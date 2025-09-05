Tử vi 12 cung hoàng đạo 6/9: Nhân Mã bị tiểu nhân lợi dụng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/9, Nhân Mã chú ý tránh tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng. Bảo Bình đừng tự ti kẻo lỡ mất cơ hội làm giàu.
Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm xúc động, tự hào sau khi xem phim Mưa đỏ. Thảo Nhi Lê thả dáng cực "slay" trong chuyến nghỉ dưỡng 6 tuần ở châu Âu.
Cryptoclidus là một loài bò sát biển thuộc nhóm plesiosaur sống vào kỷ Jura giữa, nổi bật với chiếc cổ dài duyên dáng và lối sống săn mồi dưới đại dương cổ đại.
Cambricon Technologies nổi lên như đối thủ tiềm năng của NVIDIA, khi cổ phiếu tăng gấp 10 lần và doanh thu bùng nổ trong nửa đầu năm 2025.
Sáng ngày 5/9, nhiều sao Việt đưa con đi khai giảng năm học mới 2025 - 2026 như: Kỳ Hân, Vân Trang, Thủy Anh, Tiến Lộc, Hồng Đăng…
Nếu Mercedes-Benz 300 SL Gullwing này ra biển số Việt Nam, giá có thể lên đến hơn 100 tỷ đồng, nhưng hiện chưa rõ xe ra biển nước nào, và ai là người sở hữu.
Hai căn nhà mới tại Mỹ của vợ chồng Hoa khôi Thu Hương vô cùng rộng rãi, ngập tràn sắc xanh của cây và thảm cỏ.
Nhà phát triển vũ khí Nga Kalashnikov đã sản xuất lô súng trường tấn công nhỏ gọn AM-17 đầu tiên sử dụng đạn 5,45 mm.
Do chưa được giải phóng mặt bằng, một ngôi mộ vẫn đang án ngữ giữa đường thuộc dự án xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây, TP Hải Phòng.
3 con giáp đón vận may vào mùa thu, giúp công việc thuận lợi, trôi chảy, tài lộc dồi dào, đơm hoa kết trái như trái cây mùa thu trĩu quả.
Dù điều kiện dạy và học còn vô vàn khó khăn do mưa lũ gây ra nhưng các trường miền núi Nghệ An vẫn quyết tâm để kịp hòa vào không khí khai giảng của cả nước.
Các nhà khảo cổ học ở Italy tìm thấy một chiếc bình đựng tro cốt của người Etruscan có khắc hình ảnh nữ thần tóc rắn Medusa. Hiện vật này hé mở bí ẩn gây tò mò.
Được khai quật tại thành phố Nijmegen của Hà Lan, chiếc bát thủy tinh màu xanh này vẫn còn nguyên vẹn bất ngờ.
Musgravite là một trong những khoáng vật quý hiếm bậc nhất thế giới, được giới sưu tầm đá quý đặc biệt quan tâm nhờ vẻ đẹp huyền bí và giá trị khó tưởng tượng.
Trong không khí tươi vui của “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) với hơn 300 thầy cô và hơn 2.600 học sinh đã bước vào năm học mới.
Smartphone, laptop, loa thông minh hay camera an ninh đều có thể ghi lại thói quen, vị trí và dữ liệu cá nhân, khiến người dùng khó lòng từ bỏ.
Sáng 5/9, tiếng trống khai giảng năm học mới đã ngân vang tại điểm trường Phú Lâm (trường Tiểu học Phú Gia, thuộc xã miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh).
Dù chỉ là ý tưởng, nhưng việc mang động cơ xăng trên Rolls-Royce Spectre không phải không có tính khả thi, nhưng body kit độ hay phủ vàng thì thật sự không nên.
Từ chiếc trống tre kháng chiến, trống da bò thời bao cấp hay trống hiện đại, âm vang tiếng trống khai trường đã gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học trò.
Microsoft xác nhận Windows 11 25H2 không bổ sung tính năng mới nhưng sẽ loại bỏ PowerShell 2.0 và WMIC, mang đến trải nghiệm gọn nhẹ hơn.
Chiếc Hot and Heavy này độ động cơ Harley-Davidson 1966 theo cấu hình cổ điển nhưng được hoàn thiện bằng các chi tiết nhôm được pha trộn thủ công.