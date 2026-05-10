Truyền thuyết ma thuật về loài thực vật trông như đến từ hành tinh khác

Ẩn mình giữa những đồng cỏ lạnh giá và sườn núi hoang vu, âm địa quyết lá quạt mang vẻ đẹp cổ xưa như thực vật từ thời tiền sử.

T.B (tổng hợp)

Cây âm địa quyết lá quạt, tên khoa học Botrychium lunaria, là một loài dương xỉ nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn thuộc họ Ophioglossaceae. Loài cây này phân bố khá rộng ở các vùng ôn đới và lạnh thuộc châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ, thường xuất hiện trên đồng cỏ núi cao, bãi đất nghèo dinh dưỡng hay những vùng hoang dã ít bị tác động.

Ảnh: earthone.

Điểm nổi bật nhất của loài cây này là phần lá vô sinh hình quạt với các thùy tròn nhỏ xếp đối xứng, trông giống những vầng trăng lưỡi liềm nối tiếp nhau. Chính đặc điểm này đã tạo nên tên gọi “lunaria”, bắt nguồn từ từ Latin “luna” nghĩa là Mặt trăng. Bên cạnh đó, cây còn có một nhánh sinh sản dựng đứng mang các túi bào tử nhỏ li ti, khiến tổng thể trông như một sinh vật kỳ lạ bước ra từ thời cổ đại.

Ảnh: flora.dempstercountry

Không giống nhiều loài dương xỉ xanh tốt trong rừng ẩm, Botrychium lunaria phát triển khá chậm và có vòng đời đặc biệt. Phần lớn thời gian của cây tồn tại dưới lòng đất dưới dạng thân rễ cộng sinh với nấm đất. Chính mối quan hệ cộng sinh này giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng trong môi trường nghèo khoáng chất. Một số cá thể thậm chí có thể “biến mất” khỏi mặt đất trong nhiều năm trước khi mọc trở lại, khiến việc nghiên cứu chúng trở nên khó khăn.

Ảnh: NPS.

Trong văn hóa dân gian châu Âu thời Trung cổ, âm địa quyết lá quạt từng được xem là loài cây ma thuật. Người ta tin rằng nó có thể mở khóa ổ khóa sắt, làm rơi móng ngựa hoặc mang lại vận may huyền bí. Dù những niềm tin ấy không có cơ sở khoa học, chúng phản ánh sự kinh ngạc của con người trước hình dáng khác thường và sự bí ẩn của loài cây này.

Ngày nay, Botrychium lunaria được giới thực vật học đặc biệt quan tâm vì tính nhạy cảm với môi trường. Sự xuất hiện của nó thường cho thấy hệ sinh thái còn tương đối nguyên vẹn và ít ô nhiễm. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, loài cây này đang suy giảm do biến đổi khí hậu và sự thay đổi môi trường sống.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Tận mục loài cá 'quái vật bọc giáp' giữ nguyên hình sau 100 triệu năm

Ẩn mình trong những vùng nước ngọt Bắc Mỹ, cá hỏa tiễn là nhóm sinh vật cổ xưa với vẻ ngoài như bước ra từ thời tiền sử xa xôi.

Các loài cá hỏa tiễn thuộc bộ Lepisosteiformes là một trong những nhóm cá nước ngọt kỳ lạ và cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay. Xuất hiện từ hơn 100 triệu năm trước, chúng gần như không thay đổi nhiều về hình dạng kể từ thời kỳ khủng long, khiến giới khoa học thường gọi chúng là “hóa thạch sống”. Những đại diện tiêu biểu như cá hỏa tiễn mõm dài hay cá hỏa tiễn mõm ngắn đều mang hình dáng thuôn dài, mõm nhọn như mũi giáo, đúng với cái tên gợi liên tưởng đến “hỏa tiễn”.

Tận mắt nhìn sinh vật màu đen ma quái khiến con người trở nên điên loạn

Ẩn mình trên những bông lúa mạch tưởng chừng vô hại, sinh vật này từng âm thầm chi phối lịch sử con người bằng những cơn mê loạn kỳ lạ.

Nấm cựa gà, tên khoa học Claviceps purpurea, là một loài nấm ký sinh chủ yếu trên các loại ngũ cốc như lúa mạch đen (rye), lúa mì và một số loài cỏ hoang. Khi xâm nhập vào bông lúa, nó thay thế hạt bằng những cấu trúc cứng, dài và sẫm màu gọi là “cựa” (sclerotia), trông giống như chiếc sừng nhỏ nhô ra khỏi vỏ trấu. Chính hình dạng đặc biệt này đã mang lại cho nó cái tên “cựa gà”.

Tận mục loài ốc mượn hồn sống trên cạn kỳ lạ bậc nhất thế giới

Trên những bãi cát nhiệt đới châu Mỹ có một sinh vật nhỏ bé sống bằng cách “mượn nhà” mang câu chuyện sinh tồn đầy kỳ thú.

Loài ốc mượn hồn Caribbean, tên khoa học Coenobita clypeatus, là một đại diện tiêu biểu của nhóm ốc mượn hồn sống trên cạn. Dù thường bị nhầm là ốc, thực chất chúng gần gũi với cua và thuộc lớp giáp xác. Điều khiến chúng nổi bật chính là tập tính sử dụng vỏ của các loài ốc biển khác làm “ngôi nhà di động” để bảo vệ phần bụng mềm yếu của mình. Khi lớn lên, chúng phải tìm một chiếc vỏ mới phù hợp hơn, và đôi khi việc “đổi nhà” này diễn ra theo kiểu dây chuyền, một con tìm được vỏ lớn hơn, bỏ lại vỏ cũ cho con khác nhỏ hơn.

