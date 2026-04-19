Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Tỷ lệ chọi cao, "vùng an toàn" gần như biến mất

Năm tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, tỷ lệ cạnh tranh vào các trường công lập Hà Nội tăng cao, nhiều trường có nguyện vọng vượt xa chỉ tiêu.

Tỷ lệ "chọi" ở nhiều trường tăng mạnh

Kỳ tuyển sinh 2026–2027 có biến động lớn do bỏ 12 khu vực tuyển sinh. Số liệu nguyện vọng thay đổi liên tục, thậm chí theo từng giờ. Không chỉ có trường top 1 có tỷ lệ chọi cao mà điều đáng chú ý là nhiều trường top 2 và vùng ven có số nguyện vọng tăng đột biến so với năm trước, nhiều trường ghi nhận từ 5.000 đến 6.000 nguyện vọng.

0h ngày 18/4, thí sinh Hà Nội kết thúc đăng ký dự thi lớp 10 trực tuyến. Hơn 124.600 em đăng ký, chiếm gần 85% số học sinh tốt nghiệp THCS. Trong khi đó, chỉ khoảng 55% có cơ hội vào công lập – mức thấp nhất nhiều năm.

Đáng chú ý, tỷ lệ chọi năm nay tăng mạnh, nhiều trường vượt mốc 1/3. Nhóm trường có tỷ lệ dưới 1 gần như không còn. Trường THPT Yên Hòa dẫn đầu với tỷ lệ 1/3,36, tuyển 765 học sinh nhưng nhận gần 2.570 nguyện vọng 1. Xếp sau là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỷ lệ 1/3. Những năm trước, hai trường này cũng đứng đầu nhưng tỷ lệ chỉ trên 1/2.

9 trường khác có tỷ lệ chọi trên 2 gồm: Nguyễn Thị Minh Khai, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thăng Long, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa và Việt Đức.

Ở chiều ngược lại, chỉ còn 3 trường có tỷ lệ dưới 1 là Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, dao động quanh 1/0,9. Số trường có nguyện vọng thấp hơn chỉ tiêu giảm rõ rệt so với các năm trước (thường khoảng trên dưới 10 trường).

Ở nhóm top 1, xu hướng không thay đổi: lượng đăng ký không quá lớn nhưng tập trung học sinh có học lực tốt, đặt nguyện vọng 1. Cụ thể, Yên Hòa có 2.665 nguyện vọng/765 chỉ tiêu. THPT Cầu Giấy là 2.627/720. Hai trường có điểm chuẩn cao nhất năm 2025 là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (2.341/765) và THPT Kim Liên (2.143/765).

Dưới đây là Thống kê chi tiết số nguyện vọng, tỷ lệ chọi theo dữ liệu trên hệ thống của Sở GD&ĐT Hà Nội (từ 23h30 đến 23h50 ngày 17/4) của 120 trường THPT công lập không chuyên.

