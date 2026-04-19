Tử vi 12 cung hoàng đạo 20/4: Kim Ngưu bị tiểu nhân quấy phá

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 20/4, Kim Ngưu bất ổn, bị tiểu nhân phá rối, đừng nhượng bộ. Cự Giải bận rộn, đừng để kiệt sức.

Bích Hậu (Theo Sohu)
1.jpg
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá ổn, làm việc với phương hướng lớn không tệ, có chút sai sót hay sự cố nhỏ cũng không đáng kể. Sự nghiệp khá ổn, làm việc có sai sót cũng là hiện tượng bình thường, cứ bám riết không buông chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ bình thường, phương hướng lớn không sai thì vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tài lộc tạm ổn, về mặt đầu tư quản lý tài chính cho dù có chút sai sót nhỏ cũng không ảnh hưởng đến đại cục, bớt lo lắng là được. Tình cảm khá ổn, bạn và nửa kia cho dù xảy ra chuyện không vui cũng có thể tìm được cách giải quyết nên không có vấn đề gì lớn. Sức khỏe khá tốt, giữ tâm thái lạc quan yêu đời sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
2.jpg
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay hơi kém, cảm giác bất ổn xuất hiện khá nhiều, cần kịp thời giải tỏa thì hơn. Sự nghiệp hơi kém, khi làm việc khả năng bị tiểu nhân quấy phá là khá lớn, nên mang sự tự tin ra để xử lý công việc chứ đừng rụt rè sợ sệt, nhượng bộ không thể đổi lấy không gian sinh tồn. Tài lộc bình thường, về mặt đầu tư quản lý tài chính cần chú ý quan sát tình hình xung quanh, tránh rơi vào thế bị động. Tình cảm bình thường, trong mối quan hệ thân mật cả hai đều có hành vi trốn tránh thực tại, vì lo lắng không xử lý tốt vấn đề nên đã chọn cách phớt lờ. Sức khỏe hơi kém, những cảm xúc tiêu cực nhiều lên.
3.jpg
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay khá tốt, trải qua khá thoải mái, làm việc gì cũng tương đối thuận lợi. Sự nghiệp khá tốt, đội nhóm của bạn có thể cung cấp không ít tài nguyên, cố gắng giữ mối quan hệ tốt với tập thể thì mới không bị thiệt thòi, cứ làm việc theo đúng trình tự là được. Tài lộc khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính sẽ có không ít lợi nhuận, một số người còn có thể nhận được sự hỗ trợ vật chất từ người nhà. Tình cảm tạm ổn, bạn và gia đình đối phương chung sống khá hòa hợp, chuyện lớn không hồ đồ, chuyện nhỏ nhường nhịn một chút cũng không có gì không tốt. Sức khỏe tạm ổn, duy trì thói quen sinh hoạt tốt là được.
4.jpg
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay hơi tốt, sẽ trở nên vô cùng bận rộn, cần một chút thời gian để thư giãn, đừng để bản thân quá mệt mỏi là được. Sự nghiệp hơi tốt, làm việc tận tâm và cẩn trọng, khả năng đạt được thành tích tốt cũng tăng lên, một số người sẽ cảm thấy dự án hiện tại hơi chững lại nhưng thực tế đây chính là dấu hiệu sắp thành công. Tài lộc hơi tốt, thực hiện dự án khá thành công, chỉ cần không đi chệch hướng thì việc thu lợi nhuận không thành vấn đề. Tình cảm khá tốt, hai người luôn đồng điệu khi làm mọi việc, độ ăn ý đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sức khỏe khá tốt, chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là được.
5.jpg
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay khá tốt, muốn tạo ra thành tích thì tốt nhất nên làm việc theo đúng trình tự, đừng ham nhanh thì sẽ không có vấn đề gì. Sự nghiệp khá tốt, muốn có thành tích tốt thì bắt buộc phải tự mình giành lấy, đừng có suy nghĩ đốt cháy giai đoạn, phàm việc gì cũng cứ làm theo quy luật thì sẽ ít thất bại và dễ dàng thành công hơn. Tài lộc khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính chú ý đảm bảo luân chuyển tiền mặt thông suốt, kiểm soát lại tỷ lệ vay mượn, có bao nhiêu tiền thì tiêu bấy nhiêu. Tình cảm khá ổn, bạn và nửa kia khi ở bên nhau gặp chuyện tốt nhất nên cùng tiến cùng lùi. Sức khỏe khá ổn, cơ thể khỏe mạnh cơ bản không có gì khó chịu.
6.jpg
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay tạm ổn, hãy tiếp xúc nhiều hơn với những người thực lòng đối xử tốt với mình, đừng ngốc nghếch tin tưởng tiểu nhân. Sự nghiệp tạm ổn, làm việc nên thân cận quân tử, tránh xa tiểu nhân thì mới không chịu thiệt thòi, không có thực lực để đối phó với họ thì cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, làm việc sao cho an toàn là được. Tài lộc bình thường, tốt nhất nên lựa chọn những dự án mang tính bảo thủ và ít rủi ro, cẩn trọng sẽ không mắc sai lầm. Tình cảm bình thường, nửa kia tuy nói hơi nhiều nhưng đều là quan tâm đến bạn, từ điểm này thì không thể quá chê bai người ta được. Sức khỏe tạm ổn, cứ tĩnh dưỡng là được, bớt làm hao tổn bản thân.
