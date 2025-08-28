Hà Nội

Từ tháng 8 âm, 3 con giáp tạm biệt vận xui, tài lộc bùng nổ mạnh mẽ

Giải mã

Từ tháng 8 âm, 3 con giáp tạm biệt vận xui, tài lộc bùng nổ mạnh mẽ

Sau tháng 7 âm nhiều trắc trở, ba con giáp này sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tình duyên rực rỡ.

Theo Gia Linh / Phụ Nữ Số
Tuổi Dần: Tuổi Dần được xem là con giáp mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh phi thường. Họ không ngại khó khăn, luôn dám thử thách và tự tin nắm bắt cơ hội để làm chủ cuộc sống. Chính sự quyết đoán và bền bỉ giúp người tuổi Dần dễ gặt hái thành công rực rỡ.
Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Dần được dự đoán sẽ có nhiều cơ hội bứt phá. Với sự đồng hành của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, con giáp này sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn từ quý nhân và may mắn.
Tuy nhiên, tử vi khuyên tuổi Dần nên “án binh bất động” trong tháng 7 âm, vì đây là thời điểm dễ gặp bế tắc, công sức bỏ ra nhiều nhưng kết quả chưa như ý.
Chỉ cần kiên nhẫn vượt qua tháng 7 âm, tuổi Dần sẽ bước sang tháng 8 âm với vận may rực rỡ. Từ đây, tài lộc mở ra, sự nghiệp thuận lợi, tiền bạc hanh thông, cuộc sống viên mãn.
Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ thông minh, hài hước, giàu tài lẻ nên thường được yêu mến và có nhiều cơ hội phát triển trong cả công việc lẫn cuộc sống. Họ dễ gặt hái thành công nhờ sự nhanh nhạy và khả năng thích nghi tốt.
Trong năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ được nhiều cát tinh chiếu mệnh, đặc biệt là sao Thiên Giải – biểu tượng của việc hóa giải khó khăn, mang lại may mắn và phúc thọ. Đây như một “lá bùa hộ mệnh” giúp tuổi Tỵ vượt qua thử thách.
Ngoài ra, Kim Ngư và Bát Tọa cũng hỗ trợ mạnh mẽ, mang đến sự giàu có, thăng tiến, thi cử thuận lợi. Nhờ vậy, dù đi học hay đi làm, tuổi Tỵ đều có cơ hội tỏa sáng.
Tháng 7 âm chưa mang lại nhiều cơ hội tài chính, nhưng từ tháng 8 âm, vận may bùng nổ. Sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc dư dả, tình duyên khởi sắc, tuổi Tỵ bước vào giai đoạn vàng son.
Tuổi Thân: Tuổi Thân nổi bật với trí thông minh, sự lanh lợi và sáng tạo không ngừng. Họ dễ dàng thích nghi, có khả năng giao tiếp khéo léo, nhờ đó đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.
Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Thân có sự đồng hành của các cát tinh như Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm và Tuế Hợp. Đây là những ngôi sao mang đến trí tuệ, quý nhân phù trợ, tài lộc và hạnh phúc viên mãn.
Tuy nhiên, tháng 7 âm được xem là giai đoạn khó khăn cuối cùng trong năm của tuổi Thân. Họ có thể đối diện với thử thách nhưng chỉ cần kiên nhẫn thì mọi việc sẽ sớm đổi chiều.
Bước sang tháng 8 âm, tuổi Thân chính thức bước vào thời kỳ may mắn nhất trong năm. Tài lộc dồi dào, sự nghiệp khởi sắc, tình duyên trọn vẹn. Cuối năm, tuổi Thân nằm trong nhóm con giáp giàu sang bậc nhất. (* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).
