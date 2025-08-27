Hà Nội

Ăn lộc Thánh Cô, 3 con giáp chốt hạ tháng 8 giàu khó cản

Giải mã

Ăn lộc Thánh Cô, 3 con giáp chốt hạ tháng 8 giàu khó cản

Tháng 8 dương lịch đang đi đến hồi kết, 3 con giáp dưới đây được Thánh Cô phù hộ, Âm – Dương tương trợ, nói là làm, gọi lộc là về.

Theo PV/Phụ nữ và Gia đình
Tuổi Tý – Chốt đơn thần tốc, tiền về như nước: Tuổi Tý bước vào giai đoạn cuối tháng 8 được Thực Thần và Tài tinh hỗ trợ, giao dịch hanh thông, miệng nói dễ thành đơn. Càng chủ động càng sinh lộc.
Công việc kinh doanh bùng nổ nhờ kênh online, livestream và mini game. Khách văn phòng thì dễ duyệt thưởng, giải ngân khoản hoa hồng còn treo.
Chiến lược vàng: gom nợ nhỏ trước, chốt khách đang phân vân bằng ưu đãi cuối tháng, gộp combo thay vì giảm giá rời rạc.
Khung giờ may mắn: 09:00–11:00 và 19:00–21:00. Màu trắng – bạc, bút ký mới sẽ là “bùa” hút tiền cho tuổi Tý.
Tuổi Mão – Tiền chắc tay, lợi nhuận bền: Tuổi Mão trong thế Chính Tài, ít rủi ro, hợp làm ăn chắc chắn thay vì liều lĩnh. Điểm sáng ở kiểm soát chi phí và chốt hợp đồng dịch vụ dài hạn.
Nổi bật ở khả năng thu hồi công nợ khéo léo, mở hoặc gia hạn hợp đồng bảo trì, đại lý. Hàng tồn cũng được đẩy nhanh với ưu đãi thông minh.
Chiến lược vàng: lập bảng đối soát công nợ, dùng ưu đãi thanh toán sớm để khách chốt ngay, khóa giá dịch vụ trước chu kỳ mới.
Giờ vàng: 08:00–10:00 và 14:00–16:00. Màu xanh lá – nâu, sổ tay bìa cứng sẽ giúp tuổi Mão “khóa mục tiêu” trọn vẹn.
Tuổi Tuất – Quý nhân nâng bước, thương thảo đâu thắng đó: Tháng 8, Tuất được quý nhân soi đường, khách mới đến từ lời giới thiệu nhiều bất ngờ. Hợp nhất là ký kết hợp tác, chia sẻ nguồn lực.
Điểm sáng ở deal B2B, hợp đồng khu vực, dịch vụ tư vấn – freelancer nâng hạng. Ngay cả tài sản, giấy tờ cũng thuận lợi để chốt nhanh.
Chiến lược vàng: tận dụng mọi lời giới thiệu, đưa ra 2 gói lựa chọn để tăng upsell, kèm mốc bàn giao giúp tiền về sớm và đều đặn.
Khung giờ may mắn: 10:00–12:00 và 17:00–19:00. Màu vàng – đỏ trầm, card visit mới giúp tuổi Tuất mở rộng thị trường thuận lợi. (*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
#con giáp tháng 8 #chốt sổ tháng 8 #tử vi #12 con giáp

