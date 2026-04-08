Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 9/4: Sư Tử hóa nguy thành an, làm ăn tấn tới

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/4, Sư Tử có bản lĩnh sẽ ung dung bình tĩnh vượt qua khó khăn. Song Tử linh hoạt, không dễ chịu thiệt thòi.

Bích Hậu (Theo Sohu)
1-389.png
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, hãy nghe nhiều hơn những lời khuyên có ích cho bản thân, bớt đi những hành động cứng đầu là được. Về sự nghiệp khá ổn, cấp trên và khách hàng gặp phải chốn công sở đòi hỏi bạn phải biết nịnh nọt đôi chút, dùng từ ngữ nói chuyện mềm mỏng hơn, đừng cố chấp bám lấy một lý lẽ và bày tỏ quan điểm quá cứng nhắc. Về tài lộc tạm ổn, mua sắm đồ đạc không thể quá bốc đồng, nếu người khác khuyên bảo món đồ nào đó không tốt thì nên lắng nghe. Về tình cảm tạm ổn, nửa kia tính tình hơi nóng vội, khi cảm xúc dâng trào khó tránh khỏi việc nói năng khó nghe, tốt nhất là nên bao dung nhiều hơn. Về sức khỏe khá ổn, gặp chuyện bớt tức giận và nóng vội là được.
2-102.png
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn có không ít cảm hứng xuất hiện và sẵn lòng sử dụng nó vào những việc bản thân đam mê. Về sự nghiệp khá tốt, hành sự chốn công sở có chút hay lo toan, đặc biệt là đối với những dự án bản thân hứng thú sẽ dồn lượng lớn nhiệt huyết vào làm, cố gắng cống hiến vừa sức để tránh tình trạng kiệt sức là được. Về tài lộc khá tốt, phương diện đầu tư quản lý tài chính có dự án tốt thì cần phải dùng tâm để làm, đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện được mất mà cứ làm theo kế hoạch là xong. Về tình cảm khá tốt, hai người chung sống hòa hợp không có chuyện gì buồn bực xảy ra, sự tương tác cũng trở nên lãng mạn hơn nhiều. Về sức khỏe hơi tốt, trạng thái tổng thể vô cùng tích cực.
3-391.png
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay tạm ổn, bạn hành sự có tính linh hoạt, có thể dựa vào tình hình thực tế để đưa ra các loại điều chỉnh. Về sự nghiệp tạm ổn, nỗ lực hoàn thành dự án mới có thể chứng minh thực lực của bản thân không hề tồi, nên liên kết sức mạnh của các thành viên trong nhóm để cùng nhau chống lại áp lực cạnh tranh và nới lỏng bớt gánh nặng cho chính mình. Về tài lộc khá ổn, kiên trì làm tốt các dự án trong tay thì mới có lợi nhuận, vững bước tiến lên sẽ không chịu thiệt thòi. Về tình cảm tạm ổn, hai bên chung sống tốt đẹp, ít khi bới móc lỗi lầm của nhau, tình trạng cãi vã cũng đã được cải thiện. Về sức khỏe tạm ổn, vận động điều độ rất tốt cho cơ thể, đừng quá lười biếng.
4-6412.png
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay khá kém, không phải mọi việc đều có thể làm tốt, bớt so đo và cứ thuận theo tự nhiên là được. Về sự nghiệp khá kém, chốn công sở tồn tại tình trạng người khác cố tình gây sự, bản thân làm việc cũng chẳng mấy suôn sẻ, lúc này kiên định với niềm tin là điều quan trọng hơn cả, bớt ủ rũ và tự hoài nghi bản thân. Về tài lộc khá kém, muốn tăng thu giảm chi gặp không ít khó khăn, việc kiếm tiền để cải thiện hiện trạng đòi hỏi phải có thời gian. Về tình cảm hơi kém, mối quan hệ thân mật dễ xuất hiện tình huống đôi bên nhìn nhau không vừa mắt, giao tiếp chuyện gì cũng luôn bị ách tắc. Về sức khỏe hơi kém, tốt nhất là nên cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn.
5-3294.png
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay rất tốt, gặp khó khăn vẫn có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, không tùy tiện nổi cáu. Về sự nghiệp, Sư Tử làm tốt nhiệm vụ bổn phận của mình, thậm chí có dư lực để giúp đỡ người khác, đối nhân xử thế càng trầm tĩnh ung dung, nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ những người xung quanh. Về tài lộc sáng suốt, phương diện đầu tư quản lý tài chính đang làm tốt các dự án đang sở hữu, thu lợi nhiều lợi nhuận bất ngờ, mạng lưới kinh doanh cũng được mở rộng. Về tình cảm khá tốt, bạn và nửa kia chung sống rất thư giãn, cảm giác hụt hẫng u buồn cũng đã biến mất. Về sức khỏe khá tốt, chú ý giữ cho thể chất và tinh thần được thư giãn là xong.
6-5749.png
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá ổn, lỡ như gặp phải khó khăn thì cũng có thể xử lý ổn thỏa. Về sự nghiệp khá ổn, cho dù xuất hiện rắc rối nhỏ, nghĩ cách giải quyết thì vẫn có thể làm tốt, chú ý cẩn thận hơn về sau để không xuất hiện những việc tương tự nữa là được. Về tài lộc tạm ổn, dự án có thể xuất hiện chút vấn đề, khuyên bạn nên nhanh chóng tìm người giúp đỡ xử lý, đừng kéo dài rắc rối quá lâu. Về tình cảm tạm ổn, không nên cãi cọ dỗi hờn vì những chuyện vặt vãnh, chung sống hòa khí mới là kế sách lâu dài. Về sức khỏe khá ổn, thể chất coi như tốt và không có điểm gì khó chịu.
7-5862.png
