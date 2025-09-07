Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 8/9: Song Ngư tài lộc vượng, tích lũy dày

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 8/9: Song Ngư tài lộc vượng, tích lũy dày

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 8/9, Song Ngư hôm nay ổn định, thu nhập khá cao lại biết tiết kiệm. Kim Ngưu được tin tưởng nhưng dễ mệt mỏi.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc mà cứ cố gồng ép bản thân thì không ổn, tốt nhất nên sớm tìm sự trợ giúp mới là quan trọng. Sự nghiệp hơi yếu, nên biết cách chia sẻ công lao hoặc than phiền hợp lý để tránh bị người khác lợi dụng, chèn ép. Tài vận hơi yếu, có tâm lý hư vinh, những thứ bản thân không đủ khả năng chi trả thì đừng mua. Tình cảm hơi yếu, khi ở bên đối phương bạn bỏ ra nhiều giá trị cảm xúc, bản thân cũng kiệt sức. Sức khỏe trung bình, nên nghỉ ngơi nhiều, đừng lao lực quá.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu muốn kiểm soát các tình huống, không muốn bị người hay việc khác chi phối. Sự nghiệp ổn, trong công việc bạn hành xử khá mạnh mẽ, mặt tốt là không bị bắt nạt, được tin tưởng và dựa dẫm; nhưng mặt trái là sẽ dễ mệt và áp lực lớn. Tài vận tạm ổn, việc chọn dự án đầu tư hay sử dụng lợi nhuận cần căn cứ vào tình hình thực tế. Tình cảm ổn, trong mối quan hệ thân mật luôn cần một người nhường nhịn mới có thể hài hòa. Sức khỏe khá tốt, thể lực dồi dào.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử sẵn sàng giao lưu, khả năng thu thập và tổng hợp thông tin rất tốt. Sự nghiệp khá, trong công việc chớ làm người truyền tin đồn nhảm, nhưng có thể tận dụng khả năng phân tích và thu thập thông tin để đóng góp cho dự án. Tài vận ổn, trong đầu tư tài chính cần phân biệt tin thật – giả, đừng nghe gì cũng tin. Tình cảm ổn, bạn có thể nói rõ điều mình muốn trao đổi với nửa kia, không dễ gây hiểu lầm. Sức khỏe ổn, vận động vừa đủ, quá sức thì mất ý nghĩa.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải chỉ muốn thoải mái hơn, không nghĩ đến những chuyện rắc rối. Sự nghiệp bình thường, dễ gặp phải lời dị nghị, bạn không muốn giải thích chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành dự án để tránh xa thị phi. Tài vận bình thường, trong đầu tư tài chính chưa chắc có thu nhập, nhưng kinh nghiệm thu được lại rất quý giá. Tình cảm trung bình, bạn cư xử dịu dàng với nửa kia, nhưng vì bản thân bận nhiều việc nên không dồn toàn bộ tinh lực cho họ được. Sức khỏe bình thường, dễ sinh cảm giác lo âu.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử nên giữ nhịp điệu của riêng mình, cố gắng che chắn trước những tác động từ bên ngoài. Sự nghiệp bình thường, trong công việc cần tin vào bản thân và đồng đội, nghi ngờ chỉ khiến hiệu quả giảm sút, chẳng làm được gì tốt. Tài vận trung bình, trong đầu tư tài chính cần học cách tận dụng năng lực và tài nguyên của mình, làm tốt thì mới có lợi nhuận. Tình cảm bình thường, khi bày tỏ tình cảm thì nên nói thẳng, đừng vòng vo do dự. Sức khỏe trung bình, vận động vừa phải là được.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ đừng chỉ là người nói suông, thực hành mới cho thấy sự thật. Sự nghiệp trung bình, trong công việc không thể chỉ nói mà không làm, thành bại phải dựa vào kết quả, chỉ khéo mồm thì sớm muộn cũng bị lộ, đừng giả dối. Tài vận bình thường, trong đầu tư tài chính nên hành sự ổn trọng, bước đi quá lớn dễ gặp rủi ro. Tình cảm bình thường, trong quan hệ thân mật chủ yếu giữ nguyên hiện trạng, không có chuyện gì đặc biệt tốt hay xấu. Sức khỏe trung bình, nên chú ý chăm sóc cơ thể, đừng làm khổ mình.