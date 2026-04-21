Xã hội

Phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt được phát hiện trong hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m, xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ kèm theo nhiều di vật.

Hạo Nhiên

Ngày 21/4, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sau thời gian tổ chức nắm thông tin, khảo sát địa bàn, trong 2 ngày 20 và 21/4, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã triển khai lực lượng tìm kiếm, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt các liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập Sư đoàn 968 quản lý tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang (Quảng Trị). Ảnh: Hải Minh

Các hài cốt được phát hiện trong hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m. Các hài cốt cách nhau từ 0,6 đến 0,7m; xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, một số xương đã bị phân hủy, cùng 54 chiếc răng. Kèm theo nhiều di vật, gồm: 1 tăng lót hầm, 2 bình tông (trong đó có 1 bình tông khắc chữ “Huynh”), 3 bát ăn cơm B52, dây dù, dây thông tin, 1 súng tiểu liên AK đã bị ôxy hóa, mặt thắt lưng bộ đội…

Theo thông tin ban đầu, liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh vào khoảng năm 1970-1971 trong khi tiến đánh cao điểm 544 (Đồi Fulo).

Hiện, hài cốt các liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập Sư đoàn 968 quản lý tại Nhà văn hóa thôn Tân Quang, xã Hiếu Giang. Sư đoàn 968 chỉ đạo Đội quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực nói trên.

Xã hội

Xúc động lễ truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1m, kèm theo một số di vật như tăng, dù, cúc áo, ống thủy tinh, bút viết, dây thông tin, vỏ đạn AK…

Ngày 29/1, tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện, cất bốc tại thôn Tà Rùng và Xa Re, xã Khe Sanh.

gen-h-z7478786080103-c4dffe7f549e25d926c13e96dbc049a6.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng người dân đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an táng.
Xã hội

Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu 0,8 - 1m, được bọc trong tăng, kèm theo các di vật.

Ngày 10/01, thông tin từ Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ ở xã Đakrông.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 02 đến ngày 10/1, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Xã hội

Xúc động lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại một ngôi mộ chung ở lối vào hang Tám Cô (tỉnh Quảng Trị) để tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Ngày 8/11, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập 589 tìm kiếm tại xã Thượng Trạch.

Trước đó, trong quá trình tôn tạo, chỉnh trang cảnh quan khu vực hang Tám Cô thuộc Khu di tích lịch sử đền thờ các anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) đã tiến hành tìm kiếm, phát hiện và quy tập các hài cốt cùng nhiều di vật của liệt sĩ.

