Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Tuần hoàn ngoài cơ thể cứu sống bệnh nhân ngừng tim nhiều lần

Kỹ thuật E-CPR giúp duy trì tuần hoàn, bảo vệ các cơ quan quan trọng và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong quá trình chuyển cấp cứu.

Thúy Nga

Bệnh viện Quân y 175 vừa điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp ác tính, ngừng tim nhiều lần nhờ phối hợp đa chuyên khoa và triển khai kịp thời kỹ thuật hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR/ECMO).

Bệnh nhân T.Đ.T (44 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai) được cấp cứu ban đầu tại tuyến dưới với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Sau xử trí ban đầu theo phác đồ, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thời điểm tiếp nhận tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân trong tình trạng đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, nhợt nhạt. Điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh nhồi máu cơ tim thành sau dưới, trong giờ thứ 3.

nhoi-mau-1.jpg
Ê- kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đây là nhóm bệnh nhân nguy cơ rất cao, dễ diễn tiến rối loạn nhịp tim ác tính hoặc ngừng tim do tổn thương hệ thống dẫn truyền.

Theo khai thác bệnh sử, triệu chứng khởi phát đã khoảng 2 giờ, bệnh nhân phải di chuyển quãng đường xa từ tuyến huyện lên tuyến trên, tình trạng đau ngực nhiều, kích thích và gắng sức làm gia tăng nguy cơ trụy tim mạch.

Trong quá trình các bác sĩ đang giải thích tình trạng bệnh và tiên lượng rất nặng cho người nhà, bệnh nhân đột ngột xuất hiện rối loạn nhịp tim và ngừng tim.

Ngay lập tức, ê-kíp Cấp cứu đã tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, ép tim ngoài lồng ngực, khử rung, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo và sử dụng thuốc vận mạch.

Bệnh nhân có nhịp tim trở lại, tuy nhiên rung thất và ngừng tim tiếp tục tái diễn nhiều lần, mỗi lần sốc điện chỉ duy trì được nhịp tim trong thời gian rất ngắn.

Trước tình huống nguy kịch, nguy cơ tử vong cận kề và việc vận chuyển bệnh nhân lên phòng Can thiệp Tim mạch tiềm ẩn nhiều rủi ro, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc đã thống nhất quyết định triển khai hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) theo chiến lược E-CPR.

nhoi-mau-2.jpg
Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể - Ảnh BVCC

Đây là kỹ thuật thay thế tạm thời chức năng tim và phổi bằng hệ thống tuần hoàn nhân tạo ngoài cơ thể, đóng vai trò “cầu nối sự sống” cho bệnh nhân trong giai đoạn nguy kịch.

Trong quá trình đặt ECMO, ê-kíp Cấp cứu liên tục duy trì tuần hoàn bằng ép tim, thuốc vận mạch, theo dõi huyết áp xâm lấn; ekip Hồi sức tiến hành đặt hệ thống ống dẫn động – tĩnh mạch qua hai đùi bệnh nhân.

Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân được kết nối ECMO thành công, chức năng tuần hoàn và hô hấp được đảm bảo ổn định, tạo điều kiện an toàn để chuyển người bệnh lên phòng Can thiệp Tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành phải. Các bác sĩ đã can thiệp tái thông mạch vành và đặt stent thành công. Sau một tuần điều trị và theo dõi, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

nhoi-mau.jpg
Cấp cứu bệnh nhân ngừng tim nhiều lần - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, Bệnh viện Quân y 175, trường hợp này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của ECMO trong cấp cứu tim mạch nặng, đặc biệt ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp ác tính hoặc ngừng tuần hoàn.

“Kỹ thuật E-CPR giúp duy trì tuần hoàn, bảo vệ các cơ quan quan trọng và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong quá trình chuyển từ phòng Cấp cứu đến phòng Can thiệp, góp phần cải thiện rõ rệt kết quả điều trị”, bác sĩ chia sẻ.

nhoi-mau-3.jpg
Bác sĩ thăm khám, động viên bệnh nhân qua giai đoạn nguy hiểm - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe tim mạch, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, tập thể dục đều đặn và khám sức khỏe định kỳ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, tức nặng vùng ngực, khó thở, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

#Cấp cứu nhồi máu cơ tim #Rối loạn nhịp tim nguy hiểm #Kỹ thuật E-CPR/ECMO trong cấp cứu #Điều trị bệnh tim mạch cấp cứu #Chẩn đoán và can thiệp mạch vành

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đau ngực dữ dội, người đàn ông 66 tuổi sốc tim nguy kịch trên bàn can thiệp

Chuyên gia Bệnh viện Quảng Ninh đã sử dụng kỹ thuật ECMO và Hybrid ECMO trong 9 ngày để hồi sinh bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Với việc triển khai thành công kỹ thuật Hybrid ECMO (VVA-ECMO) – một trong những kỹ thuật hồi sức phức tạp nhất, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc – Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân nam 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc, bệnh ba thân động mạch vành phức tạp.

Cuộc chạy đua từ phòng can thiệp đến giường hồi sức

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh báo nhồi máu cơ tim ở người lớn tuổi mắc nhiều bệnh nền phức tạp

Người cao tuổi tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận, suy tim, hô hấp mạn tính làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, khiến việc chẩn đoán, điều trị phức tạp.

Các bác sĩ khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM vừa thực hiện thành công ca can thiệp đặt stent mạch vành, cứu sống cụ bà 70 tuổi khỏi tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp kèm phù phổi cấp.

Trường hợp này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tim mạch âm thầm ở người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhồi máu cơ tim cấp, chậm 1 phút mất hàng triệu tế bào cơ tim

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân tử vong tim mạch hàng đầu, tỷ lệ tử vong tăng nhanh theo từng phút nếu không được xử trí kịp thời.

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân tử vong tim mạch hàng đầu. Đặc biệt ở những trường hợp nhập viện muộn hoặc xuất hiện biến chứng nặng, tỷ lệ tử vong tăng nhanh theo từng phút nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Bệnh viện 19-8, Bộ Công an vừa cấp cứu và điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên diễn biến nguy kịch, nhờ phát hiện sớm, hồi sức tích cực kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa Khoa Tim mạch và Khoa Điều trị tích cực – Chống độc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới