Tuần lộc ngơ ngác, bối rối khi lạc vào cung đường đầy xe hơi

Các tài xế di chuyển trên một con đường quê yên tĩnh ở Ireland đã không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến một con tuần lộc xuất hiện giữa ngay ban ngày.

Sự việc xảy ra vào tuần trước, gần khu vực O'Briensbridge, Hạt Clare, Ireland. Nhiều người lái xe đã phải dừng lại hoặc giảm tốc độ để quan sát và nhường đường cho con vật to lớn, có bộ lông nâu sẫm và cặp gạc đầy ấn tượng, đang thong thả băng qua mặt đường như một du khách hiền lành.

Rosana Santos da Silva, 45 tuổi, cho biết cô đang lái xe cùng con gái mình, Emanuele, 25 tuổi, thì con vật xuất hiện. Rosana nói: "Con tuần lộc đi ra khỏi rừng, ngay trước xe tôi. May mắn thay, tôi đang lái xe chậm. Có vẻ như nó sợ những chiếc xe kia và đang tìm đường thoát ra".

Theo Rosana, cuộc chạm trán kéo dài khoảng hơn một phút trước khi con vật lại biến mất an toàn giữa những cái cây.

Hình ảnh và video về sự việc nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao cư dân địa phương. Nhiều người tỏ ra thích thú trước sự xuất hiện hiếm hoi của loài vật vốn thường gắn liền với các khu rừng phương Bắc. Một số khác thì bày tỏ lo ngại về sự an toàn của cả con vật lẫn người tham gia giao thông.

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của con tuần lộc này. Các nhà chức trách địa phương được cho là đã vào cuộc để tìm hiểu xem liệu nó thoát ra từ một trang trại, khu bảo tồn tư nhân nào đó hay đây thực sự là một chuyến đi lạc trong tự nhiên.

Sự kiện này đã biến một ngày bình thường ở vùng nông thôn Ireland trở nên đáng nhớ, chứng minh rằng thiên nhiên đôi khi vẫn có thể mang đến những bất ngờ khó tin ngay giữa đời thường.