Tuần hoàn ngoài cơ thể cứu sống bệnh nhân ngừng tim nhiều lần

Bệnh viện Quân y 175 vừa điều trị thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rối loạn nhịp ác tính, ngừng tim nhiều lần nhờ phối hợp đa chuyên khoa và triển khai kịp thời kỹ thuật hồi sinh tim phổi có hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR/ECMO).

Bệnh nhân T.Đ.T (44 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai) được cấp cứu ban đầu tại tuyến dưới với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Sau xử trí ban đầu theo phác đồ, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thời điểm tiếp nhận tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân trong tình trạng đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, nhợt nhạt. Điện tâm đồ ghi nhận hình ảnh nhồi máu cơ tim thành sau dưới, trong giờ thứ 3.

Ê- kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đây là nhóm bệnh nhân nguy cơ rất cao, dễ diễn tiến rối loạn nhịp tim ác tính hoặc ngừng tim do tổn thương hệ thống dẫn truyền.

Theo khai thác bệnh sử, triệu chứng khởi phát đã khoảng 2 giờ, bệnh nhân phải di chuyển quãng đường xa từ tuyến huyện lên tuyến trên, tình trạng đau ngực nhiều, kích thích và gắng sức làm gia tăng nguy cơ trụy tim mạch.

Trong quá trình các bác sĩ đang giải thích tình trạng bệnh và tiên lượng rất nặng cho người nhà, bệnh nhân đột ngột xuất hiện rối loạn nhịp tim và ngừng tim.

Ngay lập tức, ê-kíp Cấp cứu đã tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, ép tim ngoài lồng ngực, khử rung, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo và sử dụng thuốc vận mạch.

Bệnh nhân có nhịp tim trở lại, tuy nhiên rung thất và ngừng tim tiếp tục tái diễn nhiều lần, mỗi lần sốc điện chỉ duy trì được nhịp tim trong thời gian rất ngắn.

Trước tình huống nguy kịch, nguy cơ tử vong cận kề và việc vận chuyển bệnh nhân lên phòng Can thiệp Tim mạch tiềm ẩn nhiều rủi ro, các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc đã thống nhất quyết định triển khai hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) theo chiến lược E-CPR.

Thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể - Ảnh BVCC

Đây là kỹ thuật thay thế tạm thời chức năng tim và phổi bằng hệ thống tuần hoàn nhân tạo ngoài cơ thể, đóng vai trò “cầu nối sự sống” cho bệnh nhân trong giai đoạn nguy kịch.

Trong quá trình đặt ECMO, ê-kíp Cấp cứu liên tục duy trì tuần hoàn bằng ép tim, thuốc vận mạch, theo dõi huyết áp xâm lấn; ekip Hồi sức tiến hành đặt hệ thống ống dẫn động – tĩnh mạch qua hai đùi bệnh nhân.

Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân được kết nối ECMO thành công, chức năng tuần hoàn và hô hấp được đảm bảo ổn định, tạo điều kiện an toàn để chuyển người bệnh lên phòng Can thiệp Tim mạch.

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận tắc hoàn toàn một nhánh động mạch vành phải. Các bác sĩ đã can thiệp tái thông mạch vành và đặt stent thành công. Sau một tuần điều trị và theo dõi, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Cấp cứu bệnh nhân ngừng tim nhiều lần - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung, Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc, Bệnh viện Quân y 175, trường hợp này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của ECMO trong cấp cứu tim mạch nặng, đặc biệt ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp ác tính hoặc ngừng tuần hoàn.

“Kỹ thuật E-CPR giúp duy trì tuần hoàn, bảo vệ các cơ quan quan trọng và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong quá trình chuyển từ phòng Cấp cứu đến phòng Can thiệp, góp phần cải thiện rõ rệt kết quả điều trị”, bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám, động viên bệnh nhân qua giai đoạn nguy hiểm - Ảnh BVCC