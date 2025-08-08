Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tử vi 12 cung hoàng đạo 9/8: Bạch Dương vận đỏ tới cửa

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 9/8: Bạch Dương vận đỏ tới cửa

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 9/8, Bạch Dương né thị phi thì vận may tới cửa, sự nghiệp thăng tiến. Thiên Bình đừng tăng khoản vay, chi tiêu có kế hoạch.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên kiểm soát cảm xúc của mình, cố gắng tránh để bộc lộ quá mức. Về sự nghiệp, cố gắng né thị phi, giữ tâm trạng ổn định thì may mắn phủ kín, vận đỏ tới cửa, thăng tiến tốt. Về tài lộc, những dự án trong sinh hoạt hằng ngày mà bạn còn do dự thì chưa nên tham gia, hãy quan sát thêm rồi hãy quyết định. Về tình cảm, cả hai đều cảm thấy hơi mệt mỏi khi ở bên nhau, cần có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng. Về sức khỏe, tốt nhất đừng nghĩ nhiều đến những chuyện tiêu cực.
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương nên kiểm soát cảm xúc của mình, cố gắng tránh để bộc lộ quá mức. Về sự nghiệp, cố gắng né thị phi, giữ tâm trạng ổn định thì may mắn phủ kín, vận đỏ tới cửa, thăng tiến tốt. Về tài lộc, những dự án trong sinh hoạt hằng ngày mà bạn còn do dự thì chưa nên tham gia, hãy quan sát thêm rồi hãy quyết định. Về tình cảm, cả hai đều cảm thấy hơi mệt mỏi khi ở bên nhau, cần có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại cân bằng. Về sức khỏe, tốt nhất đừng nghĩ nhiều đến những chuyện tiêu cực.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu sẽ không phải lúc nào cũng may mắn, làm việc đừng nên có tâm lý may rủi. Về sự nghiệp, trong môi trường công sở hãy làm việc theo quy củ, đừng tự cho mình thông minh mà làm những trò mánh khóe. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính đừng dễ tin vào lời hứa hay tin đồn, hãy lý trí để phán đoán mới tránh được tổn thất. Về tình cảm, mối quan hệ thân mật vẫn phát triển được, chỉ là không nhiều đam mê, khá bình lặng. Về sức khỏe, chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu sẽ không phải lúc nào cũng may mắn, làm việc đừng nên có tâm lý may rủi. Về sự nghiệp, trong môi trường công sở hãy làm việc theo quy củ, đừng tự cho mình thông minh mà làm những trò mánh khóe. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính đừng dễ tin vào lời hứa hay tin đồn, hãy lý trí để phán đoán mới tránh được tổn thất. Về tình cảm, mối quan hệ thân mật vẫn phát triển được, chỉ là không nhiều đam mê, khá bình lặng. Về sức khỏe, chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử miễn là có khả năng làm tốt việc gì thì hãy tích cực giành lấy, đừng lo ánh mắt của người khác. Về sự nghiệp, trong công việc hãy hành động dứt khoát, muốn làm dự án gì thì nhanh chóng nắm lấy cơ hội, càng nhanh càng tốt, đừng do dự. Về tài lộc, có nhiều dự án khả thi để đầu tư, cần lựa chọn kỹ lưỡng và đánh giá cẩn thận. Về tình cảm, bạn và đối phương hòa hợp, không có gì để phàn nàn. Về sức khỏe, giữ tinh thần vui vẻ và vận động hợp lý để thư giãn.