TT Trường THPT Chỉ tiêu NV 1 NV 2 NV 3 TổngNV Tỷ lệ chọi(NV1/chỉ tiêu) 1 Phan Đình Phùng 720 1.832 32 31 1.895 2,54 2 Phạm Hồng Thái 585 1.139 1.361 309 2.809 1,95 3 Nguyễn Trãi - Ba Đình 688 1.185 1.761 1.344 4.290 1,72 4 Tây Hồ 765 1.387 1.408 641 3.436 1,81 5 Trần Phú 765 1.677 591 48 2.316 2,19 6 Việt Đức 945 1.903 87 28 2.018 2,01 7 Thăng Long 720 1.571 97 24 1.692 2,18 8 Trần Nhân Tông 720 1.287 1.326 151 2.764 1,79 9 Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 675 1.200 1.509 975 3.684 1,78 10 Đống Đa 675 1.038 1.312 463 2.813 1,54 11 Hoàng Cầu 540 846 1.881 1.727 4.454 1,57 12 Kim Liên 765 1.980 132 30 2.142 2,59 13 Lê Quý Đôn - Đống Đa 675 1.411 537 39 1.987 2,09 14 Quang Trung - Đống Đa 675 1.174 1.370 364 2.908 1,74 15 Nhân Chính 585 1.530 468 53 2.051 2,62 16 Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 675 1.339 1.644 1.008 3.991 1,98 17 Khương Đình 675 1.148 1.621 1.225 3.994 1,70 18 Khương Hạ 450 702 1.222 885 2.809 1,56 19 Cầu Giấy 720 1.543 938 145 2.626 2,14 20 Yên Hòa 765 2.568 67 29 2.664 3,36 21 Hoàng Văn Thụ 765 1.307 1.104 719 3.130 1,71 22 Trương Định 675 1.138 1.277 700 3.115 1,69 23 Việt Nam - Ba Lan 720 1.141 618 186 1.945 1,58 24 Đỗ Mười 675 926 2.486 2.614 6.026 1,37 25 Ngô Thì Nhậm 720 1.020 573 334 1.927 1,42 26 Ngọc Hồi 675 975 494 358 1.827 1,44 27 Đông Mỹ 675 831 1.615 1.472 3.918 1,23 28 Nguyễn Quốc Trinh 765 801 1.709 1.476 3.986 1,05 29 Nguyễn Gia Thiều 720 1.347 15 15 1.377 1,87 30 Lý Thường Kiệt 675 1.232 995 190 2.417 1,83 31 Thạch Bàn 765 1.093 2.346 2.184 5.623 1,43 32 Phúc Lợi 765 1.127 2.031 2.056 5.214 1,47 33 Cao Bá Quát - Gia Lâm 765 1.178 437 149 1.764 1,54 34 Dương Xá 720 1.260 946 403 2.609 1,75 35 Nguyễn Văn Cừ 765 1.129 2.279 1.210 4.618 1,48 36 Yên Viên 720 1.308 548 352 2.208 1,82 37 Đa Phúc 765 930 92 111 1.133 1,22 38 Kim Anh 675 920 362 240 1.522 1,36 39 Minh Phú 585 890 2.271 1.195 4.356 1,52 40 Sóc Sơn 765 990 40 58 1.088 1,29 41 Trung Giã 675 837 321 269 1.427 1,24 42 Xuân Giang 630 1.020 894 485 2.399 1,62 43 Bắc Thăng Long 720 915 337 310 1.562 1,27 44 Cổ Loa 675 976 237 193 1.406 1,45 45 Đông Anh 675 962 988 530 2.480 1,43 46 Liên Hà 675 943 38 44 1.025 1,40 47 Vân Nội 765 988 545 279 1.812 1,29 48 Phúc Thịnh 675 778 2.565 2.527 5.870 1,15 49 Mê Linh 540 733 76 66 875 1,36 50 Quang Minh 450 592 1.009 1.135 2.736 1,32 51 Tiền Phong 585 826 1.495 882 3.203 1,41 52 Tiến Thịnh 540 734 1.576 1.366 3.676 1,36 53 Tự Lập 540 684 2.246 4.604 7.534 1,27 54 Yên Lãng 585 715 43 78 836 1,22 55 Nguyễn Thị Minh Khai 675 1.799 48 27 1.874 2,67 56 Xuân Đỉnh 675 1.306 371 69 1.746 1,93 57 Thượng Cát 540 931 1.349 978 3.258 1,72 58 Đại Mỗ 720 1.143 2.285 3.253 6.681 1,59 59 Trung Văn 585 994 1.597 1.607 4.198 1,70 60 Xuân Phương 675 1.085 1.674 1.078 3.837 1,61 61 Mỹ Đình 765 1.515 1.309 278 3.102 1,98 62 Hoài Đức A 630 1.056 483 386 1.925 1,68 63 Hoài Đức B 720 1.129 614 443 2.186 1,57 64 Vạn Xuân - Hoài Đức 675 1.057 945 589 2.591 1,57 65 THT Hoài Đức C 585 869 1.706 1.121 3.696 1,49 66 Đan Phượng 675 859 113 82 1.054 1,27 67 Hồng Thái 630 883 1.100 505 2.488 1,40 68 Tân Lập 675 1.002 1.394 1.731 4.127 1,48 69 Thọ Xuân 540 688 2.339 3.810 6.837 1,27 70 Ngọc Tảo 765 976 310 333 1.619 1,28 71 Phúc Thọ 675 949 548 592 2.089 1,41 72 Vân Cốc 585 718 1.220 1.444 3.382 1,23 73 Tùng Thiện 765 1.469 96 59 1.624 1,92 74 Xuân Khanh 675 899 1.982 1.237 4.118 1,33 75 Ba Vì 630 715 927 975 2.617 1,13 76 Bất Bạt 450 559 1.482 1.578 3.619 1,24 77 Phổ thông Dân tộc nội trú 140 188 1 1 190 1,34 78 Ngô Quyền - Ba Vì 675 1.124 377 107 1.608 1,67 79 Quảng Oai 675 1.197 213 246 1.656 1,77 80 Minh Quang 540 508 1.641 4.527 6.676 0,94 81 Bắc Lương Sơn 540 624 2.058 4.956 7.638 1,16 82 Hai Bà Trưng - Thạch Thất 675 940 1.436 1.076 3.452 1,39 83 Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 675 1.095 605 545 2.245 1,62 84 Thạch Thất 765 989 108 100 1.197 1,29 85 Minh Hà 450 613 2.625 1.442 4.680 1,36 86 Cao Bá Quát - Quốc Oai 585 948 684 517 2.149 1,62 87 Minh Khai 675 1.021 534 315 1.870 1,51 88 Quốc Oai 675 992 14 29 1.035 1,47 89 Phan Huy Chú - Quốc Oai 720 985 1.903 1.418 4.306 1,37 90 Lê Quý Đôn - Hà Đông 765 2.295 22 23 2.340 3,00 91 Quang Trung - Hà Đông 765 1.281 900 121 2.302 1,67 92 Trần Hưng Đạo - Hà Đông 720 1.155 743 483 2.381 1,60 93 Lê Lợi 720 1.097 1.419 792 3.308 1,52 94 Chúc Động 675 929 828 220 1.977 1,38 95 Chương Mỹ A 675 1.168 94 65 1.327 1,73 96 Chương Mỹ B 720 1.024 1.805 1.583 4.412 1,42 97 Xuân Mai 675 1.028 133 112 1.273 1,52 98 Nguyễn Văn Trỗi 720 1.059 2.532 1.767 5.358 1,47 99 Nguyễn Du - Thanh Oai 675 1.073 300 370 1.743 1,59 100 Thanh Oai A 720 1.342 1.234 557 3.133 1,86 101 Thanh Oai B 720 1.264 964 1.014 3.242 1,76 102 Thường Tín 675 838 38 66 942 1,24 103 Nguyễn Trãi - Thường Tín 540 764 1.418 2.048 4.230 1,41 104 Lý Tử Tấn 585 837 2.143 2.209 5.189 1,43 105 Tô Hiệu - Thường Tín 585 855 621 374 1.850 1,46 106 Vân Tảo 630 870 658 604 2.132 1,38 107 Đồng Quan 585 821 291 229 1.341 1,40 108 Phú Xuyên A 675 891 100 211 1.202 1,32 109 Phú Xuyên B 675 957 586 354 1.897 1,42 110 Tân Dân 495 609 1.876 825 3.310 1,23 111 Hợp Thanh 585 656 1.062 388 2.106 1,12 112 Mỹ Đức A 720 861 105 164 1.130 1,20 113 Mỹ Đức B 585 859 105 96 1.060 1,47 114 Mỹ Đức C 675 672 1.309 1.743 3.724 1,00 115 Đại Cường 450 422 1.519 4.196 6.137 0,94 116 Lưu Hoàng 585 519 1.638 3.954 6.111 0,89 117 Trần Đăng Ninh 585 769 815 238 1.822 1,31 118 Ứng Hòa A 585 803 599 906 2.308 1,37 119 Ứng Hòa B 585 617 2.162 3.242 6.021 1,05 120 Hoàng Quán Chi 450 794 1.695 1.555 4.044 1,76

