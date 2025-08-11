Hà Nội

Quyền lực không kém Từ Hi Thái hậu, mỹ nhân này còn cực độc ác

Kho tri thức

Nổi tiếng không kém Từ Hi Thái hậu, Lã hậu của nhà Hán nắm quyền khuynh đảo triều chính trong nhiều năm. Vị thái hậu này cực kỳ tàn nhẫn, độc ác.

Tâm Anh (TH)
Lã hậu, tên thật Lã Trĩ (sinh năm 241 trước Công nguyên - mất năm 180 trước Công nguyên) là hoàng hậu duy nhất của Lưu Bang - hoàng đế sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử phong kiến Trung Quốc.
Kém Lưu Bang 15 tuổi, Lã Trĩ kết hôn khi hoàng đế tương lai của nhà Hán giữ chức Đình trưởng dưới thời Tần Thủy Hoàng. Cha bà là Lã Văn từng gặp Lưu Bang trong một bữa tiệc và rất thích. Lã Văn nhờ thầy xem tướng số và được phán rằng Lưu Bang sẽ làm nên nghiệp lớn. Sau đó, ông quyết định gả con gái Lã Trĩ cho Lưu Bang.
Lã Trĩ lần lượt sinh cho chồng một con trai và một con gái. Bà cũng hỗ trợ chồng gây dựng sự nghiệp từ thuở hàn vi. Vào năm 202 trước Công nguyên, Lưu Bang hợp sức với các chư hầu diệt được Hạng Vũ và đăng cơ lên ngôi hoàng đế.
Sau khi đăng cơ, hoàng đế Lưu Bang phong Lã Trĩ làm hoàng hậu và con trai của hai người là Lưu Doanh phong làm thái tử. Là bậc mẫu nghi thiên hạ, Lã hậu thông minh, cứng rắn, quyết đoán đã giúp chồng tập trung quyền lực, "xử lý" những quan lại chống đối. Theo đó, nhiều quan viên trong triều vừa kính nể vừa sợ hãi sự tàn nhẫn của Lã hậu.
Giống như nhiều hoàng đế, hậu cung của Lưu Bang có nhiều phi tần. trong số này, ông hoàng nhà Hán đặc biệt sủng ái Thích phu nhân, muốn lập con bà là Như Ý lên làm Thái tử. Trong bối cảnh đó, Lã hậu dùng mưu trí giúp thái tử Lưu Doanh gây dựng thế lực, giữ vững ngôi vị.
Năm 195 trước Công nguyên, Hán Cao Tổ Lưu Bang băng hà và Lưu Doanh lên ngôi Hoàng đế. Theo đó, Lã hậu trở thành Hoàng thái hậu và trả thù mẹ con Thích phu nhân.
Theo sử sách, Như Ý bị Lã hậu cho uống thuốc độc chết. Trong khi ấy, Lã hậu sai người tra tấn, hành hạ Thích phu nhân và biến tình địch thành người lợn. Hoàng đế Lưu Doanh vô tình chứng kiến cảnh Thích phu nhân bị mẹ ruột hành hạ một cách độc ác nên sợ hãi, sa vào rượu chè để tạm quên. Nhưng cuối cùng ông hoàng này lâm bệnh rồi qua đời năm 188 trước Công nguyên.
Trước cái chết của con trai, Lã hậu khóc nhưng không rơi giọt nước mắt nào. Trong "Sử ký", vị thái hậu này đã giết chết một phi tần mới sinh con cho Lưu Doanh là Mỗ thị, sau đó giả là Hoàng hậu vừa sinh, lập làm tân vương và gọi là Hán Tiền Thiếu Đế.
Lã thái hậu được tôn làm Hoàng thái hậu. Do hoàng đế còn nhỏ tuổi nên bà nắm quyền xử lý triều chính, gọi là "Lâm triều xưng Chế". Bà tự xưng là Trẫm giống như hoàng đế khi cùng quan viên bàn chính sự.
Bất cứ ai chống đối Lã hậu đều bị hãm hại, tra tấn hoặc giết chết. Thậm chí, một số hoàng tử nhà Hán cũng bị sát hại nếu đe dọa quyền lực của bà. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
