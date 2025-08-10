Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 11/8: Song Ngư gặp cản trở

Tử vi 12 cung hoàng đạo 11/8: Song Ngư gặp cản trở

Song Ngư gặp cản trở, không nên cố chấp kẻo mắc bẫy. Sư Tử gặp áp lực, muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương khi làm việc cần xác định rõ vị trí của mình, những thứ không phù hợp thì nên ít tiếp xúc. Sự nghiệp: cứ tiến hành tuần tự là được, có ý tưởng thì nên tích cực thúc đẩy thực hiện, tạm thời đừng để ý người khác nghĩ gì, việc nào phù hợp với mình thì nhanh chóng nhận làm. Tài lộc: chú ý tiết kiệm nhiều hơn, một số dự án dù tiến triển chậm nhưng lợi nhuận đảm bảo. Tình cảm: khi ở bên nhau, đừng vì chuyện nhỏ mà tranh cãi, nếu không phải vấn đề nguyên tắc thì bỏ qua cho xong. Sức khỏe: nhìn chung ổn định.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay vận thế khá tốt, trong công việc và đời sống, khi cần ứng phó người khác thì không nhất thiết phải nói thật, đừng ngây thơ quá mức. Sự nghiệp: cần xác định mục tiêu rõ ràng, biết việc nào nên làm, việc nào không nên, đạt mục tiêu là chính, cách làm không quá quan trọng. Tài lộc: trong đầu tư, nên chọn dự án phù hợp với tình hình thực tế của mình, tránh mạo hiểm ồ ạt. Tình cảm: mối quan hệ tiến triển thuận lợi, sự gắn kết sâu đậm khó tách rời. Sức khỏe: nên bổ sung nhiều vitamin.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử hôm nay vận thế hơi yếu, trong công việc và đời sống, nên bớt suy nghĩ lung tung và tự tạo cho mình những ám thị tích cực. Sự nghiệp: công việc nhiều thứ cùng lúc, áp lực khiến cảm xúc dao động, cần giữ vững tâm lý để không bị đánh giá là thiếu kiểm soát. Tài lộc: nếu chưa có dự án phù hợp thì nên chờ thời cơ, nóng vội chọn sẽ rất nguy hiểm. Tình cảm: cần tin tưởng lẫn nhau, nghi ngờ qua lại chỉ làm tổn thương mối quan hệ. Sức khỏe: vận động hợp lý giúp giảm căng thẳng.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay vận thế khá yếu, làm việc cần có quyết đoán, dứt khoát để tránh tự tiêu hao năng lượng. Sự nghiệp: cần thêm dũng khí, do dự sợ hãi chỉ khiến bản thân chậm bước và dễ bị bắt nạt. Tài lộc: chú ý tránh rủi ro, dự án cũ có thể an toàn hơn cái mới. Tình cảm: nên trực tiếp đối diện và giải quyết vấn đề, trốn tránh cũng không có ích. Sức khỏe: chú trọng nghỉ ngơi tinh thần, tránh làm việc quá sức.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay vận thế trung bình, làm việc khó tìm được người ủng hộ, hầu hết phải dựa vào bản thân. Sự nghiệp: cứ tiến hành theo kế hoạch, phần lớn công việc là tự mình gánh vác, đôi lúc cảm thấy áp lực và muốn bỏ cuộc. Tài lộc: nên tìm cách tăng thu giảm chi, đừng ngồi không chờ đợi. Tình cảm: không có vấn đề lớn, cuộc sống chung khá bình lặng. Sức khỏe: cơ bản ổn định.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay vận thế khá ổn, muốn học thêm kiến thức mới nhưng hơi lo không tiếp thu được. Sự nghiệp: làm việc theo kế hoạch, đừng suy nghĩ quá nhiều về kết quả, cứ bắt tay vào làm, đừng chần chừ kẻo lỡ cơ hội. Tài lộc: có thể tăng thu nhập bằng những cách đơn giản, miễn là đừng tiêu xài hoang phí. Tình cảm: đa phần đối phương vẫn ủng hộ và sẵn sàng giúp khi khó khăn. Sức khỏe: tình trạng ổn định.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình hôm nay vận thế khá, muốn tạo thành tích nhưng dễ bị người khác làm giảm tự tin. Sự nghiệp: làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng vẫn còn khoảng trống để nâng cao năng lực, tránh tự mãn. Tài lộc: một số thông tin trong đời sống hàng ngày có thể sai lệch, trước khi quyết định nên kiểm chứng kỹ. Tình cảm: đối phương luôn chủ động quan tâm, đôi lúc dựa vào họ cũng không sao. Sức khỏe: chú ý cân bằng nghỉ ngơi và làm việc.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay vận thế bình thường, cần cân bằng nhiều việc, khó tập trung vào một thứ duy nhất. Sự nghiệp: nên lưu lại dấu vết công việc để bảo vệ thành quả và quyền lợi, nếu xem nhẹ sẽ chịu thiệt. Tài lộc: cần đảm bảo an toàn dòng tiền, tuyệt đối tránh vay mượn rủi ro. Tình cảm: đừng bỏ qua cảm xúc và nhu cầu của đối phương. Sức khỏe: nên giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay vận thế trung bình, có người cố tình gây rắc rối, cần cảnh giác và tránh mắc bẫy. Sự nghiệp: muốn thoải mái nhưng cấp trên và khách hàng thường gây khó bất ngờ, phải tỉnh táo ứng phó. Tài lộc: tiền trong tay không nhiều, cần cẩn trọng khi tiêu dùng và đầu tư. Tình cảm: đối phương cần nhiều sự quan tâm tinh thần từ bạn, đôi khi khiến bạn mệt mỏi. Sức khỏe: ngủ nghỉ đầy đủ là được.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay vận thế trung bình, sống và làm việc một mình thấy thoải mái, ít phiền muộn. Sự nghiệp: thích làm việc một mình vì cảm thấy nhẹ nhõm và hiệu quả, nhưng duy trì tinh thần hợp tác sẽ bớt tốn sức. Tài lộc: cần giữ lý trí, đừng nghe theo lời rủ rê đầu tư bừa bãi. Tình cảm: cả hai muốn có nhiều không gian tự do, giữ khoảng cách vừa phải là tốt. Sức khỏe: vận động nhẹ nhàng là đủ.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay vận thế khá ổn, có sự tự tin trong những việc phải làm, khó xảy ra sai sót lớn. Sự nghiệp: nhiều việc cùng lúc, cứ theo kế hoạch mà tiến hành, ưu tiên chất lượng hơn tốc độ. Tài lộc: một số dự án còn chưa rõ ràng, nếu vội vàng sẽ dễ tổn thất, nên khảo sát thêm. Tình cảm: tránh cãi vã, kiên nhẫn trao đổi sẽ tốt hơn. Sức khỏe: nên nghỉ ngơi đầy đủ.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay vận thế hơi yếu, dễ gặp khó khăn trong công việc và đời sống, lại chưa tìm ra cách giải quyết. Sự nghiệp: bị cản trở khá nhiều, nguyên nhân chưa rõ, cần kiên nhẫn tìm ra và xử lý từng bước. Tài lộc: đừng tự gây khó khăn tài chính, nếu cần nên sớm nhờ gia đình hỗ trợ. Tình cảm: đôi bên cảm thấy gượng gạo, muốn cải thiện nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Sức khỏe: uống đủ nước và đề phòng nóng trong. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
