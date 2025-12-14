Hà Nội

Tự đặt máy quay cảnh khóc nức nở khi đọc sách, Lê Bống nhận đủ ý kiến

Cộng đồng trẻ

Tự đặt máy quay cảnh khóc nức nở khi đọc sách, Lê Bống nhận đủ ý kiến

Mới đây, Lê Bống gây chú ý khi đăng tải clip đọc sách nhưng khóc như mưa. Có đoạn nữ TikToker này còn nấc lên, thở ra để trấn tĩnh tinh thần và đọc tiếp.

Thiên Anh
Chỉ 20 giây nhưng diễn biến cho thấy việc cứ dở trang sách nào, đọc đến đâu là Lê Bống khóc không ngớt tới đó. Có thể thấy cảm xúc cứ thế ùa ra mà chính cô nàng cũng không cản được. Nữ MC kiêm TikToker chia sẻ: “For you, a thousand times over.” (tạm dịch: Dành tặng bạn, ngàn lần hơn thế nữa).
Chỉ sau một ngày đăng tải, đoạn clip của Lê Bống đã đạt gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang tin. Câu hỏi được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là: “Cuốn sách nào khiến Lê Bống khóc như mưa như vậy?”
Nhiều người bình luận cho biết họ cũng đã khóc như Lê Bống khi đọc cuốn sách này - bởi câu từ thực sự có sức nặng cảm xúc của độc giả xoay quanh câu chuyện về tình bản, hành trình với chính mình. "Đây là một tác phẩm không thể quên, khiến bạn phải cảm nhận, đau đớn và thay đổi mãi mãi", một netizen bình luận.
Bên cạnh những bình luận đồng cảm, đoạn clip của Lê Bống cũng khơi lên cuộc tranh luận sôi nổi. Một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi: “Khóc nhiều như vậy mà vẫn nhớ đặt máy quay, chỉnh góc, rồi đăng lên TikTok thì có hơi… giả không?”.
Một số người cho rằng cảm xúc thật thì hoàn toàn có thể, nhưng việc chọn đúng khoảnh khắc bật khóc để bấm quay dễ tạo cảm giác dàn dựng. “Khóc thì ai cũng từng khóc, nhưng khóc đến mức nức nở rồi đăng lên mạng thì hơi màu mè”, một bình luận nhận được nhiều lượt thích.
Tuy nhiên, chiều ngược lại, nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng việc ghi lại khoảnh khắc đọc sách vốn là thói quen của nhiều người, còn với một nhà sáng tạo nội dung như Lê Bống, việc chia sẻ cảm xúc cá nhân lên mạng xã hội là hoàn toàn bình thường. Có chăng điều khiến người xem “cấn” chính là sự dữ dội của cảm xúc - điều khiến người ta băn khoăn giữa ranh giới thật và diễn.
Lê Bống, tên thật Lê Xuân Anh, là một TikToker, KOL và người mẫu ảnh nổi tiếng tại Việt Nam. Cô được biết đến rộng rãi nhờ các video nhảy, diễn xuất ngắn và nội dung giải trí trên TikTok, nơi cô sở hữu lượng người theo dõi lớn và độ nhận diện cao trong cộng đồng giới trẻ.
Lê Bống bắt đầu được chú ý khoảng năm 2019–2020, khi TikTok bùng nổ tại Việt Nam. Cô nhanh chóng gây viral nhờ các video nhảy theo trend, phong cách gợi cảm, táo bạo và biểu cảm tự tin, thần thái nổi bật.
Song song với sự nổi tiếng, Lê Bống cũng vướng không ít tranh cãi xoay quanh phong cách ăn mặc bị cho là phản cảm trong một số video và nội dung gây tranh luận trên mạng xã hội.
Hiện nay, Lê Bống vẫn là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực KOL – quảng cáo – thời trang, sở hữu lượng theo dõi lớn trên TikTok và Instagram. Cô tiếp tục hoạt động với định hướng hình ảnh trưởng thành hơn, tập trung vào công việc và phát triển thương hiệu cá nhân.