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay tạm ổn, có ý tưởng thì tốt nhất nên hành động ngay lập tức, bớt đi sự do dự chần chừ là được. Về sự nghiệp tạm ổn, có không ít ý tưởng hay chốn công sở, hãy cố gắng nghĩ cách để đưa vào thực thi thực tế, có thành tích tự nhiên có thể chứng minh trình độ của bạn không tồi, như vậy mới dễ dàng giành được sự tin tưởng từ cấp trên và khách hàng. Về tài lộc tạm ổn, muốn làm dự án nào thì tốt nhất cứ từ từ mà tiến, dục tốc bất đạt. Về tình cảm tạm ổn, bạn và nửa kia chung sống nên dành nhiều lời động viên hơn và bớt mỉa mai châm biếm, khiến người ta cảm thấy chạnh lòng thì không hay chút nào. Về sức khỏe khá ổn, cẩn thận bị nóng trong người là được.
8-9497.png
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay hơi kém, có một số việc không có cách nào xử lý tốt ngay lập tức nên vội vàng cũng vô ích. Về sự nghiệp hơi kém, làm dự án muốn tìm kiếm sự đột phá là điều không dễ dàng, thời cơ và môi trường chưa phù hợp thì cứ gác lại từ từ hẵng tính, gượng ép thúc đẩy sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Về tài lộc hơi kém, phương diện đầu tư quản lý tài chính muốn gỡ vốn nhưng tình hình thực tế lại không hề dễ dàng, tốt nhất nên chờ đợi thời cơ chứ không thể hành động mù quáng, nếu không có thể sẽ càng lún càng sâu. Về tình cảm bình thường, khi chung sống không nên cãi chày cãi cối hay giận dỗi nhau, giao tiếp lý trí là điều quan trọng hơn cả. Về sức khỏe bình thường, đừng suy nghĩ quá mức cẩn thận lao tâm khổ tứ.
9-7400.png
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay bình thường, hơi bận rộn hơn một chút, sẽ có cảm giác không đủ thời gian để dùng. Về sự nghiệp bình thường, công việc có khá nhiều việc phải làm nhưng đối với bạn mà nói bận rộn một chút đồng nghĩa với việc thành tích có thể sẽ tăng lên, ít nhiều cũng là chuyện có lợi nên có thể yên tâm phần nào. Về tài lộc bình thường, đừng cùng lúc xuất tiền cho nhiều dự án, nếu không chắc chắn khả năng tài chính sẽ gánh không nổi. Về tình cảm bình thường, hai bên đều bận rộn nên không có nhiều thời gian để tương tác, tuy nhiên khả năng xảy ra tranh cãi cũng theo đó mà giảm xuống. Về sức khỏe tạm ổn, chú ý bảo dưỡng cơ thể nhiều hơn và bớt làm hao tổn chính mình.
10-9933.png
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay khá tốt, bạn có lẽ sẽ nhận được một tin tức mà mình vẫn luôn chờ đợi, tình trạng do dự chần chừ sắp có sự thay đổi rồi. Về sự nghiệp rất tốt, hành sự chốn công sở phải xem xét nhu cầu của khách hàng rồi mới hành động, muốn làm tốt một việc thì phải động não nhiều hơn, nếu không chắc chắn sẽ chẳng thể cạnh tranh lại người khác. Về tài lộc khá tốt, phương diện đầu tư quản lý tài chính việc thu được lợi nhuận không phải là vấn đề lớn, những dự án trước đó không khả quan nay có khả năng cao xuất hiện tín hiệu chuyển biến tốt. Về tình cảm khá tốt, bạn và nửa kia chung sống tốt nhất nên cùng nhau đối mặt với các vấn đề, hai người nỗ lực giải quyết thì sẽ xử lý êm đẹp thôi. Về sức khỏe khá tốt, vận động điều độ là được.
11-4154.png
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay tạm ổn, có thể bạn đột nhiên cảm thấy hứng thú với một việc hay một người nào đó. Về sự nghiệp tạm ổn, nguyện vọng muốn tham gia vào một dự án nào đó vô cùng mạnh mẽ, nếu bạn có thể phô diễn nhiều hơn thực lực của bản thân và chủ động vận động hành lang thì vẫn có khả năng gia nhập được. Về tài lộc tạm ổn, một dự án có thể thực hiện thành công hay không đòi hỏi phải huy động rất nhiều kỹ năng mới được chứ chẳng hề nhẹ nhàng gì. Về tình cảm khá ổn, mối quan hệ thân mật sẽ xuất hiện một cơ hội để hai người thấu hiểu nhau sâu sắc hơn, hoặc có thể điều chỉnh để tìm ra phương thức chung sống mà đôi bên đều yêu thích. Về sức khỏe tạm ổn, cơ thể khỏe mạnh và tinh thần sung mãn.
12.png
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá ổn, làm việc đa phần đều có thể tạo ra đột phá, tốc độ trưởng thành cũng khá nhanh. Về sự nghiệp khá ổn, chốn công sở cứ làm việc theo suy nghĩ của riêng mình là được, một số người sẽ gặp phải thử thách nhỏ và nếu vượt qua được thì thành tích đạt được cũng tương đối khả quan, hãy truyền thêm cho bản thân sự tự tin và vững vàng thực hiện dự án. Về tài lộc khá ổn, phương diện đầu tư quản lý tài chính không xuất hiện khó khăn gì, cứ thao tác dự án theo từng bước là xong. Về tình cảm tạm ổn, khi chung sống hai người sẽ không dằn vặt bận tâm vì những chuyện vặt vãnh, có thể xử lý triệt để nhanh chóng và không làm ảnh hưởng đến đà phát triển của tình cảm. Về sức khỏe tạm ổn, trạng thái tổng thể đang dần chuyển biến tốt đẹp.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Theo Sohu
#tử vi cung hoàng đạo hôm nay #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo

