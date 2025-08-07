Cứu người thương binh tụ máu não nặng, nhiều bệnh nền

Ông Nguyễn Văn Cam (79 tuổi, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) bị tụ máu não mức độ nặng, rơi vào hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cao.

Thế nhưng, với quyết tâm “còn nước còn tát” của gia đình và sự tận tâm của các y bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, người thương binh ấy đã hồi sinh kỳ diệu.

Ở tuổi gần 80, ông Cam mang trong mình hàng loạt bệnh lý nền: Tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản… đặc biệt, ông là thương binh với một mảnh đạn còn nằm trong não từ thời chiến tranh.

Người thương binh đã hồi phục - Ảnh BVCC

Tại bệnh viện, sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ xác định đây là trường hợp cực kỳ phức tạp, tụ máu não nặng, nhiều bệnh nền nguy hiểm, lại có dị vật kim loại trong sọ từ hàng chục năm trước.

Tuy nhiên, trước tính mạng người bệnh và sự tin tưởng tuyệt đối từ gia đình, ê-kíp điều trị đã quyết định phẫu thuật mở sọ, dẫn lưu máu tụ. Đây là một ca phẫu thuật khó và tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro. Ca mổ kéo dài hơn 2 tiếng trong không khí căng thẳng và thận trọng tuyệt đối.

Bằng nỗ lực của cả ê-kíp, ông Cam vượt qua cửa tử trong gang tấc. Những ngày tiếp theo, ông được chăm sóc tích cực và dần có dấu hiệu hồi phục, phản xạ cải thiện, tỉnh táo trở lại, ăn uống và vận động nhẹ.

Sau gần 2 tuần điều trị, ông Cam đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể trò chuyện, ăn uống bình thường. Niềm vui vỡ òa trong gia đình, với sự biết ơn sâu sắc gửi tới các y bác sĩ đã không buông xuôi trước ca bệnh tưởng như “bất khả thi”.

Sau 2 tuần bệnh nhân đã tỉnh táo, phục hồi các chức năng vận động - Ảnh BVCC

BS.CKII Lê Văn Hiếu, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh chia sẻ: Dù biết nguy cơ rất cao, nhưng chúng tôi vẫn quyết định phẫu thuật. Bởi lúc đó với người bệnh và gia đình, một tia hy vọng nhỏ cũng là rất lớn. Đó là trách nhiệm, là lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của người bác sĩ.