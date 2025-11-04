Hà Nội

Kho tri thức

Quy tập hai bộ hài cốt liệt sỹ kèm di vật thời chiến tại Khe Sanh

Cùng với hai bộ hài cốt liệt sĩ, đội công tác tìm thấy nhiều di vật như tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu...

T.B

Chiều 2/11, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 21/10 đến 2/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành tìm kiếm tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh và cất bốc được 2 hài cốt ở độ sâu từ 0,8 đến 1 mét.

Các hài cốt được phát hiện vẫn được bọc trong bao tử sĩ, bên trong còn nhiều mảnh xương. Cùng với đó, đội công tác tìm thấy nhiều di vật như tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh và dây thông tin.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) quy tập, cất bốc các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN.

Đặc biệt, một bộ hài cốt có kèm theo tấm biển nhỏ bằng nhôm khắc dòng chữ “SH 1 - 99X”, được xem là manh mối quan trọng giúp nhận diện danh tính liệt sĩ.

Hiện hai hài cốt đã được đưa về an táng tạm thời, hương khói và chăm sóc chu đáo tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh thông tin cụ thể.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn 337 vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này, với hy vọng đưa thêm nhiều đồng đội trở về đất mẹ.

Kho tri thức

Xúc động người cựu chiến binh đọc thơ trước mộ liệt sĩ Tô Vĩnh Diện

Giữa không gian thiêng liêng của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, người cựu chiến binh Đỗ Mạnh Hùng gây xúc động khi đọc những vần thơ ông viết cho đồng đội.

Trong dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tìm về Điện Biên, về với Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 Điện Biên Phủ để thắp một nén tâm hương, tưởng nhớ những người con đã hóa thân vào lòng đất mẹ có một người cựu chiến binh trong bộ quân phục. Ông đứng lặng trước mộ phần Anh hùng Tô Vĩnh Diện, giọng run run đọc những vần thơ do chính mình chắp bút.

bac-manh-hung.jpg
Cựu chiến binh Đỗ Mạnh Hùng xúc động trong Nghĩa trang liệt sĩ A1 Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Nguyễn.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn - nơi thời gian lắng đọng

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, nghĩa trang đặc biệt này là nơi mỗi người dừng chân, lắng nghe tiếng vọng từ quá khứ, để tâm hồn lắng sâu...

0-n-01.jpg
Nằm giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ và thâm nghiêm, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn là một khoảng không gian đặc biệt, nơi thời gian dường như ngưng đọng giữa tiếng gió đại ngàn và mùi hương trầm sâu lắng.
0-n-02.jpg
Đây không chỉ là ở nơi yên nghỉ của hơn mười ngàn anh hùng liệt sĩ, mà còn là một bản anh hùng ca bất tận được viết nên từ máu xương của những người con đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc trên tuyến đường mòn huyền thoại thời kháng chiến chống Mỹ.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Vì sao ngày 27/7 được chọn làm Ngày Thương binh, Liệt sĩ?

Từ năm 1975, ngày 27/7 hằng năm chính thức trở thành “Ngày Thương binh, Liệt sĩ” của cả nước.

Sau khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, với tinh thần ".... thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Nguồn ảnh: Tư liệu

Xem chi tiết