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình có niềm tin, việc gì đã quyết thì sẽ kiên trì đến cùng. Sự nghiệp tốt, trong công việc hành xử đầy tự tin, không vì sợ thất bại mà không dám làm, khi bị nghi ngờ cũng có thể phản bác mạnh mẽ, thể hiện sự tự tin và khí thế. Tài vận ổn, trong đầu tư tài chính chỉ cần làm theo kế hoạch của bản thân, giữ tâm lý vững thì ít khi gặp rủi ro. Tình cảm tốt, mối quan hệ phát triển suôn sẻ, hai người cùng làm việc với nhau luôn đầy nhiệt huyết, không dập tắt hứng khởi. Sức khỏe khá tốt, tràn đầy sinh lực, không dễ mệt.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp chỉ mong cuộc sống yên ổn, không theo đuổi những thứ hào nhoáng. Sự nghiệp ổn, trong công việc dù ở trong vùng an toàn vẫn dễ đạt thành tích, khi năng lực chưa đủ thì việc cẩn trọng không mở rộng quá mức cũng là quyết định hợp lý. Tài vận bình thường, bạn coi trọng việc tiết kiệm, không muốn đầu tư dễ dãi. Tình cảm trung bình, hai bên đều muốn yên ổn ở bên nhau, không thích làm chuyện lớn hay bất ngờ phô trương. Sức khỏe khá, thay vì nghĩ tiêu cực thì nên vận động nhiều hơn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã gặp chuyện bạn thường có cách xử lý, năng lực cá nhân khá ổn. Sự nghiệp hơi tốt, trong công việc muốn có được sự tôn trọng và đãi ngộ công bằng thì trước tiên phải coi trọng bản thân và nhiệm vụ của mình, bất kể địa vị thế nào cũng không được để người khác coi thường. Tài vận tạm ổn, trong đầu tư tài chính có thể duy trì cân đối thu chi, dự án tiến triển ổn định, không vấn đề gì. Tình cảm ổn, bạn và nửa kia ở bên nhau có sự tôn trọng lẫn nhau, ít tranh cãi hay bắt bẻ. Sức khỏe khá tốt, thân thể khỏe mạnh.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết thiên về sự bảo thủ, làm việc theo kế hoạch định sẵn. Sự nghiệp ổn, công việc nhiều, chỉ cần làm theo kế hoạch, đừng tùy tiện thay đổi, nếu không sẽ kéo theo nhiều rắc rối, cũng dễ khiến người khác không vui. Tài vận bình thường, lợi nhuận dự án không nhiều nhưng xu hướng phát triển nhìn chung ổn, sau này có cơ hội tăng lên. Tình cảm bình thường, bạn và đối phương khi ở bên nhau thích làm những hoạt động cả hai cùng quan tâm, nên không cảm thấy nhàm chán. Sức khỏe ổn, thể lực có thể đáp ứng.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình cần buông bớt gánh nặng tâm lý, đừng căng thẳng mà làm việc. Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc tốt nhất đừng nghĩ quá nhiều, tập trung làm nhiệm vụ chính là được, càng phân tâm vào việc khác càng khó làm tốt. Tài vận hơi yếu, trong đời sống hằng ngày các dự án chưa có tiến triển, đừng vội vàng, cứ chờ thời cơ. Tình cảm hơi yếu, chỉ cần bạn có thể nghĩ thông và buông bỏ chấp niệm thì tình cảm sẽ trở nên sáng sủa hơn. Sức khỏe hơi yếu, đừng nghĩ nhiều chuyện không hay là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư không có việc gì lớn xảy ra, làm tốt những nhiệm vụ trong tay là đủ. Sự nghiệp tốt, hiện tại cứ duy trì hiện trạng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ đón nhận cơ hội mới. Tài vận ổn, thu nhập khá mạnh lại biết chi tiêu tiết kiệm, tích lũy dày thêm. Tình cảm ổn, mối quan hệ thân mật tiến triển theo lối quen thuộc, bình lặng nhưng vững chắc. Sức khỏe ổn, chú ý chăm sóc cơ thể.
