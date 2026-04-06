Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/4: Ma Kết công danh khởi sắc, tài lộc phất lên

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/4, Ma Kết hôm nay có vận thế tăng cao, dễ đạt được mục tiêu. Song Tử bớt truyền lời cho người khác, cẩn thận thị phi.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay bình thường, có thể sẽ xuất hiện tình trạng làm việc được một nửa thì kiệt sức, mất đi hăng hái ban đầu. Sự nghiệp: Bình thường, chốn công sở muốn giành được tài nguyên tốt không hề đơn giản, mọi người đều đang cạnh tranh cùng một thứ không ai chịu nhường ai, làm thế nào để duy trì sức cạnh tranh và thể hiện liên tục là điều rất quan trọng. Tài lộc: Hơi kém, tốt nhất là nên chọn những dự án mang tính bảo thủ một chút, nếu không chơi không khéo thì khó mà có được lợi nhuận. Tình cảm: Bình thường, mối quan hệ thân mật cần dùng hành động thực tế để vun đắp, không thể cứ mãi nói suông mà không làm. Sức khỏe: Bình thường, bớt ăn uống thả ga, vận động nhiều hơn thì tốt.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay tạm ổn, bạn hy vọng nhận được sự đối xử công bằng, công chính, tốt nhất là dĩ hòa vi quý hoàn thành tốt mọi việc. Sự nghiệp: Tạm ổn, thái độ của cấp trên và khách hàng đối với bạn đã tốt hơn, ít nhất sẽ không cố tình bới móc làm khó, làm việc với đồng nghiệp có qua có lại nên không còn quá mệt mỏi nữa. Tài lộc: Khá ổn, giữ được cân bằng thu chi, bớt tiêu tiền bừa bãi là được, chỉ cần duy trì tốt hiện trạng. Tình cảm: Tạm ổn, hai bên chung sống hài hòa ổn định, ít có sự can thiệp thô bạo vào chuyện của đối phương. Sức khỏe: Khá ổn, phải nghỉ ngơi cho tốt, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ thì mới không bị ốm.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay bình thường, bạn nên bớt truyền lời cho người khác, cẩn thận cuối cùng lại mang tiếng xấu cả đôi đường. Sự nghiệp: Bình thường, chốn công sở cẩn trọng lời nói để tránh lơ mơ bị người ta lợi dụng làm bia đỡ đạn, lúc nào cần giả ngốc thì cứ giả ngốc đừng chuyện gì cũng ra mặt, hoàn thành xong nhiệm vụ của mình trước mới là việc chính. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính đừng tin vào những tin đồn vỉa hè, đưa ra quyết định cần sự lý trí và định tâm, nếu không sẽ khó tránh khỏi tổn thất. Tình cảm: Bình thường, dáng vẻ ấp úng có chuyện không chịu nói của nửa kia sẽ khiến bạn sốt ruột, đâm ra không muốn quan tâm đến đối phương nữa. Sức khỏe: Bình thường, dưỡng sinh khoa học là tốt nhất.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay khá tốt, trước khi làm việc gì hãy suy nghĩ kỹ càng rồi hẵng bắt tay vào, bên cạnh sẽ có những nguồn lực ủng hộ bạn. Sự nghiệp: Khá tốt, khi làm việc suy nghĩ nhiều hơn cho lợi ích của bản thân không phải là điều xấu, không ảnh hưởng hay gây rắc rối cho người khác là được, không cần phải cảm thấy áy náy trong lòng. Tài lộc: Khá tốt, trước khi bắt tay vào dự án tốt nhất nên tìm hiểu cặn kẽ rồi hẵng tính, lỡ như là cạm bẫy thì vẫn còn có thể né được. Tình cảm: Khá tốt, tốt nhất bạn nên chủ động bày tỏ mong muốn, như vậy giao tiếp với nửa kia mới đạt hiệu quả cao và cũng giảm bớt hiểu lầm. Sức khỏe: Hơi tốt, cơ thể khỏe mạnh và thể lực dồi dào.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay khá ổn, xác suất thành công khi làm việc là rất lớn, chỉ cần chú ý hành sự cẩn trọng là được. Sự nghiệp: Khá ổn, khả năng nhận được một dự án không tồi là khá cao, nhưng cần phải chuẩn bị đầy đủ mới được, làm việc đơn giản nhẹ nhàng là điều không thể, đa phần đều là một phần cày cấy một phần thu hoạch. Tài lộc: Bình thường, muốn gia tăng thu nhập thì phải học hỏi thêm kinh nghiệm của người khác, suy cho cùng bạn không thể cái gì cũng thử một lần được. Tình cảm: Khá ổn, bạn và nửa kia có thể đạt được nhận thức chung trong một số vấn đề, những hành động ngáng chân nhau cũng ít đi rồi. Sức khỏe: Bình thường, vận động chừng mực là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay hơi kém, làm việc có thể phải chịu cảnh thiểu số phục tùng đa số, trong lòng khó chịu cũng đành chịu. Sự nghiệp: Hơi kém, thỏa hiệp hợp lý cũng là một cách tự bảo vệ mình, tay không vặn được đùi nên chưa chắc bản thân đã phải cố tranh giành ra mặt, cứ thuận nước đẩy thuyền để tránh trở thành bia ngắm của người khác là được. Tài lộc: Hơi kém, có thói quen chi tiêu không tốt thì nhất định phải sửa, nếu không sẽ tốn kém không ít tiền bạc đâu. Tình cảm: Bình thường, bạn và nửa kia chung sống có chút bất đồng quan điểm, không ai chịu nhường ai. Sức khỏe: Hơi kém, nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cơ thể.