Bài liên quan

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 8/4: Cự Giải ngập tràn may mắn, chú ý sức khỏe

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/4, Cự Giải công danh và tài lộc rất tốt, tình duyên và sức khỏe phải chú ý. Kim Ngưu có người chia sẻ khó khăn đừng từ chối.

1.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, có một số nhiệm vụ làm hơi vất vả, tạm thời vẫn chưa thể đạt đến mức độ thành thạo. Sự nghiệp: Bình thường, khi làm việc cứ theo từng bước mà làm là được, gặp việc không hiểu rõ thì nên hỏi người xung quanh nhiều hơn, đừng ra vẻ ta đây đã biết, chân thành học hỏi với thái độ đúng mực thì vẫn có thể thu hoạch được. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính, chọn những dự án mà bản thân nắm chắc phần thắng để bắt tay vào thì sẽ dễ kiếm tiền hơn. Tình cảm: Bình thường, nửa kia hay suy nghĩ lung tung vì lo lắng có chuyện gì cũng làm phiền bạn thì không hay. Sức khỏe: Bình thường, cơ thể cơ bản khỏe mạnh không có gì khó chịu.
2.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá ổn, gặp được đối tác tâm đầu ý hợp là chuyện hiếm có, không thể gượng ép. Sự nghiệp: Khá ổn, hợp tác với người khác để san sẻ chi phí làm việc sẽ tốt hơn, chuyện gì cũng đích thân ra mặt thì sẽ bận không xuể, tuy nhiên tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tài lộc: Tạm ổn, về mặt đầu tư quản lý tài chính có một số dự án nhiều người cùng làm có thể giảm thiểu rủi ro nhưng khi thành công sẽ phải chia tiền, chọn thế nào là tùy ở bạn. Tình cảm: Tạm ổn, bạn và nửa kia chung sống hòa hợp, đều có thể giao tiếp chân thành mà không e ngại hay giữ kẽ. Sức khỏe: Khá ổn, cơ bản là khỏe mạnh.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/4: Ma Kết công danh khởi sắc, tài lộc phất lên

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/4, Ma Kết hôm nay có vận thế tăng cao, dễ đạt được mục tiêu. Song Tử bớt truyền lời cho người khác, cẩn thận thị phi.

