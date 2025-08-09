Hà Nội

Tử vi 12 cung hoàng đạo 10/8: Bọ Cạp ra cửa gặp quý nhân

Giải mã

Tử vi 12 cung hoàng đạo 10/8: Bọ Cạp ra cửa gặp quý nhân

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 10/8, Bọ Cạp gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ lực. Cự Giải giỏi quan sát, năng lực không tệ, mọi thứ suôn sẻ.

Bích Hậu (Theo Sohu)
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương làm việc nghiêm túc, vững vàng, là người có trách nhiệm và biết lý lẽ. Sự nghiệp khá ổn, làm việc cần phản ứng linh hoạt hơn, có những lời không nên tiếp, việc không nên tham gia thì tránh, tập trung hoàn thành tốt dự án của mình. Tài lộc hơi tốt, trong đầu tư và quản lý tài chính không dễ bị thua thiệt, khả năng phân biệt tốt giúp bạn tránh được rủi ro. Tình cảm hơi tốt, bạn và nửa kia chung sống khá thuận hòa, ít xảy ra chuyện không vui. Sức khỏe ổn, cơ thể khỏe mạnh, không có gì khó chịu.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu là người lý trí, nguyên tắc, nhưng vẫn giàu tình người, không quá cứng nhắc. Sự nghiệp tốt, khi làm việc giữ vững nguyên tắc, không vì yếu tố bên ngoài mà thay đổi, nhưng nếu khách hàng gặp khó khăn thì vẫn linh hoạt hỗ trợ. Tài lộc ổn, cứ theo tiến độ đã định mà làm dự án là được, vẫn có thể đạt được lợi nhuận mong muốn. Tình cảm ổn, cả hai sẵn sàng giao tiếp thân thiện, ít khi cãi vã. Sức khỏe rất tốt, tinh thần phấn chấn.
Song Tử (21/5 - 21/6): Song Tử thích ai hay không thích ai đều thể hiện trực tiếp, ít để người khác phải đoán. Sự nghiệp tốt, bạn được quý nhân giúp đỡ, có người rất đánh giá cao phong cách làm việc của bạn và sẵn sàng giao dự án cho bạn, chỉ cần làm tốt là được. Tài lộc rất tốt, trong đời sống thường ngày có nhiều dự án tốt, tìm kiếm kỹ sẽ thấy, chỉ cần đừng vội vàng. Tình cảm ổn, cả hai đều hài lòng với hiện trạng, không cố ý gây chuyện. Sức khỏe ổn, nên giữ tâm trạng vui vẻ, ít tức giận.
Cự Giải (22/6 - 22/7): Cự Giải giỏi quan sát lời nói, hành động, không dễ nói ra lời không đúng lúc khiến người khác khó chịu. Sự nghiệp ổn, năng lực làm việc không tệ, hầu như dự án nào cũng có thể nhận, mọi người thấy bạn dễ gần, không khắt khe, chỉ cần chú ý đừng quá khéo léo. Tài lộc ổn, nếu làm tốt dự án hiện tại thì vẫn đảm bảo được lợi nhuận. Tình cảm tốt, bạn và nửa kia hòa hợp, gặp chuyện biết bình tĩnh trao đổi. Sức khỏe tạm ổn, tâm trạng ổn định, ít nóng nảy.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử làm việc theo bản năng, khá đơn thuần, chỉ cần cẩn thận đừng bị lừa. Sự nghiệp tạm ổn, bạn là người hành động nhanh, nghĩ gì làm ngay, không trì hoãn, cũng không vì đánh giá của người khác mà nghi ngờ năng lực bản thân. Tài lộc ổn, nên học hỏi thêm kiến thức liên quan, đừng giả vờ hiểu để đầu tư. Tình cảm ổn, nửa kia đối xử nhiệt tình, có gì nói thẳng. Sức khỏe tạm ổn, thể trạng tốt, ít khi mệt mỏi.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ chỉ cần sắp xếp tốt thứ tự công việc thì làm nhiều việc cùng lúc cũng không vấn đề. Sự nghiệp ổn, cứ làm việc chăm chỉ, năng lực không yếu, có thể đảm đương nhiều việc cùng lúc, nhưng đừng quá tự mãn và khoe khoang kẻo bị giao thêm việc. Tài lộc ổn, chọn dự án phù hợp là quan trọng, như vậy sẽ dễ dàng có lợi nhuận. Tình cảm tạm ổn, thời gian ở bên nhau không nhiều nhưng ít khi than phiền. Sức khỏe tạm ổn, chỉ cần chăm sóc bản thân là được.