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay khá ổn, đừng tự đặt ra cho mình những mục tiêu khó thực hiện, tiến bước vững vàng một chút thì hơn. Sự nghiệp: Khá ổn, có ý tưởng đại khái là có thể bắt tay vào làm rồi, đừng chuyện gì cũng theo đuổi sự hoàn hảo đợi lên kế hoạch xong xuôi mới nói, như vậy rất dễ bỏ lỡ cơ hội, tốt nhất vẫn là vừa làm vừa điều chỉnh. Tài lộc: Khá ổn, việc tiêu dùng và tiết kiệm cần đạt được một sự cân bằng nhất định mới tốt. Tình cảm: Khá ổn, mối quan hệ thân mật cần cả hai bên cùng nhau vun đắp, có được nhận thức chung này thì mới có thể hòa hợp. Sức khỏe: Bình thường, bạn cần phải nghỉ ngơi cho tử tế, đừng quá cậy mạnh.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay bình thường, muốn tạo ra sự đột phá thì cần khá nhiều thời gian, không thể vội vàng được. Sự nghiệp: Bình thường, để giao tiếp rõ ràng một vấn đề nào đó với người phụ trách hoặc khách hàng không phải là điều dễ dàng, mọi người có mục đích khác nhau nên khó đạt được tiếng nói chung, với tư cách là người điều phối bạn cần phải bỏ ra không ít công sức mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Tài lộc: Bình thường, cứ làm dự án theo đúng kế hoạch là được, đừng vì muốn kiếm lợi mà nóng vội. Tình cảm: Bình thường, hai người ở bên nhau có một số chuyện nên cùng nhau bàn bạc giải quyết thì hơn, trong lúc nói chuyện đừng nổi nóng là được. Sức khỏe: Bình thường, cẩn thận một chút kẻo bị thương.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay bình thường, đối xử chân thành với mọi người và không thích vòng vo, tuy nhiên cần cẩn thận hơn trong việc nhìn nhận đánh giá con người. Sự nghiệp: Bình thường, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, thực ra làm vậy cũng cần phải xem đối tượng là ai, có những người không đáng để bạn phải cống hiến như thế, chi bằng cứ lo tốt cho bản thân mình trước. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính cứ làm tốt các dự án đang có trong tay thì việc thu lợi nhuận không phải là vấn đề lớn. Tình cảm: Bình thường, hai người ở bên nhau bớt làm nũng vô lý thì tốt, nếu không sẽ chỉ làm lãng phí thời gian bên nhau mà thôi. Sức khỏe: Bình thường, phải nghỉ ngơi cho tử tế, đừng để xảy ra tình trạng lao lực quá độ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay khá tốt, mọi việc cũng đã khởi sắc, những chuyện bực mình giảm đi rất nhiều. Sự nghiệp: Khá tốt, trạng thái làm việc chốn công sở hồi phục không ít, thời cơ đến thì làm việc sẽ suôn sẻ hơn nhiều, xác suất đạt được kết quả tốt như thăng chức hay làm dự án có thành tích là rất cao. Tài lộc: Phất lên, về mặt đầu tư quản lý tài chính cần chú ý biết điểm dừng, có được kết quả tốt mà duy trì được mới là việc khó nhất. Tình cảm: Khá tốt, trong mối quan hệ thân mật ít có trở ngại khi giao tiếp, giữa đôi bên cũng không còn nhiều hiểu lầm tồn tại nữa. Sức khỏe: Khá tốt, dưỡng sinh nhiều hơn và bớt làm hao tổn cơ thể là được.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay hơi kém, nên chủ động tiếp xúc với những điều mới mẻ, đừng quá bảo thủ và từ chối sự thay đổi. Sự nghiệp: Hơi kém, khăng khăng giữ ý kiến riêng của mình chưa chắc đã đúng, tốt nhất là làm rõ xem sự thay đổi và việc đón nhận cái mới rốt cuộc có mang lại lợi ích gì cho bản thân hay không rồi hẵng kết luận. Tài lộc: Bình thường, muốn kiếm tiền thì tư duy không thể cứng nhắc, phải tiếp xúc với nhiều loại hình kinh doanh mới thì mới có thể sinh lời. Tình cảm: Bình thường, hai người quen nhau thì nên chân thành một chút, trong lòng có chuyện mà cứ giấu giếm để đối phương đoán tới đoán lui thì chỉ làm tăng thêm độ khó để thấu hiểu nhau. Sức khỏe: Hơi kém, bớt suy nghĩ tiêu cực chi bằng cứ hoạt động nhiều hơn.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá ổn, sẵn sàng tuân thủ các quy tắc, không tùy tiện làm những chuyện khiến người xung quanh mất vui. Sự nghiệp: Khá ổn, vận quý nhân tốt, bản thân làm việc thiết thực đáng tin cậy tự nhiên cũng thu hút được sự chú ý của đối phương, luôn duy trì trạng thái ít khi mắc lỗi thì người ta mới dám giao nhiệm vụ cho bạn. Tài lộc: Bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính cần tham khảo ý kiến của giới chuyên môn một cách lý trí, đừng bỏ ngoài tai những lời khuyên can. Tình cảm: Khá ổn, đối phương nói nhiều nhưng không có ác ý gì, những lời khuyên đưa ra thực sự có ích thì nghe theo cũng chẳng sao. Sức khỏe: Bình thường, vận động gân cốt chừng mực là được.
Theo Sohu
Theo Sohu
