Hà Nội ứng dụng dữ liệu số đánh giá độc lập 67 nhóm dịch vụ công

Nền tảng HIHUB vừa ra mắt áp dụng mô hình khảo sát đa chiều và thuật toán xử lý dữ liệu khoa học nhằm tối ưu hóa hiệu quả cải cách hành chính tại Thủ đô.

Ngày 4/6, tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIHUB) phối hợp với Trung tâm Hành chính công thành phố Hà Nội và một số đơn vị tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời chính thức ra mắt Cổng khảo sát độc lập HIHUB.

Chiến dịch khảo sát dự kiến chính thức triển khai từ đầu tháng 6/2026 trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội, tập trung vào 67 dịch vụ công thiết yếu. Thông qua Cổng khảo sát độc lập HIHUB, người dân có thể trực tiếp chia sẻ trải nghiệm, đánh giá chất lượng phục vụ và phản ánh các điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Mô hình khảo sát lần này có 4 điểm khác biệt chính so với phương thức khảo sát sự hài lòng truyền thống:

Thứ nhất, thay vì chỉ tập trung vào đánh giá mức độ hài lòng, mô hình khảo sát mới tập trung vào trải nghiệm người dùng, từ khi bắt đầu tìm hiểu thủ tục đến khi hoàn thiện hồ sơ, xử lý, nhận kết quả và trả kết quả. Cách tiếp cận này giúp phát hiện và xử lý các điểm nghẽn một cách toàn diện, kịp thời.

Thứ hai, thay vì chỉ khảo sát trên Cổng Dịch vụ công và tại Trung tâm Hành chính công, khảo sát lần này ứng dụng công nghệ khảo sát độc lập với cơ chế mã hóa và bảo mật thông tin người dùng, nhằm tăng cường tối đa tính thuận tiện, tạo không gian phản hồi an toàn, khách quan và hạn chế tâm lý e ngại khi góp ý.

Người dân được quét mã để trực tiếp đánh giá chất lượng 67 nhóm dịch vụ công thông qua Cổng khảo sát độc lập HIHUB.

Hệ thống được thiết kế để tự động gửi đường dẫn khảo sát qua Zalo OA, SMS, email hoặc ứng dụng iHanoi sau khoảng 2 giờ kể từ khi người dân hoàn tất thủ tục hành chính, giúp việc đánh giá diễn ra khi công dân đã rời khỏi khu vực giao dịch trực tiếp. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện độ tin cậy và tỷ lệ phản hồi của khảo sát.

Thứ ba, thay vì chỉ khảo sát người dân và doanh nghiệp, mô hình khảo sát mới kết hợp cả kết quả khảo sát đội ngũ công chức tuyến đầu (những người trực tiếp tiếp nhận và xử lý hồ sơ) cùng với dữ liệu hành chính số trên Cổng Dịch vụ công điện tử (tỷ lệ lỗi tại các bước, thời gian tương tác trên hệ thống, …). Cách tiếp cận này giúp tăng cường tính bao trùm của kết quả khi kết hợp các góc nhìn khách quan, đa chiều.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, thay vì thống kê truyền thống dựa trên số lượt phản hồi, mô hình khảo sát mới sử dụng phương pháp khoa học để chọn mẫu và xử lý dữ liệu. Cách tiếp cận này nhằm tăng cường tính chính xác và khoa học, hạn chế tình trạng thiên lệch, giúp kết quả công bố có tính đại diện cao hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, việc triển khai sáng kiến này không nhằm chạy theo các chỉ số công nghệ hay thành tích chuyển đổi số mang tính hình thức.

Theo ông Dũng, mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số là giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn, giảm số lần đi lại giữa các cơ quan, được phục vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn.

“Sự hài lòng của người dân không nằm ở những con số trên báo cáo mà ở trải nghiệm thực tế khi sử dụng dịch vụ công”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Ban tổ chức cho biết, chiến dịch được triển khai với thông điệp “Mở lòng phản hồi - Kiến tạo cải cách”, hướng tới tăng cường tính minh bạch trong hoạt động hành chính công và phát huy vai trò giám sát, phản hồi của người dân đối với các dịch vụ công trên địa bàn Thủ đô.

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