Tử vi 12 cung hoàng đạo 6/9: Nhân Mã bị tiểu nhân lợi dụng

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 6/9: Nhân Mã bị tiểu nhân lợi dụng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/9, Nhân Mã chú ý tránh tiểu nhân, đừng để bị lợi dụng. Bảo Bình đừng tự ti kẻo lỡ mất cơ hội làm giàu.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay vận thế khá tốt, bạn làm việc không sợ người khác gây khó dễ, có năng lực để giải quyết vấn đề mà không hề chùn bước. Sự nghiệp: Công việc tiến hành ổn thỏa, khi gặp sự cố bất ngờ bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh và đủ khả năng xử lý tốt các tình huống phát sinh. Tài lộc: Ở phương diện đầu tư tài chính, bạn nên biết cách suy luận linh hoạt, vận dụng trí tuệ để điều chỉnh thì sẽ dễ dàng thu về lợi ích. Tình cảm: Quan hệ tình cảm duy trì ổn định, không có vấn đề mang tính nguyên tắc nào phát sinh. Sức khỏe: Thể trạng nhìn chung tốt, không có vấn đề lớn về sức khỏe.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay vận thế khá tốt, làm việc được mọi người giúp đỡ, ủng hộ, quan hệ xã giao hòa hợp, ổn định. Sự nghiệp: Trong công việc bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, quan hệ cũng không gặp trở ngại, chỉ cần lưu ý có thể gặp tình huống phân chia thứ bậc, cần nhìn nhận lý trí. Tài lộc: Trong chi tiêu thường ngày với gia đình, bạn bè, nên cân nhắc trong khả năng của bản thân. Tình cảm: Bạn và người ấy cũng có thể hòa hợp với bạn bè, gia đình của đối phương, khả năng được yêu mến khá cao. Sức khỏe: Thể lực và tinh thần dồi dào.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay vận thế ổn, trong công việc cần có đồng đội trợ giúp mới có thể nâng cao tiến độ, không nên một mình gồng gánh. Sự nghiệp: Khi làm việc vẫn cần sự hỗ trợ từ đồng nghiệp mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt, đừng tự mình đơn độc chịu đựng. Tài lộc: Khi đầu tư cần xử lý một số chi tiết nhỏ từ trước, nếu không sẽ ảnh hưởng tiến độ. Tình cảm: Hai bên đều mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đối phương, nhưng lại có chút ngại ngùng khi thể hiện. Sức khỏe: Giữ tâm trạng vui vẻ, hạn chế nóng giận thì tốt.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay vận thế ổn, bạn mong muốn sống nhẹ nhàng hơn, điều này đòi hỏi phải học cách buông bỏ và bớt lo nghĩ. Sự nghiệp: Trong công việc, cần dứt khoát hơn, đừng mất thời gian do dự, hãy nhanh chóng đưa ra quyết định. Tài lộc: Trong sinh hoạt hằng ngày cần kiểm soát chi tiêu, có những thứ có thể tạm hoãn chưa mua vội. Tình cảm: Người ấy không còn quá áp đặt, giao tiếp thoải mái hơn. Sức khỏe: Bổ sung thêm vitamin là đủ.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay vận thế bình thường, làm việc và sinh hoạt dễ xảy ra tình trạng vội vàng, đãng trí. Sự nghiệp: Trong công việc nên tuân thủ quy định, đừng hành động theo ý chủ quan, nếu có sai sót sẽ khó xử lý và dễ bị cấp trên hay khách hàng trách móc. Tài lộc: Khi đầu tư tài chính không nên quá bốc đồng, dự án mà người khác thành công chưa chắc phù hợp với bạn, cần suy nghĩ kỹ. Tình cảm: Khi ở bên người ấy, bạn thường nóng nảy, dễ cắt ngang lời, gây ra tranh cãi. Sức khỏe: Thể trạng hơi yếu, cần cẩn thận tránh bị thương.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay vận thế ổn, trong công việc và cuộc sống không phải kiểu người tính toán chi li, hành xử quang minh chính trực. Sự nghiệp: Khi được cấp trên, khách hàng giao việc, bạn cơ bản đều có thể hoàn thành, ít khi phàn nàn, không phân biệt dự án tốt xấu. Tài lộc: Khi đầu tư, bạn thường chọn những lĩnh vực mình yêu thích hoặc có thế mạnh để thực hiện. Tình cảm: Người ấy sẵn sàng chia sẻ tâm sự với bạn, cả hai đều cư xử dịu dàng. Sức khỏe: Tâm trạng ổn định, ít khi bị kích động.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay vận thế hơi yếu, trong cuộc sống và công việc dễ cảm thấy mông lung, mất phương hướng. Sự nghiệp: Ở nơi làm việc cần biết rõ vị trí và trách nhiệm của mình, tập trung làm tốt nhiệm vụ trong tay là điều quan trọng. Tài lộc: Đừng vội tham gia các dự án mà bản thân không am hiểu, không làm cũng sẽ không mất mát gì. Tình cảm: Trong mối quan hệ, nếu chỉ coi trọng bản thân, dễ khiến đối phương khó chịu, thậm chí nảy sinh cãi vã. Sức khỏe: Tâm trạng uể oải, tinh thần khó phấn chấn.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay vận thế bình thường, có cơ hội gặp được bạn bè cùng chí hướng, đừng để bản thân dễ nổi nóng. Sự nghiệp: Học hỏi thêm trong công việc sẽ có lợi, đừng than phiền quá nhiều, vì đôi khi những người than vãn sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với dự án tốt. Tài lộc: Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia khi đầu tư để lựa chọn phù hợp với thực tế. Tình cảm: Bạn dễ thiếu kiên nhẫn với người ấy, khi đối phương nói chuyện bạn lại thấy phiền. Sức khỏe: Thể trạng cơ bản ổn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay vận thế ở mức trung bình, trong công việc và đời sống bạn cảm thấy ít có tiếng nói, thường phải xem ý người khác mà hành động. Sự nghiệp: Trong công việc, quyền quyết định của bạn không nhiều, chủ yếu vẫn phải làm theo sự chỉ đạo của cấp trên hoặc yêu cầu của khách hàng. Tài lộc: Dễ bị tiểu nhân lợi dụng, phải cẩn thận hơn, tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Tình cảm: Khi ở bên nhau, bạn không nên quá áp đặt, bắt đối phương nghe theo mình, nếu không sẽ phản tác dụng. Sức khỏe: Thể trạng hơi kém, nên bớt nóng nảy, giữ tinh thần thoải mái.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay vận thế hơi yếu, trong công việc và cuộc sống cảm thấy năng lượng không đủ, bận rộn nhiều việc. Sự nghiệp: Bạn cần biết từ chối công việc không thuộc trách nhiệm, nếu nhận hết sẽ không thể làm tốt nhiệm vụ chính. Tài lộc: Cảm giác tiền bạc không đủ chi, ngoài việc tìm cách gia tăng thu nhập thì quan trọng nhất là tiết kiệm chi tiêu. Tình cảm: Cả hai đều cảm thấy mình bỏ ra nhiều, trong khi đối phương làm ít, từ đó dễ sinh phàn nàn. Sức khỏe: Nên quan tâm nhiều hơn đến cơ thể.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay vận thế bình thường, nếu nghĩ nhiều đến chuyện vui thì tâm trạng tốt, làm việc cũng nhẹ nhàng hơn. Sự nghiệp: Quá tự ti sẽ khiến bạn không dám nhận những dự án tốt, vì vậy cần thay đổi suy nghĩ để không đánh mất cơ hội. Tài lộc: Khi đầu tư tài chính, đừng quá viển vông, nên chọn những dự án thực tế. Tình cảm: Trong quan hệ, bạn có xu hướng lý tưởng hóa đối phương quá mức, nên nhìn nhận khách quan cả ưu và nhược điểm. Sức khỏe: Tĩnh dưỡng là được.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay vận thế khá tốt, trong công việc và cuộc sống cần làm việc chắc chắn, không nên dựa vào sự lanh lợi nhất thời. Sự nghiệp: Chỉ khi chăm chỉ, nỗ lực thì mới giành được sự tin tưởng của cấp trên và khách hàng, họ mới dám giao dự án quan trọng cho bạn. Tài lộc: Trong chi tiêu hằng ngày, cần có kế hoạch, đừng thấy gì cũng muốn mua. Tình cảm: Bạn nên quan tâm hơn đến cảm xúc và nhu cầu tình cảm của người ấy. Sức khỏe: Nên tăng cường dinh dưỡng và vận động hợp lý.
Bích Hậu (Theo Sohu)
