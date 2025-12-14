Tự đặt máy quay cảnh khóc nức nở khi đọc sách, Lê Bống nhận đủ ý kiến

Mới đây, Lê Bống gây chú ý khi đăng tải clip đọc sách nhưng khóc như mưa. Có đoạn nữ TikToker này còn nấc lên, thở ra để trấn tĩnh tinh thần và đọc tiếp.
Loạt ảnh Thanh Thanh Huyền diện Hanbok truyền thống trong chuyến ghé thăm Hàn Quốc mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần có tính cách vui vẻ, mang tới nhiều tiếng cười cho mọi người, làm việc hăng say.
Dù còn nửa tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng Thanh Hà đã trang trí căn biệt thự bằng cây thông "khủng" cao gần đến trần nhà.
Mới đây, cộng đồng mạng lại một lần nữa “dậy sóng” khi nữ gymer Trang Lê đăng tải loạt ảnh mới tại phòng tập.
Chỉ với 30 phút mỗi ngày và những động tác đơn giản tại nhà, bạn có thể cải thiện chiều cao, giữ dáng thon gọn và cột sống khỏe mạnh.
Những khoảnh khắc hoang dã đẹp đến nghẹt thở được National Geographic chọn lọc, phơi bày vẻ hùng vĩ, mong manh và đầy bất ngờ của thiên nhiên thế giới.
Món canh chế biến từ sườn non và khoai từ dễ làm, bổ dưỡng, giúp thanh lọc cơ thể, thích hợp cho bữa ăn gia đình ấm cúng.
Để dập tắt nghi ngờ CGI, CEO EngineAI mặc đồ bảo hộ, tự làm bia sống cho robot T800.
Thời gian gần đây, Lương Thùy Linh liên tục trở thành tâm điểm bàn luận khi nhan sắc của cô qua cam thường gây ra nhiều tranh cãi.
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước loạt ảnh một nữ hot girl diện bikini gợi cảm đi câu cá tại một vùng biển đông đúc.
Vết tích của một cối đá cổ niên đại 2.700 năm tuổi đã được tìm thấy trong Lâu đài Çavuştepe của người Urartu.
Khoáng vật crocoite nổi tiếng vì màu cam – đỏ rực rỡ, thường được xem là một trong những khoáng vật đẹp nhất và hiếm nhất thế giới.
Tựa game hành động Let It Die: Inferno bị chỉ trích dữ dội vì lạm dụng AI, lượng người chơi giảm mạnh.
Trong tuần mới, 3 con giáp được dự đoán gặp vận may lớn, mọi việc trôi chảy, cơ hội tự tìm đến. Đường công danh, tài vận của họ đều có tin vui.
Từ thủy tiên đến thiên điểu, những loại cây dễ chăm sóc này không chỉ tạo độ ẩm tự nhiên mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.
Ngoài cụm cảm biến LIDAR trên nóc và các công nghệ tự lái thế hệ tiếp theo, mẫu xe thử nghiệm là Mercedes S-Class facelift mới dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.
Mùa đông dễ gây đầy bụng và khiến gan hoạt động nhiều hơn. Bổ sung các loại rau cải quen thuộc giúp tiêu hóa nhẹ nhàng, giữ cơ thể khỏe khoắn.
Từng có những biểu tượng Giáng sinh độc đáo gắn với tín ngưỡng và tập quán địa phương, nhưng theo thời gian chúng dần mờ nhạt và bị lãng.
Google Photos lột xác thành 'phòng dựng phim' chuyên nghiệp, không cần cài thêm ứng dụng ngoài có thể xem là động thái cạnh tranh với CapCut.
Một cụm vết đen mặt trời khổng lồ, tên gọi AR 4294-4296, khiến các nhà thiên lo ngại vì có thể gây ra thảm họa tồi tệ cho Trái đất trong tương lai.