1.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, có thể sẽ xuất hiện tình trạng làm việc được một nửa thì kiệt sức, mất đi hăng hái ban đầu. Sự nghiệp: Bình thường, chốn công sở muốn giành được tài nguyên tốt không hề đơn giản, mọi người đều đang cạnh tranh cùng một thứ không ai chịu nhường ai, làm thế nào để duy trì sức cạnh tranh và thể hiện liên tục là điều rất quan trọng. Tài lộc: Hơi kém, tốt nhất là nên chọn những dự án mang tính bảo thủ một chút, nếu không chơi không khéo thì khó mà có được lợi nhuận. Tình cảm: Bình thường, mối quan hệ thân mật cần dùng hành động thực tế để vun đắp, không thể cứ mãi nói suông mà không làm. Sức khỏe: Bình thường, bớt ăn uống thả ga, vận động nhiều hơn thì tốt.
2.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay tạm ổn, bạn hy vọng nhận được sự đối xử công bằng, công chính, tốt nhất là dĩ hòa vi quý hoàn thành tốt mọi việc. Sự nghiệp: Tạm ổn, thái độ của cấp trên và khách hàng đối với bạn đã tốt hơn, ít nhất sẽ không cố tình bới móc làm khó, làm việc với đồng nghiệp có qua có lại nên không còn quá mệt mỏi nữa. Tài lộc: Khá ổn, giữ được cân bằng thu chi, bớt tiêu tiền bừa bãi là được, chỉ cần duy trì tốt hiện trạng. Tình cảm: Tạm ổn, hai bên chung sống hài hòa ổn định, ít có sự can thiệp thô bạo vào chuyện của đối phương. Sức khỏe: Khá ổn, phải nghỉ ngơi cho tốt, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ thì mới không bị ốm.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 4/4: Bảo Bình mượn sức quý nhân, đạt được mục đích

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/4, Bảo Bình may mắn vây quanh, có vận gặp quý nhân. Bạch Dương công danh sáng sủa, dễ đạt thành tích.

1-7902.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay rất tốt, bạn chú trọng hơn vào việc hiện tại bản thân có thể đạt được thành tích tốt hay không. Sự nghiệp: Rất tốt, việc tạo ra thành tích tốt không hề khó khăn, tuy nhiên cần chú ý khi hành sự phải có tầm nhìn xa trông rộng, bớt tính toán những món lợi nhỏ trước mắt, sau này có thể tiếp tục làm những dự án lớn mới là điều quan trọng. Tài lộc: Hơi tốt, tốt nhất là nên tiết kiệm nhiều hơn, đừng coi thường phương pháp tích tiểu thành đại. Tình cảm: Hơi tốt, những việc nửa kia thích làm bạn cũng sẽ cố gắng hết sức để phối hợp, về cơ bản không xuất hiện mâu thuẫn gì. Sức khỏe: Khá tốt, cơ bản khỏe mạnh không có trở ngại gì lớn.
2.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá ổn, làm việc đừng nên quá cố chấp bảo thủ, cứ tự làm khó mình thì rất dễ chịu tổn thương. Sự nghiệp: Khá ổn, trước khi làm việc nên lắng nghe ý kiến của những tiền bối giàu kinh nghiệm để tránh mắc phải những sai lầm sơ đẳng, đôi khi học cách khôn khéo một chút có thể giúp bạn tránh vướng vào rắc rối. Tài lộc: Tạm ổn, cứ chọn những dự án mà bản thân có khả năng chi trả để bắt tay vào làm là được. Tình cảm: Tạm ổn, bạn và đối phương khi chung sống dễ xảy ra bất hòa vì một số bất đồng quan điểm, chú ý tìm kiếm điểm chung và gác lại sự khác biệt là được. Sức khỏe: Khá ổn, bổ sung thêm vitamin một cách hợp lý sẽ có lợi cho cơ thể.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới