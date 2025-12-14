Tự đặt máy quay cảnh khóc nức nở khi đọc sách, Lê Bống nhận đủ ý kiến

Mới đây, Lê Bống gây chú ý khi đăng tải clip đọc sách nhưng khóc như mưa. Có đoạn nữ TikToker này còn nấc lên, thở ra để trấn tĩnh tinh thần và đọc tiếp.