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử miễn là có khả năng làm tốt việc gì thì hãy tích cực giành lấy, đừng lo ánh mắt của người khác. Về sự nghiệp, trong công việc hãy hành động dứt khoát, muốn làm dự án gì thì nhanh chóng nắm lấy cơ hội, càng nhanh càng tốt, đừng do dự. Về tài lộc, có nhiều dự án khả thi để đầu tư, cần lựa chọn kỹ lưỡng và đánh giá cẩn thận. Về tình cảm, bạn và đối phương hòa hợp, không có gì để phàn nàn. Về sức khỏe, giữ tinh thần vui vẻ và vận động hợp lý để thư giãn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có thể làm việc không được suôn sẻ, cần chờ thời cơ mới xoay chuyển được. Về sự nghiệp, ít người giúp đỡ nên công việc khó xử lý, đừng vội vàng, chờ cơ hội là cần thiết. Về tài lộc, kinh tế trong sinh hoạt hằng ngày không tốt, nên chú ý khai thác thêm nguồn thu và tiết kiệm chi tiêu mới có thể vượt khó. Về tình cảm, khi ở bên nhau cả hai cần thoải mái hơn, nếu quá căng thẳng dễ gây tranh cãi. Về sức khỏe, dễ mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải có thể làm việc không được suôn sẻ, cần chờ thời cơ mới xoay chuyển được. Về sự nghiệp, ít người giúp đỡ nên công việc khó xử lý, đừng vội vàng, chờ cơ hội là cần thiết. Về tài lộc, kinh tế trong sinh hoạt hằng ngày không tốt, nên chú ý khai thác thêm nguồn thu và tiết kiệm chi tiêu mới có thể vượt khó. Về tình cảm, khi ở bên nhau cả hai cần thoải mái hơn, nếu quá căng thẳng dễ gây tranh cãi. Về sức khỏe, dễ mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử tuy chưa chín chắn nhưng biết khiêm tốn học hỏi, không tự phụ. Về sự nghiệp khá ổn, làm việc hãy tập trung vào dự án, đừng sa vào chuyện thị phi nơi công sở, phối hợp tốt với đồng đội thường sẽ có kết quả tốt. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính nên học hỏi thêm kiến thức và khiêm tốn xin lời khuyên mới tránh bị thiệt. Về tình cảm, khi ở bên nhau hai người quan tâm nhau nhiều, biết an ủi cảm xúc tiêu cực của đối phương. Về sức khỏe, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử tuy chưa chín chắn nhưng biết khiêm tốn học hỏi, không tự phụ. Về sự nghiệp khá ổn, làm việc hãy tập trung vào dự án, đừng sa vào chuyện thị phi nơi công sở, phối hợp tốt với đồng đội thường sẽ có kết quả tốt. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính nên học hỏi thêm kiến thức và khiêm tốn xin lời khuyên mới tránh bị thiệt. Về tình cảm, khi ở bên nhau hai người quan tâm nhau nhiều, biết an ủi cảm xúc tiêu cực của đối phương. Về sức khỏe, chú ý giải tỏa cảm xúc tiêu cực.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm gặp chuyện sẽ không hoảng loạn, cứ làm theo kế hoạch của mình thì cơ bản không có vấn đề gì. Về sự nghiệp, gặp khó khăn đa phần có thể xử lý suôn sẻ, không phát sinh mâu thuẫn, giao tiếp cũng trôi chảy hơn, tránh được hiểu lầm. Về tài lộc, trong đời sống hằng ngày nếu gặp dự án tốt thì nên nhanh chóng ra tay, thực tế trở ngại không nhiều như tưởng tượng. Về tình cảm, ở bên nhau cảm thấy thoải mái, không có chuyện gì là không giải quyết được. Về sức khỏe, tình trạng chung khá tốt.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm gặp chuyện sẽ không hoảng loạn, cứ làm theo kế hoạch của mình thì cơ bản không có vấn đề gì. Về sự nghiệp, gặp khó khăn đa phần có thể xử lý suôn sẻ, không phát sinh mâu thuẫn, giao tiếp cũng trôi chảy hơn, tránh được hiểu lầm. Về tài lộc, trong đời sống hằng ngày nếu gặp dự án tốt thì nên nhanh chóng ra tay, thực tế trở ngại không nhiều như tưởng tượng. Về tình cảm, ở bên nhau cảm thấy thoải mái, không có chuyện gì là không giải quyết được. Về sức khỏe, tình trạng chung khá tốt.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình có ít nguồn lực bên ngoài để dựa vào, cơ bản phải tự mình cố gắng. Về sự nghiệp, muốn có thành tích tốt phải tự tranh thủ nguồn lực, đội nhóm hầu như không giúp được gì, tất cả phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Về tài lộc, nên đảm bảo dòng tiền an toàn, đừng tăng thêm khoản vay, chi tiêu cần có kế hoạch. Về tình cảm, khi ở bên nhau có những bất đồng trong cách nhìn nhận một số vấn đề, dẫn đến mâu thuẫn. Về sức khỏe, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình có ít nguồn lực bên ngoài để dựa vào, cơ bản phải tự mình cố gắng. Về sự nghiệp, muốn có thành tích tốt phải tự tranh thủ nguồn lực, đội nhóm hầu như không giúp được gì, tất cả phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Về tài lộc, nên đảm bảo dòng tiền an toàn, đừng tăng thêm khoản vay, chi tiêu cần có kế hoạch. Về tình cảm, khi ở bên nhau có những bất đồng trong cách nhìn nhận một số vấn đề, dẫn đến mâu thuẫn. Về sức khỏe, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp sẽ khá bận rộn, có nhiều việc cần bạn giải quyết. Về sự nghiệp, môi trường cạnh tranh nơi công sở căng thẳng, muốn có được dự án tốt phải thật sự xuất sắc. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính cần xác định rõ nhu cầu của bản thân, làm bừa sẽ không thu được kết quả. Về tình cảm, xung quanh có không ít tiếng nói phản đối mối quan hệ của bạn, những hành động của họ khiến bạn khó chịu. Về sức khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều, đừng tự làm mình kiệt sức.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp sẽ khá bận rộn, có nhiều việc cần bạn giải quyết. Về sự nghiệp, môi trường cạnh tranh nơi công sở căng thẳng, muốn có được dự án tốt phải thật sự xuất sắc. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính cần xác định rõ nhu cầu của bản thân, làm bừa sẽ không thu được kết quả. Về tình cảm, xung quanh có không ít tiếng nói phản đối mối quan hệ của bạn, những hành động của họ khiến bạn khó chịu. Về sức khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều, đừng tự làm mình kiệt sức.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cảm xúc ổn định, không có biến động lớn. Về sự nghiệp khá tốt, làm việc nên giữ lý trí, đừng quá cảm tính để tránh bị cảm xúc chi phối, chú ý vào thực tế, đừng để bị dụ bởi những kế hoạch vẽ bánh của người khác. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính đừng kỳ vọng quá cao, giảm kỳ vọng sẽ thấy kết quả khả quan hơn. Về tình cảm, bạn cần đối phương mang lại nhiều giá trị tinh thần, tương tác nhiều sẽ tạo cảm giác an toàn. Về sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái, tránh suy nghĩ vẩn vơ.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã cảm xúc ổn định, không có biến động lớn. Về sự nghiệp khá tốt, làm việc nên giữ lý trí, đừng quá cảm tính để tránh bị cảm xúc chi phối, chú ý vào thực tế, đừng để bị dụ bởi những kế hoạch vẽ bánh của người khác. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính đừng kỳ vọng quá cao, giảm kỳ vọng sẽ thấy kết quả khả quan hơn. Về tình cảm, bạn cần đối phương mang lại nhiều giá trị tinh thần, tương tác nhiều sẽ tạo cảm giác an toàn. Về sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái, tránh suy nghĩ vẩn vơ.