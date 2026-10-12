Tử vi 12 cung hoàng đạo 13/10/2026: Song Ngư vươn lên, Song Tử đón lộc

Tử vi 12 cung hoàng đạo 6/10/2026: Sư Tử tự tin, Bọ Cạp thận trọng tiền bạc
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 6/10/2026, Sư Tử nổi bật với năng lượng tự tin và sáng tạo, Kim Ngưu, Bọ Cạp cần thận trọng hơn trong chuyện tình cảm và tiền bạc.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 5/10/2026: Sư Tử tỏa sáng, Bọ Cạp nhìn lại tình cảm
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 5/10/2026, Sư Tử tự tin và nổi bật, Bọ Cạp có cơ hội nhìn lại tình cảm, tài chính để đưa ra điều chỉnh phù hợp.
Tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026: Kim Ngưu linh hoạt, Cự Giải khởi sắc
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 4/10/2026, Cự Giải có nhiều cơ hội mới, trong khi nhiều cung được khuyên giữ bình tĩnh, chú trọng tình cảm, tài chính.
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