Thiên Bình (23/9 - 23/10): Thiên Bình đừng quá yếu đuối, để tâm quá chỉ khiến bản thân khó chịu. Sự nghiệp trung bình, không thể làm mọi thứ một mình, khi giá trị bản thân bị phủ nhận thì đừng nản, có sai thì sửa, không sai thì coi như không có chuyện gì. Tài lộc bình thường, đừng vội vàng đầu tư, nên quan sát thêm. Tình cảm trung bình, cả hai dễ chỉ nhìn vào điểm xấu của nhau, nên chú ý đến ưu điểm. Sức khỏe hơi yếu, cẩn thận tránh bị thương.
Bọ Cạp (24/10 - 21/11): Bọ Cạp là người tự trọng, đồng thời cũng nhiệt tình và tốt bụng. Sự nghiệp khá tốt, quý nhân nhiều, hãy thể hiện năng lực chuyên môn để được chú ý và nhận dự án tốt, đừng quá khiêm tốn. Tài lộc ổn, nên hỏi ý kiến chuyên gia để tránh rủi ro. Tình cảm khá tốt, mối quan hệ tiến triển thuận lợi, hai bên chân thành, không nửa vời. Sức khỏe rất tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã không hòa nhập được thì đừng cố ép bản thân. Sự nghiệp hơi yếu, khó nhận được sự ủng hộ, muốn thay đổi tình hình cũng khó, có việc không làm được thì chấp nhận, người khó hợp tác thì đừng miễn cưỡng. Tài lộc bình thường, khó tìm được dự án tốt, lợi nhuận khó đạt. Tình cảm trung bình, cả hai đều muốn yên tĩnh, gặp chuyện thường chọn cách im lặng. Sức khỏe hơi yếu, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết nên giao tiếp rõ ràng để tránh hiểu lầm kéo dài. Sự nghiệp tạm ổn, có dự án giúp bạn cải thiện tình hình công việc, nên mạnh dạn làm người phá băng. Tài lộc ổn, muốn có dự án tốt thì phải có kiến thức tương ứng, không được bỏ qua việc học hỏi. Tình cảm tạm ổn, cả hai đều có điều muốn nói, nên chậm rãi bày tỏ để tránh căng thẳng. Sức khỏe tạm ổn, cơ thể vẫn khỏe.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình làm việc cảm thấy lực bất tòng tâm, tinh thần kém. Sự nghiệp yếu, đừng nhận việc quá sức, cũng đừng tỏ ra mình làm được mọi thứ, vì càng giỏi sẽ càng bị giao nhiều việc. Tài lộc yếu, chỉ nên chọn dự án trong khả năng, không có dự án phù hợp thì nên chờ. Tình cảm hơi yếu, thiếu nhiệt huyết, có điều muốn nói nhưng khó mở lời. Sức khỏe yếu, nên bớt suy nghĩ lung tung.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư cần chú ý đừng để người khác lợi dụng công sức và giá trị tinh thần của bạn. Sự nghiệp bình thường, nên giữ lại năng lực của mình, chỉ giúp khi người khác yêu cầu. Tài lộc hơi yếu, cần sắp xếp thứ tự chi tiêu, ưu tiên khoản quan trọng trước. Tình cảm trung bình, sẵn sàng hy sinh cho đối phương nhưng cũng cần nghĩ đến bản thân. Sức khỏe trung bình, nên hạn chế rượu bia, chú ý chế độ ăn uống.