7.jpg
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay khá tốt, bạn dễ bị chi phối bởi các loại cảm xúc, tâm trạng tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Sự nghiệp khá tốt, khi làm việc luôn quá cảm tính sẽ bị can nhiễu, sức mạnh phải dùng vào nhiệm vụ, bớt dằn vặt nội tâm và hãy tích cực tự kỷ ám thị những điều tốt đẹp cho bản thân. Tài lộc khá tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính đừng kỳ vọng quá cao, có thể duy trì hiện trạng và đồng thời thu được lợi nhuận đã là rất tốt rồi. Tình cảm khá tốt, bạn cần nửa kia cung cấp khá nhiều giá trị cảm xúc, nhưng đừng đòi hỏi quá mức là được. Sức khỏe khá tốt, bớt suy nghĩ lung tung và kiểm soát lại là được.
8.jpg
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay khá tốt, bớt lo chuyện bao đồng, tự lo tốt cho thân mình trước mới là điều quan trọng hơn. Sự nghiệp khá tốt, chốn công sở có tình huống gì xảy ra thì phải tự bảo vệ mình trước, có dư lực rồi hẵng giúp đỡ người khác, gặp chuyện đừng thiếu bình tĩnh, một số người nếu không kiểm soát được bản thân thì chắc chắn sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Tài lộc tạm ổn, chi tiêu quá nhiều sẽ không tốt cho bản thân, cẩn thận lúc thực sự cần dùng đến tiền lại cuống cuồng lên. Tình cảm tạm ổn, hai bên chung sống phải chân thành hơn, kiểm soát tính nóng nảy và đừng trút giận lên người khác là được. Sức khỏe khá tốt, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân chắc chắn không sai.
9.jpg
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay tạm ổn, có chút trở ngại nhỏ cũng không thể thay đổi được đại cục, không cần phải lo lắng quá nhiều. Sự nghiệp tạm ổn, sự xuất hiện của những vấn đề nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ, cứ hoàn thành theo đúng kế hoạch là được những thứ khác đừng quá bận tâm, hãy tập trung vào chuyện của mình. Tài lộc bình thường, phát tài không phải chuyện một sớm một chiều, dự án luôn cần thời gian phát triển thì mới có thể gặt hái doanh thu. Tình cảm bình thường, hai bên lúc giao tiếp xuất hiện tình trạng cãi chày cãi cối nhiều hơn, cố gắng tránh những điều này là được. Sức khỏe tạm ổn, phải nghỉ ngơi cho tử tế, đừng miễn cưỡng làm việc.
10.jpg
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay hơi kém, phải cẩn thận tiểu nhân quấy phá, nói dài nói dai thành nói dại nên đối với những tình huống không nắm chắc thì bớt phát biểu quan điểm lại. Sự nghiệp hơi kém, chốn công sở cho dù bản thân đang làm công việc cụ thể nào thì cũng phải bảo vệ tốt thành quả lao động, có người bảo bạn bày tỏ quan điểm hay suy nghĩ về vấn đề gì thì cũng phải cẩn trọng khi mở lời. Tài lộc hơi kém, về mặt đầu tư quản lý tài chính tốt nhất là nên thiết thực làm dự án, chú ý đừng để bị lừa gạt mắc bẫy. Tình cảm khá kém, trong mối quan hệ thân mật nửa kia có thể đang giấu giếm bạn chuyện gì đó, cảm giác mất niềm tin này vô cùng khó chịu. Sức khỏe bình thường, tĩnh dưỡng tinh thần nhiều hơn là được.
11.jpg
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay khá tốt, bạn sẽ nhận ra nguồn cảm hứng của mình nhiều lên, một số chuyện cũng dần dần suy nghĩ thông suốt. Sự nghiệp khá tốt, hành sự chốn công sở sẽ có cảm giác đầu óc trở nên vô cùng tỉnh táo, không có chuyện gì có thể ngăn cản bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiện tại chính là thời điểm tuyệt vời để nỗ lực phấn đấu. Tài lộc tạm ổn, làm dự án có bất kỳ ý tưởng nào cũng phải dựa trên quyết định lý trí, bớt bốc đồng thì mới không bị thua lỗ. Tình cảm khá tốt, bạn và nửa kia chung sống vui vẻ, có chuyện gì sẽ cùng nhau bàn bạc chứ ít khi đối xử thô bạo với nhau. Sức khỏe tạm ổn, vận động gân cốt chừng mực sẽ rất tốt.
12.jpg
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay bình thường, bạn phải hiểu rằng làm việc nếu dựa nhiều vào sức mạnh của tập thể thì bản thân cũng sẽ đỡ tốn sức hơn. Sự nghiệp bình thường, làm việc tốt nhất nên mượn sức mạnh của các thành viên xung quanh, mọi người cùng nhau chung tay làm dự án thì tỷ lệ thành công mới cao, đối mặt với khó khăn rắc rối đông người thì tự nhiên can đảm cũng tăng lên, việc hoàn thành đúng hạn mới được đảm bảo. Tài lộc bình thường, cứ thực hiện dự án theo kế hoạch và đừng hành động bừa bãi thì sẽ giảm bớt được tổn thất. Tình cảm bình thường, hai người chung sống tạm ổn, không có mâu thuẫn gì lớn xuất hiện. Sức khỏe bình thường, vận động chừng mực sẽ rất tốt cho cơ thể, đừng quá lười nhốt mình trong nhà. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)