Từ ngày 18/4 đến 21/4, các trường THCS rà soát thông tin học sinh

Theo ghi nhận từ Sở GD&ĐT Hà Nội, hệ thống vận hành ổn định, không xảy ra tình trạng nghẽn mạng dù số lượng học sinh năm nay đạt khoảng 147.000 em (tăng hơn 20.000 học sinh so với năm học trước). Sự chủ động từ phía các nhà trường trong công tác tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật đã giúp phụ huynh và học sinh thực hiện thao tác thuận lợi, chính xác.

Năm học 2026–2027, toàn TP.Hà Nội có gần 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 em so với năm trước. Trong khi đó, các trường THPT công lập tuyển gần 81.500 học sinh lớp 10, tương ứng tỉ lệ trúng tuyển khoảng 55% – mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây.

Thực tế có hơn 124.600 học sinh tại Hà Nội đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10, tương ứng tỉ lệ trúng tuyển khoảng 65,4% (chỉ tính riêng chỉ tiêu thành phố giao cho các trường công lập trên số học sinh đăng ký dự thi vào 10).

Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên được giao hơn 78.678 chỉ tiêu. Bốn trường THPT chuyên tuyển 78 lớp với tổng 2.370 học sinh. Trường THPT chất lượng cao Phan Huy Chú – Đống Đa tuyển 400 học sinh.

Theo kế hoạch, từ ngày 18/4 đến 21/4, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân, nguyện vọng đăng ký, điểm ưu tiên, điểm khuyến khích… trên phiếu đăng ký dự thi được tải và in từ hệ thống. Nếu có sai sót, nhà trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND phường, xã gửi Sở GD&ĐT Hà Nội để sửa chữa kịp thời.

Ngày 24/4, UBND các phường, xã sẽ gửi về Sở GD&ĐT Hà Nội phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ dự thi của học sinh…

Chậm nhất ngày 6/5, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của kỳ thi năm nay chính là sự thay đổi trong quy chế lựa chọn trường. Lần đầu tiên, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên toàn địa bàn thành phố, thay vì bị giới hạn theo khu vực cư trú như các năm trước. Sự thay đổi này được đánh giá là bước đi đột phá nhằm đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục chất lượng cao của học sinh, đồng thời giảm bớt áp lực về hộ khẩu. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc "cuộc đua" vào các trường Top đầu sẽ trở nên khó dự đoán hơn khi thí sinh giỏi ở khắp thành phố đều có cơ hội cạnh tranh công bằng.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, số liệu đăng ký vào các trường chỉ mang tính tham khảo. Việc lựa chọn nguyện vọng cần căn cứ vào năng lực thực tế của học sinh, đồng thời cân nhắc điều kiện học tập, môi trường giáo dục và định hướng lâu dài.