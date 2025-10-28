Hà Nội

Sống Khỏe

Tự pha nước muối nhỏ mắt, người đàn ông phải nhập viện

Khi có các biểu hiện bất thường như cộm rát, đỏ mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ… cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị đúng cách.

Thúy Nga

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp trợt biểu mô giác mạc do người bệnh tự pha nước muối để nhỏ mắt tại nhà.

Người bệnh nam 69 tuổi (phường Yên Tử - Quảng Ninh) thời gian gần đây thấy khó chịu, cộm mắt, thay vì đến bệnh viện để kiểm tra, người bệnh đã ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt nhưng bệnh không thuyên giảm.

Sau khi dùng hết thuốc, người bệnh đã tự lấy muối pha loãng với nước và nhỏ mắt. Hậu quả là phải nhập viện do đau mắt dữ dội, không thể mở mắt.

pha-nuoc-muoi.jpg
Bác sĩ kiểm tra mắt cho người bệnh - Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám cho thấy trợt và phù biểu mô giác mạc. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí, làm sạch mắt, dùng kháng sinh, tăng cường dinh dưỡng giác mạc và theo dõi sát tình trạng tổn thương giác mạc cho người bệnh. Hiện sau điều trị, tình trạng mắt được cải thiện, mắt hết sưng, đau, nhìn rõ hơn.

Qua đây, bác sĩ chuyên khoa Mắt khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự pha nước muối và nhỏ mắt bằng dung dịch tự pha vì không đảm bảo về mặt nồng độ và không vô khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương giác mạc, viêm nhiễm, thậm chí là mù lòa.

Khi có các biểu hiện bất thường như cộm rát, đỏ mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ… cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị đúng cách hoặc dùng thuốc nhỏ mắt khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