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đừng quá tự ti hay nghi ngờ bản thân vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Về sự nghiệp, khi làm việc nên thử phá bỏ lối mòn, tâm thế càng cởi mở càng dễ tìm ra cách giải quyết, khó khăn chỉ là "hổ giấy" mà thôi. Về tài lộc, thông tin hữu ích xung quanh không nhiều, có thể tạm quan sát thêm rồi hãy quyết định. Về tình cảmu, mối quan hệ luôn khiến bạn lo lắng, nên bớt suy nghĩ và tập trung vào việc vun đắp tình cảm. Về sức khỏe, áp lực tinh thần khá lớn.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết đừng quá tự ti hay nghi ngờ bản thân vì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc. Về sự nghiệp, khi làm việc nên thử phá bỏ lối mòn, tâm thế càng cởi mở càng dễ tìm ra cách giải quyết, khó khăn chỉ là "hổ giấy" mà thôi. Về tài lộc, thông tin hữu ích xung quanh không nhiều, có thể tạm quan sát thêm rồi hãy quyết định. Về tình cảmu, mối quan hệ luôn khiến bạn lo lắng, nên bớt suy nghĩ và tập trung vào việc vun đắp tình cảm. Về sức khỏe, áp lực tinh thần khá lớn.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình sẽ thấy làm việc cùng người khác tốt hơn một mình, tiết kiệm thời gian, công sức và hiệu quả cao hơn. Về sự nghiệp, nếu khó hoàn thành công việc một mình thì nên tìm sự trợ giúp, khả năng gặp được cộng sự đáng tin cậy là khá cao. Về tài lộc, nếu hợp tác kiếm tiền thì nên khảo sát kỹ đối tác, người đáng tin thì dù dự án không tốt cũng ít rủi ro. Về tình cảm khá, tuy có quan điểm khác nhau về một số vấn đề nhưng vẫn tôn trọng nhau, không tranh cãi. Về sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình sẽ thấy làm việc cùng người khác tốt hơn một mình, tiết kiệm thời gian, công sức và hiệu quả cao hơn. Về sự nghiệp, nếu khó hoàn thành công việc một mình thì nên tìm sự trợ giúp, khả năng gặp được cộng sự đáng tin cậy là khá cao. Về tài lộc, nếu hợp tác kiếm tiền thì nên khảo sát kỹ đối tác, người đáng tin thì dù dự án không tốt cũng ít rủi ro. Về tình cảm khá, tuy có quan điểm khác nhau về một số vấn đề nhưng vẫn tôn trọng nhau, không tranh cãi. Về sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư xung quanh có thể xảy ra chuyện khiến bạn buồn, đừng quá đau lòng. Về sự nghiệp, nếu có sai sót trong công việc thì sửa ngay là được, đừng mãi nghĩ về nó kẻo phân tâm và trì hoãn việc quan trọng. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính có thể xuất hiện tổn thất nhỏ, một số người có khả năng bị đứt dòng tiền. Về tình cảm, đối phương có thể làm điều khiến bạn buồn, nên giải quyết cảm xúc trước rồi mới xử lý vấn đề. Về sức khỏe, giữ tâm trạng tích cực là tốt nhất.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư xung quanh có thể xảy ra chuyện khiến bạn buồn, đừng quá đau lòng. Về sự nghiệp, nếu có sai sót trong công việc thì sửa ngay là được, đừng mãi nghĩ về nó kẻo phân tâm và trì hoãn việc quan trọng. Về tài lộc, trong đầu tư tài chính có thể xuất hiện tổn thất nhỏ, một số người có khả năng bị đứt dòng tiền. Về tình cảm, đối phương có thể làm điều khiến bạn buồn, nên giải quyết cảm xúc trước rồi mới xử lý vấn đề. Về sức khỏe, giữ tâm trạng tích cực là tốt nhất.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cặp đôi chòm sao kết hợp giàu nhanh chóng. Nguồn: Lịch Ngày Tốt
Bích Hậu (Theo Sohu)
#cung hoàng đạo #12 cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo #tử vi hàng ngày cung hoàng đạo #tử vi cung hoàng đạo hôm nay

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT