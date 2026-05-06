Truyền thông Ấn Độ đưa tin chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5/7 - 7/5 thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Ấn Độ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5/7 - 7/5. Chuyến thăm này đặc biệt có ý nghĩa vì diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (2016 - 2026).

Nhiều hãng thông tấn, tờ báo lớn của Ấn Độ tích cực đưa tin về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Cổng thông tin đối ngoại và chính sách Sarkaritel của Ấn Độ đã đăng tải bài viết trong đó nhận định chuyến thăm là “một cột mốc ngoại giao quan trọng”, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, củng cố Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ và mở ra một chương mới về hợp tác lâu dài, hướng tới tương lai giữa hai quốc gia.

"Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đánh giá là vô cùng quan trọng, không chỉ như một sự tiếp nối những thành tựu đạt được trong thập kỷ qua của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mà còn là một cột mốc quan trọng được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong hợp tác Việt Nam - Ấn Độ", trích nội dung trong bài viết của Sarkaritel.

Cổng thông tin đối ngoại và chính sách Sarkaritel của Ấn Độ đăng tải bài viết ngày 4/5/2026 trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh chụp màn hình Sarkaritel.

Theo bài viết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các diễn biến khu vực và toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, khi Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược và thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm cũng được kỳ vọng sẽ khẳng định lại sự tin cậy chính trị bền vững giữa hai nước, cũng như cam kết chung về hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kênh truyền thông ETV Bharat có bài viết với tiêu đề “Tầm quan trọng chiến lược chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm”, trong đó phân tích bối cảnh cũng như kỳ vọng về kết quả chuyến thăm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, bài viết trên ETV Bharat cho biết, trong chuyến thăm, Thủ tướng Narendra Modi sẽ có các cuộc thảo luận toàn diện với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bao trùm quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhấn mạnh nền tảng quan hệ lịch sử, văn minh lâu đời và kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực mới cho hợp tác trong giai đoạn tới.

The New Indian Express và The Hindu cũng đăng tải các bài viết cho rằng chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi Ấn Độ đang thúc đẩy mạnh chính sách "Hành động Hướng Đông”, trong đó Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng và đáng tin cậy nhất của New Delhi tại Đông Nam Á.

Mối quan hệ hữu nghị lâu đời

Theo Sarkaritel, Việt Nam và Ấn Độ có một tình hữu nghị lâu đời, bắt nguồn từ nền tảng lịch sử và được củng cố bởi mối quan hệ nhân dân sâu sắc. Mối quan hệ này được vun đắp bởi tầm nhìn lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, Jawaharlal Nehru, những người đã đặt nền móng cho tình đoàn kết, sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.

Tiếp nối di sản này, Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác ổn định, bền vững và không ngừng mở rộng, được thúc đẩy bởi khát vọng chính trị chung và sự hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như những nỗ lực không ngừng trong phát triển quốc gia. Mối quan hệ song phương cũng đã đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới.

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã phát triển ổn định qua nhiều thập kỷ với một loạt các cột mốc quan trọng. Năm 1954, Ấn Độ mở Tổng Lãnh sự quán tại Hà Nội, đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc tăng cường hợp tác song phương.

Hai năm sau, vào năm 1956, Việt Nam thành lập Tổng Lãnh sự quán tại New Delhi, mở rộng hơn nữa các mối quan hệ chính thức giữa hai bên. Ngày 7/2/1958, tại New Delhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đã ký Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ, đặt nền tảng chính trị quan trọng cho sự phát triển của quan hệ song phương. Năm 1972, hai nước nâng tầm quan hệ lên cấp đại sứ và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ, mở ra một chương mới về hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ký Tuyên bố chung Việt Nam - Ấn Độ tại New Delhi ngày 7/2/1958. Ảnh: Sarkaritel.

Năm 2003, hai nước đã ra Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21. Một bước đột phá khác diễn ra vào năm 2007, khi Việt Nam và Ấn Độ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, mở rộng đáng kể hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và an ninh, khoa học và công nghệ, cũng như thương mại và đầu tư. Trong suốt giai đoạn này, hợp tác chính trị và ngoại giao vẫn là trụ cột chính làm nền tảng cho quan hệ đối tác.

Cột mốc đáng chú ý nhất được ghi nhận vào tháng 9/2016, sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Narendra Modi, khi hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Quyết định này phản ánh sự hội tụ chiến lược ngày càng tăng giữa hai nước và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong "Chính sách Hướng Đông" của Ấn Độ.