Quy tập hai bộ hài cốt liệt sỹ kèm di vật thời chiến tại Khe Sanh

Cùng với hai bộ hài cốt liệt sĩ, đội công tác tìm thấy nhiều di vật như tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu...

Chiều 2/11, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đơn vị đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 21/10 đến 2/11, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tiến hành tìm kiếm tại thôn Xa Re, xã Khe Sanh và cất bốc được 2 hài cốt ở độ sâu từ 0,8 đến 1 mét.

Các hài cốt được phát hiện vẫn được bọc trong bao tử sĩ, bên trong còn nhiều mảnh xương. Cùng với đó, đội công tác tìm thấy nhiều di vật như tăng nguyên tấm, vải dù, dây dù, cúc áo, đế giày, khuy giày, mắt nịt, nắp hộp dầu, lọ thủy tinh và dây thông tin.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) quy tập, cất bốc các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN.

Đặc biệt, một bộ hài cốt có kèm theo tấm biển nhỏ bằng nhôm khắc dòng chữ “SH 1 - 99X”, được xem là manh mối quan trọng giúp nhận diện danh tính liệt sĩ.

Hiện hai hài cốt đã được đưa về an táng tạm thời, hương khói và chăm sóc chu đáo tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh thông tin cụ thể.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn 337 vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này, với hy vọng đưa thêm nhiều đồng đội trở về đất mẹ.