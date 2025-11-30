Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Hot girl Lê Bống khoe nhan sắc ‘nàng thơ’ tại Trung Quốc, visual dịu dàng

Không còn phong cách gợi cảm hay cá tính như thường thấy, Lê Bống lần này hóa thân thành hình tượng “nàng thơ” mềm mại, trưởng thành và đậm chất điện ảnh.

Hot girl Lê Bống (Lê Xuân Anh) mới đây khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ loạt ảnh được chụp tại Trung Quốc. Không còn phong cách gợi cảm hay cá tính như thường thấy, Lê Bống lần này hóa thân thành hình tượng “nàng thơ” mềm mại, trưởng thành và đậm chất điện ảnh.
Trong khung cảnh thành phố Trung Quốc nhìn từ trên cao lúc hoàng hôn, nhan sắc của Lê Bống được tôn lên trọn vẹn qua ánh sáng vàng dịu. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích nhờ vẻ đẹp vừa nữ tính vừa thanh khiết.
Trong những khung hình được chia sẻ, Lê Bống mặc bộ đồ lụa màu kem nhẹ nhàng với ren trắng ở cổ – một phong cách tối giản nhưng sang trọng. Mái tóc đen dài uốn nhẹ, buông thả tự nhiên tạo nên vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát.
Gương mặt của Lê Bống trong bộ ảnh này mang sắc thái tĩnh lặng hơn thường thấy: đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, làn da trắng mịn và bờ môi hồng tự nhiên. Nét đẹp của cô trở nên dịu dàng, trưởng thành, phù hợp hoàn hảo với ánh sáng hoàng hôn phủ lên từng đường nét.
Đặc biệt, khi cô ngồi bên cửa kính với bó hoa rực rỡ hoặc cầm những trang tài liệu, cả khung hình toát lên cảm giác điện ảnh — như cảnh quay của một bộ phim lãng mạn. Không gian thành phố phía sau mờ ảo càng làm nổi bật vẻ đẹp của Lê Bống theo phong cách “nàng thơ thời hiện đại”.
Trong một số ảnh, Lê Bống chăm chú đọc tài liệu bên cửa sổ cao tầng, tạo cảm giác vừa trí thức vừa nghệ sĩ. Góc nghiêng của cô đặc biệt thu hút: đường quai hàm thanh thoát, cổ thon dài, mái tóc đổ xuống vai mềm mại.
Bộ ảnh mang màu sắc ấm áp, tĩnh lặng, hoàn toàn khác biệt so với phong cách năng động, thể thao hay quyến rũ thường thấy ở Lê Bống, khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.
Sau nhiều năm hoạt động trên mạng xã hội, Lê Bống từ một hot girl phòng gym đã trở thành gương mặt nổi bật của nhiều nhãn hàng thời trang – mỹ phẩm, content creator hàng đầu, MC, diễn viên phim giờ vàng trên sóng truyền hình.
Dù thường xuyên vướng tranh luận về phong cách, Lê Bống vẫn khẳng định được sự chăm chỉ và mức độ ảnh hưởng của mình.
Lê Bống cũng được ghi nhận với tinh thần không ngừng đổi mới hình ảnh, từ thể thao, quyến rũ đến dịu dàng.
