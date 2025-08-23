Mổ trật khớp bẩm sinh, hành trình nắn chỉnh đôi chân thay đổi cuộc đời

Không đau nhưng bước khập khiễng, người nghiêng về chân thấp

Bé L.A.V (5 tuổi, Tây Ninh) vốn là một em bé hoạt bát, lanh lợi. Nhưng từ lúc bắt đầu tập đi, gia đình đã nhận thấy có điều gì đó không bình thường ở đôi chân của con. Theo anh Đ. – bố bé V. cho biết, bé không hề đau chân nhưng những bước đi lúc nào cũng khập khiễng, lệch về một bên, chân phải ngắn hơn chân trái.

Lúc đầu, gia đình cứ nghĩ bé còn nhỏ nên chân đi chưa vững. Nhưng đến năm bé 3 tuổi thì hai chân ngày càng chênh lệch nhiều, tình trạng chân thấp chân cao đã khiến dáng đi của bé khập khiễng, vai bé cũng bị nghiêng về một bên. Lo lắng những bất thường này ảnh hưởng đến cột sống và dáng đi của bé về sau, gia đình đã đưa bé đi thăm khám kiểm tra.

Dù đã đi khám nhiều nơi, nhưng bé chỉ được chẩn đoán bàn chân bẹt và không có kế hoạch điều trị. Một thời gian sau, gia đình đưa bé đến bệnh viện ở TP HCM thăm khám, chụp X-quang thì phát hiện bé bị trật khớp háng bẩm sinh và được các bác sĩ ở đây giới thiệu Thầy thuốc ưu tú, BS.CKII. Phan Văn Tiếp, Chuyên gia Chấn thương chỉnh hình nhi, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Ca phẫu thuật trật khớp háng bẩm sinh cho trẻ - Ảnh BVCC

Phẫu thuật trật khớp háng bẩm sinh – hành trình nắn chỉnh đôi chân, thay đổi cuộc đời

Theo lời chỉ dẫn của các bác sĩ, vợ chồng anh Đ. tiếp tục đưa con gái tìm đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á với hy vọng sẽ tìm lại được dáng đi bình thường cho con.

Ngay từ lần đầu tiên gặp bé V. tại phòng khám khoa Chấn thương chỉnh hình, BSCKII Phan Văn Tiếp đã nhận ra những dấu hiệu của bệnh lý trật khớp háng bẩm sinh trong từng bước đi của bé. Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ Phan Văn Tiếp đã giải thích, tư vấn cụ thể cho người nhà về tình trạng trật khớp háng (bên phải) bẩm sinh của bé V. cũng như các biến chứng nặng nề bé có thể gặp phải trong tương lai như: Vẹo cột sống, hoại tử chỏm xương đùi, thoái hóa khớp, đau nhức kéo dài, ảnh hưởng đến dáng đi và ngoại hình của bé.

Với tình trạng này, bệnh nhi cần phẫu thuật điều trị để mang lại cơ hội hồi phục càng sớm càng tốt.

Ca phẫu thuật được BSCKII Phan Văn Tiếp – người đã có kinh nghiệm thực hiện hơn 1000 ca phẫu thuật chỉnh hình trẻ em, trực tiếp thực hiện.

BS.CKII Phan Văn Tiếp, Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Đối với trường hợp bé V., bé đã 5 tuổi mới được điều trị, lúc này chỏm xương đùi lớn hơn ổ cối và mái che ổ cối cũng không có. Nhưng ê-kíp chúng tôi đã cố gắng nắn chỉnh thành công. Sau này, bé phải trải qua ca phẫu thuật lần 2 để tạo thêm mái che ở ổ cối nhằm phòng ngừa khớp háng bị trật ra ngoài”.

Sau đó, bệnh nhi được bó bột bụng đùi bàn chân hai bên trong khoảng 2 tháng. Khi tháo bột bé có thể bắt đầu đi lại và sinh hoạt bình thường.

Thành công của ca phẫu thuật này không chỉ dừng lại ở việc nắn chỉnh một khớp háng mà còn là khởi đầu cho một hành trình phục hồi chức năng để thay đổi dáng đi, cải thiện cuộc đời một đứa trẻ.

BSCKII Phan Văn Tiếp thăm khám bệnh nhi bị trật khớp háng bẩm sinh - Ảnh BVCC

Trật khớp háng bẩm sinh – căn bệnh âm thầm đánh cắp tuổi thơ

Trật khớp háng bẩm sinh là hiện tượng chỏm xương đùi của một hoặc hai bên khớp háng bị trật ra khỏi vị trí ban đầu của khớp háng. Nguyên nhân gây trật khớp háng bẩm sinh ở trẻ đến nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ cần tầm soát từ lúc trẻ mới sinh như: sinh con so ở bé gái, ngôi mông, sinh khó, sinh mổ và có một biến dạng nào khác ở bộ xương như vẹo cổ, chân vẹo,…hoặc yếu tố gia đình.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh sẽ âm thầm tiến triển dẫn đến các biến chứng như vẹo cột sống, hoại tử chỏm xương đùi, thoái hóa khớp, đau nhức kéo dài, ảnh hưởng đến thẩm mỹ dáng đi và ngoại hình của bé về sau.

BS.CKII. Phan Văn Tiếp cho biết: “Trật khớp háng bẩm sinh phát hiện sớm và điều trị cho trẻ càng nhỏ (từ lúc mới sinh) thì việc điều trị càng ít tốn kém và mang lại hiệu quả cao. Tốt nhất nên thực hiện cho trẻ từ lúc mới sinh đến 3 tháng đầu, nếu thất bại sẽ cần mổ lúc 7 – 8 tháng tuổi, lúc này cuộc mổ sẽ đơn giản. Từ 16 – 18 tháng tuổi, thì cuộc phẫu thuật sẽ phức tạp và kéo dài, nếu lớn hơn 3 tuổi thì cuộc phẫu thuật thành công nhưng tiên lượng hoại tử chỏm xương đùi rất cao”.