Tử vi 12 cung hoàng đạo 11/8: Song Ngư gặp cản trở

Song Ngư gặp cản trở, không nên cố chấp kẻo mắc bẫy. Sư Tử gặp áp lực, muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi.
Chiếc Aston Martin Valkyrie này sử dụng camera kỹ thuật số thay cho gương truyền thống, thiết kế của xe siêu đẹp và sản xuất giới hạn ở mức 150 chiếc.
Tán lá xanh mát, quả ngọt, lại chứa “bí ẩn phong thủy” giúp gia chủ vượng khí, may mắn và tiền tài rộn ràng quanh năm.
Được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam, bướm đuôi dài xanh lá chuối (Argema maenas) là một trong những loài côn trùng đẹp mắt và kỳ bí nhất rừng mưa nhiệt đới .
Chiếc Aston Martin Valkyrie này sử dụng camera kỹ thuật số thay cho gương truyền thống, thiết kế của xe siêu đẹp và sản xuất giới hạn ở mức 150 chiếc.
Lực lượng Ukraine đã chặn một máy bay không người lái mang theo mìn PTM-3 chống tăng, làm nổi bật chiến thuật rải mìn từ xa trên đường và cánh đồng của Nga.
Từng được xem là loài cỏ dại không có giá trị kinh tế, nhưng giờ đây bồn bồn trở thành đặc sản trứ danh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân Cà Mau
Để che nắng cho cây trong khuôn viên không bị héo, khu chung cư này không sử dụng lưới đen, thay vào đó là những chiếc ô lớn.
Shadowverse: Worlds Beyond ra mắt toàn cầu sau 5 năm phát triển, lập tức chiếm top 1 trên cả App Store và Steam chỉ sau 24 giờ, gây sốt cộng đồng game thủ.
Chỉ trong 9 ngày tới, 3 con giáp này sẽ may mắn liên tiếp, vận xui tan biến, tiền bạc, cơ hội và thành công cùng kéo đến.
Các nhà khảo cổ học thuộc Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) bất ngờ tìm thấy vết tích của một xưởng chế tạo lưỡi dao cổ ở miền Nam Israel.
Công an Hà Nội huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ đại diện các đơn vị cùng 245 xe cơ giới chuyên dụng tại chương trình ngày hội "Vì Thủ đô bình yên".
Các nhà khảo cổ tìm thấy áo giáp đồng nguyên vẹn tại Cộng hòa Séc, được cho là một trong những hiện vật quý hiếm gắn với huyền thoại Troy.
Việc phát hiện thêm các hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời tiếp tục mở rộng hiểu biết của nhân loại về vũ trụ và khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.
Halo là kính thông minh mới của Brilliant Labs được giới thiệu tích hợp công AI kèm với màn hình OLED sẽ ra mắt cuối 2025 với giá từ 299 đô.
Mẫu xe môtô Royal Enfield Bear 650 vừa chính thức ra mắt tại Thái Lan, làm sống lại di sản xế nổ mang phong cách scrambler với những trang bị hiện đại.
Được biết chỉ với màu sơn tím rất thời thượng này khiến chủ nhân chiếc BMW M3 Competition xDrive đầu tiên xuất hiện tại TP.HCM này tốn khoảng 320 triệu đồng.
Sau hơn một năm làm dâu hào môn, Mai Tây hiện có cuộc sống viên mãn, mới sinh con đầu lòng. Cô có mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng.
Mới đây, hot girl Hoàng Tố Uyên đã khiến cộng đồng game thủ và người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi tung ra bộ ảnh cosplay cực kỳ ấn tượng.
Chiếc McLaren 720S Spider từng được đại gia Đà Nẵng chơi lớn khi lột xác ngoại thất qua bản độ body kit của hãng độ Novitec đã trở về lại Lào để tìm chủ.
Tử vi dự đoán, 3 con giáp này trong mùa thu sẽ cực kỳ khởi sắc nhờ được quý nhân hết lòng nâng đỡ, công việc hanh thông, tiền bạc dư dả, tình yêu rực rỡ.
Nổi tiếng với gương mặt bầu bĩnh dù đã là mẹ 2 con, Hong Young Gi gần đây thu hút sự bàn luận trên mạng xã hội với hình ảnh trong chuyến du lịch Pháp.