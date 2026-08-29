Từ 1/9, vé cáp treo Bà Nà đồng giá 500 ngàn đồng cho giới trẻ lứa tuổi 18-25

Ưu đãi sâu đến 50% cho giới trẻ từ 18-25 tuổi

Từ ngày 1/9 đến hết 31/12/2026, du khách 18-25 tuổi (sinh từ năm 2001 đến 2008) sẽ được áp dụng chính sách giá vé đặc biệt “FIRST 18-25” tại Ba Na Hills: chỉ còn 500.000 đồng cho vé cáp treo, 800.000 đồng cho combo cáp treo kèm buffet trưa và 750.000 đồng cho combo cáp treo kèm voucher ẩm thực, ưu đãi lên đến 50% so với giá niêm yết. Du khách chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu, VNeID khi qua cổng soát vé.

Du khách từ 18-25 tuổi sẽ được hưởng mức ưu đãi siêu hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills

Với thông điệp “Thanh xuân của những lần đầu”, chính sách “FIRST 18-25” của khu du lịch Sun World Ba Na Hills được kỳ vọng không chỉ mang đến những ưu đãi đặc biệt, mà còn trở thành một phần trong những cột mốc đáng nhớ nhất thời thanh xuân của thế hệ trẻ lứa tuổi 18-25: chuyến đi đầu tiên bằng số tiền tự tay mình làm ra, chuyến đi xa đầu tiên cùng hội bạn thân hay đơn giản chỉ là lần đầu một mình chinh phục đỉnh Núi Chúa, lần đầu check in cây cầu Vàng nổi tiếng ngợp ngời cờ Tổ quốc vào đúng dịp Quốc khánh 2/9…

Ưu đãi này áp dụng từ ngày 1/9, mang đến cơ hội tuyệt vời cho giới trẻ tận hưởng lễ Quốc khánh 2/9 với vô vàn trải nghiệm đầy cảm xúc trên đỉnh Bà Nà với chi phí dễ chịu.

“Đại tiệc” đa sắc màu mùa Quốc khánh 2/9

Vào đúng dịp Tết Độc lập, đỉnh núi Chúa khoác lên diện mạo hào hùng mà lãng mạn hiếm nơi nào có được. Cầu Vàng huyền thoại, biểu tượng du lịch từng gây sốt toàn cầu, nay càng rực rỡ khi được điểm tô bởi hàng trăm lá quốc kỳ tung bay giữa mây ngàn. Đứng giữa biển mây bồng bềnh ở độ cao gần 1.500m, phóng tầm mắt ôm trọn núi rừng trùng điệp và ngắm sắc cờ đỏ sao vàng phấp phới giữa giai điệu âm nhạc cách mạng, đó là khoảnh khắc tự hào mà bất cứ người trẻ Việt nào cũng nên trải nghiệm một lần trong đời.

Không gian nghệ thật ánh sáng tương tác “Nguồn Cội” thu hút các bạn trẻ check-in

Bên cạnh biểu tượng vượt thời gian ấy, không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác mang chủ đề "Nguồn Cội" cũng là một trải nghiệm mới mẻ, không nên bỏ lỡ của những tín đồ đam mê chinh phục và khám phá công nghệ. Trải rộng gần 800m2, hành trình đưa du khách bước qua bảy phân khu huyền ảo, từ “Vòng sáng vĩnh hằng”, “Sứa bảy màu”, “Đầm bóng nước” lung linh cho đến “Cực quang rực rỡ” và “Bọc trăm trứng” gợi nhắc truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, nơi ánh sáng biến ảo theo từng bước chân, từng cái chạm tay, biến mỗi du khách thành nhân vật chính của câu chuyện nguồn cội dân tộc.

Không khí hội hè trên đỉnh núi Chúa còn được đẩy lên cao trào với chuỗi minishow đường phố đẳng cấp quốc tế diễn ra mỗi ngày. Vũ điệu "Malambo" cuồng nhiệt với những vũ công gõ chân đầy nội lực, sắc màu gợi cảm của "Cancan" hay khoảnh khắc bay bổng giữa không trung của "Love in the Sky" liên tục khuấy động các quảng trường rợp cờ hoa, mời gọi du khách cùng vỗ tay, nhún nhảy và hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc khó quên.

Tiệm bánh Pháp Eric Kayser – tọa độ trải nghiệm khách du lịch không thể bỏ lỡ tại Ba Na Hills

Giữa biển mây, quần thể kiến trúc siêu thực của Bà Nà cũng xứng đáng là nơi lưu giữ vô vàn khung hình đáng nhớ. Làng Pháp cổ kính tựa một "tiểu Paris" thu nhỏ, Lâu đài Mặt Trăng lộng lẫy như bước ra từ cổ tích và Quảng trường Nhật Thực đầy chất điện ảnh. Mỗi công trình một câu chuyện riêng nhưng khi đặt cạnh nhau giữa mây trời lại hòa quyện thành một “châu Âu thu nhỏ” lãng mạn và có một không hai tại Việt Nam.

Sau hành trình khám phá, du khách có thể dừng chân tại Làng Pháp thưởng thức chiếc bánh croissant giòn thơm bơ phiên bản giới hạn với sắc cờ Tổ quốc tại tiệm bánh Eric Kayser danh tiếng, hoặc nhâm nhi ly bia Sun Kraftbeer mát lạnh tại xưởng bia thủ công Ba Na Brew House. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 1/9, chính tấm vé cáp treo đang cầm trên tay cũng là "chìa khóa" mở thêm những quyền lợi ưu đãi ẩm thực đi kèm vé này qua mã QR tích hợp sẵn, giúp hành trình khám phá trọn vẹn mà không phát sinh thêm chi phí.

Trải nghiệm cảm giác mạnh của trò chơi Tháp rơi tự do.

Với những tâm hồn ưa cảm giác mạnh, máng trượt Alpine Coaster vẫn là cái tên không thể bỏ qua, mang đến những vòng lượn tốc độ giữa khung cảnh thiên nghiên ngoạn mục-một bên thung lũng mây giăng, một bên lâu đài cổ kính. Trong khi đó, Fantasy Park, công viên giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam với vô vàn trò chơi thú vị dành cho mọi lứa tuổi, là điểm giải trí lý tưởng cho cả nhóm bạn lẫn gia đình, bất kể nắng hay mưa.

Hành trình chinh phục đỉnh núi Chúa giờ đây cũng dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ tuyến xe Wow Bus miễn phí kết nối trung tâm Đà Nẵng đến chân núi, giúp du khách trẻ tiết kiệm cả thời gian lẫn chi phí di chuyển.

Tấm vé “FIRST 18-25” hứa hẹn là “chiếc chìa khóa” ý nghĩa giúp khởi động hành trình thanh xuân rực rỡ với vô vàn trải nghiệm chất lượng tại miền tiên cảnh từ nay đến mùa lễ hội cuối năm.