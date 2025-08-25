Phát hiện cả gia đình cùng nhiễm virus Adeno

Triệu chứng khởi phát đều từ đau mắt

Ngày 25/8, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đưa ra cảnh báo về dịch virus Adeno. Theo đó, đơn vị vừa ghi nhận một trường hợp đặc biệt, cả gia đình đều mắc virus Adeno.

Khởi đầu từ bé nhỏ nhất (11 tháng tuổi) với các triệu chứng: Đau mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt liên tục; Sốt cao 40°C, không đáp ứng với thuốc hạ sốt.

Sau đó, các anh chị lớn và bố mẹ cũng xuất hiện tình trạng tương tự, trong đó hai bé nhỏ phải nhập viện điều trị, còn những người còn lại được theo dõi và điều trị tại nhà. Điểm chung là triệu chứng khởi phát đều từ đau mắt.

Virus Adeno dễ lây lan qua đường hô hấp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cảnh báo, Virus Adeno có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung đồ dùng cá nhân. Ở trẻ nhỏ, bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Bệnh nhi nhiễm Adeno virus thường nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt, viêm kết mạc, giác mạc, rối loạn tiêu hoá, viêm phế quản, viêm phổi, viêm mũi họng, thể trạng mệt mỏi, ăn uống kém. Hầu hết các bé được đưa đến bệnh viện điều trị khi tình trạng bệnh tiến triển khá nặng.

Việc phát hiện sớm virus Adeno sẽ giúp chẩn đoán và định hướng điều trị, tránh những biến chứng nặng nguy hiểm cho trẻ. Chính vì vậy khi trẻ có những biểu hiện bất thường bố mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt.

Thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Về thuốc hạ sốt, chỉ dùng thuốc hạ sốt theo đúng liều lượng hướng dẫn hoặc theo chỉ định bác sĩ; Không tự ý tăng liều hay cho trẻ dùng thuốc liên tục khi chưa có chỉ định; Dùng thuốc sai liều có thể gây tổn thương gan, thận và nguy hiểm cho trẻ

Điều cần biết về virus Adeno, tránh biến chứng đe dọa tính mạng

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (HCM) cho biết, Adeno virus là loại virus phổ biến trên thế giới có khả năng gây viêm đường hô hấp ở người, nhất là đối tượng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Adenovirus chia làm 7 nhóm từ A-G, trong đó có hơn 50 tuýp gây bệnh ở người và có thể gây bệnh ở nhiều cơ quan trong cơ thể.

Adenovirus cùng các virus khác như virus hợp bào, cúm là các virus lưu hành quanh năm, tùy theo điều kiện mà lây bệnh cho người ít hay nhiều.

Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8 – 12 ngày.

Khi xâm nhập vào cơ thể, ban đầu Adenovirus sẽ gây ra các triệu chứng cúm, viêm hô hấp thông thường như: Sốt cao, nhức đầu, đau mình… Sau đó có thể dẫn đến các biến chứng như: Suy hô hấp, viêm tiểu phế quản, khởi phát cơn hen phế quản… Nặng hơn có thể gây tổn thương gan, viêm gan, tổn thương não, viêm não…

Thăm khám cho trẻ nhỏ nhiễm virus Adeno - Ảnh BVCC

Khi nhiễm Adenovirus trẻ sẽ có các triệu chứng như: Nóng, ho, sổ mũi, cảm, viêm đường hô hấp. Triệu chứng viêm phổi do Adeno rất dễ nhầm lẫn với viêm phổi do virus đường hô hấp khác hoặc vi khuẩn khác. Cùng với các triệu chứng của viêm đường hô hấp thì viêm phổi do virus Adeno sẽ khiến bệnh nhân sốt rất cao, rét run, ho và thở khò khè.

Bệnh do Adenovirus gây ra xuất hiện quanh năm nhưng đặc biệt phát triển mạnh vào thời điểm giao mùa. Virus có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi (trẻ em hay gặp ở độ tuổi từ 6 tháng – 5 tuổi). Trong đó, các đối tượng như trẻ em, người lớn tuổi, người bị bệnh mạn tính… thường có nguy cơ cao nhiễm virus này do có sức đề kháng kém.

Tùy theo thể trạng, có trẻ diễn tiến nhẹ nhàng, có thể tự khỏi, nhưng vẫn có trẻ sẽ có biểu hiện với triệu chứng rầm rộ, thở mệt. Những trẻ trở nặng là do miễn dịch kém hay do nhiễm thêm vi trùng, nhất là vi trùng kháng thuốc. Bệnh hoàn toàn có thể chữa trị được.

Tuy nhiên, do bệnh dễ lây và lây lan nhanh trong cộng đồng cũng như dễ nhầm lẫn với triệu chứng cảm cúm thông thường, sẽ gây chủ quan. Nếu phát hiện trễ, bệnh chuyển nặng sẽ có nhiều biến chứng nguy hiểm.

Các tổn thương thường gặp nhất khi nhiễm virus Adeno là viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), một số bệnh lý ở đường tiêu hóa (tiêu chảy, nôn, buồn nôn,…). Ngoài ra, virus này cũng gây bệnh viêm gan, viêm dạ dày, viêm não, màng não và viêm bàng quang, đặc biệt là ở bé trai.

Với người khỏe mạnh, bệnh có thể tự khỏi, nhưng với những bệnh nhân có bệnh nền hoặc sức đề kháng kém có thể gây suy hô hấp. Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Do đó cha mẹ cần theo dõi sát các dấu hiệu của trẻ, khi thấy trẻ có biểu hiện chuyển nặng như thở rút lõm ngực, rối loạn tri giác, lừ đừ… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa Nhi để bác sĩ khám và hướng dẫn điều trị đúng cách, kịp thời.

Các biện pháp phòng dịch do Virus Adeno có thể sử dụng là:

Chuẩn bị nguồn nước sạch đủ dùng cho sinh hoạt.

Trong mùa mưa, lũ lụt cần phải tiến hành thau rửa và khử trùng nước giếng bằng cloramin B.

Giữ gìn vệ sinh cá nhân, không dùng chung khăn mặt và giặt khăn mặt thường xuyên bằng xà phòng.

Thường xuyên kiểm tra tiêu chuẩn vệ sinh nước, vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại các bể bơi công cộng.