐT Hà Nội phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ dự thi của học sinh…
Chậm nhất ngày 6/5, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của kỳ thi năm nay chính là sự thay đổi trong quy chế lựa chọn trường. Lần đầu tiên, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên toàn địa bàn thành phố, thay vì bị giới hạn theo khu vực cư trú như các năm trước. Sự thay đổi này được đánh giá là bước đi đột phá nhằm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cao của học sinh, đồng thời giảm bớt áp lực về hộ khẩu. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc "cuộc đua" vào các trường Top đầu sẽ trở nên khó dự đoán hơn khi thí sinh giỏi ở khắp thành phố đều có cơ hội cạnh tranh công bằng.
Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, số liệu đăng ký vào các trường chỉ mang tính tham khảo. Việc lựa chọn nguyện vọng cần căn cứ vào năng lực thực tế của học sinh, đồng thời cân nhắc điều kiện học tập, môi trường giáo dục và định hướng lâu dài.