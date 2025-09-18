Hà Nội

Tượng đồng Sardinia hé lộ bí mật không ngờ

Kho tri thức

Các bức tượng đồng bronzetti của nền văn hóa Nuragic hé lộ bí mật về nguồn cung kim loại, các tuyến đường thương mại trải dài từ Sardinia đến Scandinavia.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLoS ONE, các nhà khoa học thông báo đã có phát hiện mang tính đột phá về các bức tượng đồng bronzetti của nền văn hóa Nuragic. Ảnh: HW Nørgaard, D Berger/D. Berger et al., PloS One (2025).
Nền văn hóa Nuragic phát triển rực rỡ trên đảo Sardinia từ khoảng năm 1800 trước Công nguyên đến năm 238 trước Công nguyên. Họ đã để lại hàng ngàn tháp đá đặc trưng gọi là nuraghe và hàng trăm bức tượng đồng tinh xảo gọi là bronzetti. Ảnh: Heide W. Nørgaard with permission of the Museo Archaeologica Nazionale di Caglairi/PLoS ONE.
Những bức tượng đồng bronzetti thường cao khoảng 10 cm, khắc họa hình ảnh chiến binh đội mũ trụ có sừng, các thầy tế, động vật và các hình tượng thần thánh. Các hiện vật này cung cấp những hiểu biết vô giá về xã hội, tôn giáo và truyền thống nghệ thuật ở Địa Trung Hải thời Đồ đồng. Ảnh: Heide W. Nørgaard with permission of the Museo Archaeologica Nazionale di Caglairi/PLoS ONE.
Nhóm nghiên cứu do Daniel Berger đến từ Trung tâm Khảo cổ học Curt-Engelhorn ở Mannheim dẫn đầu, đã phát triển một phương pháp phân tích đa proxy tiên tiến, kết hợp phân tích đồng vị của đồng, thiếc, chì và nguyên tố hiếm osmi. Phương pháp đột phá này cho phép họ xác định nguồn gốc địa lý chính xác của các kim loại được sử dụng trong sản xuất đồng với độ chính xác chưa từng có, giải quyết những bí ẩn đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Heide W. Nørgaard with permission of the Museo Archaeologica Nazionale di Caglairi/PLoS ONE.
Theo chuyên gia Daniel, kết quả nghiên cứu chỉ ra đồng thau được sử dụng để tạo nên các bức tượng bronzetti chủ yếu được chế tác từ đồng Sardinia, đôi khi được trộn với đồng từ Bán đảo Iberia. Ảnh: worldhistory.
Nghiên cứu mới đã chứng minh một cách thuyết phục rằng đồng từ Levant - bao gồm các mỏ khai thác nổi tiếng như Timna ở Israel và Faynan ở Jordan - không được sử dụng trong sản xuất đồng ở Sardinia. Ảnh: numisantica.com.
Mặc dù Sardinia có trữ lượng thiếc và chì dồi dào những người xưa đã không sử dụng chúng trong việc chế tác tượng bronzetti. Thay vào đó, thiếc được nhập khẩu từ Bán đảo Iberia. Điều này cho thấy những ưu đãi thương mại phức tạp và những cân nhắc về chất lượng, ưu tiên vật liệu nước ngoài hơn nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương. Ảnh: numisantica.com.
Nhóm nghiên cứu cho biết thêm cách pha trộn đồng có nguồn gốc khác nhau một cách có chủ đích có thể là nhằm đạt được hiệu ứng cụ thể về màu sắc, độ bền và ý nghĩa biểu tượng của bức tượng bronzetti khi hoàn thiện. Ảnh: numisantica.com.
Những hiện vật bằng đồng có thành phần kim loại đồng nhất đáng kể ở các địa điểm khác nhau cho thấy phương pháp sản xuất được chuẩn hóa và các tập tục văn hóa chung trên khắp đảo Sardinia. Sự đồng nhất này cho thấy sự kiểm soát tập trung hoặc các quy ước văn hóa rộng rãi chi phối việc chế tác tượng đồng, phản ánh khả năng tổ chức tinh vi của người Nuragic. Ảnh: numisantica.com.
Các chuyên gia cũng tìm được bằng chứng cho thấy Sardinia và Scandinavia trong thời kỳ Đồ Đồng, từ năm 1000 đến năm 800 trước Công nguyên có hoạt động thương mại rộng khắp cùng với sự giao lưu văn hóa. Ảnh: numisantica.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
