Phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Theo đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sau thời gian tổ chức nắm thông tin, khảo sát địa bàn, trong 2 ngày 20 và 21/4, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã triển khai lực lượng tìm kiếm, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt các liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập Sư đoàn 968 quản lý tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang (Quảng Trị). Ảnh: Hải Minh

Các hài cốt được phát hiện trong hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m. Các hài cốt cách nhau từ 0,6 đến 0,7m; xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, một số xương đã bị phân hủy, cùng 54 chiếc răng. Kèm theo nhiều di vật, gồm: 1 tăng lót hầm, 2 bình tông (trong đó có 1 bình tông khắc chữ “Huynh”), 3 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, 1 súng tiểu liên AK đã bị ôxy hóa, mặt thắt lưng bộ đội…

Theo thông tin ban đầu, liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh vào khoảng năm 1970-1971 trong khi tiến đánh cao điểm 544 (Đồi Fulo).

Hiện, hài cốt các liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập Sư đoàn 968 quản lý tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang. Sư đoàn 968 chỉ đạo Đội quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nói trên.