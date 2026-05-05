Trường Mầm non 1: Chỉ 1 nhà thầu tham dự, ngân sách tiết kiệm được bao nhiêu?

Mở thầu công khai nhưng chỉ duy nhất Công ty Mai Thanh Tân dự thầu và trúng sát giá tại gói thầu do Trường Mầm non 1 (Lâm Đồng) làm chủ đầu tư.

Ngày 29/4/2026, Hiệu trưởng Trường Mầm non 1 (phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng), bà Trần Thị Ngọc Anh đã ký Quyết định số 21/QĐ-MN1 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói số 3: Xây lắp + thiết bị công trình Sửa chữa, cải tạo và trang bị hệ thống phòng cháy tại Trường Mầm non 1 (Trường chính đường Tô Ngọc Vân và điểm trường đường Phan Đình Phùng). Nguồn vốn thực hiện gói thầu được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu.

Theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số 19/QĐ-MN1 ban hành ngày 06/4/2026, gói thầu này có giá dự toán là 2.664.173.643 đồng, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo dữ liệu từ Biên bản mở thầu ghi nhận lúc 09 giờ 16 phút ngày 16/4/2026, quá trình phát hành hồ sơ mời thầu thu hút một đơn vị nộp hồ sơ tham gia dự thầu là Công ty TNHH Mai Thanh Tân.

Tiếp đó, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 04/2026/TCG-YS ngày 28/4/2026 do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Yên Sơn lập (Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng ký duyệt), nhà thầu Công ty TNHH Mai Thanh Tân đã đáp ứng các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT. Kết quả, Công ty TNHH Mai Thanh Tân được phê duyệt trúng thầu với mức giá 2.658.591.883 đồng.

So sánh giữa giá dự toán gói thầu và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 5.581.760 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá khoảng 0,2%. Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Quyết định số 21/QĐ-MN1 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói số 3: Xây lắp + thiết bị công trình Sửa chữa, cải tạo và trang bị hệ thống phòng cháy tại Trường Mầm non 1 (Trường chính đường Tô Ngọc Vân và điểm trường đường Phan Đình Phùng). (Nguồn MSC)

Về thông tin pháp nhân, Công ty TNHH Mai Thanh Tân có mã số thuế 5800595838, địa chỉ trụ sở chính đăng ký tại phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng. Người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Mai Thành Tân. Dữ liệu thống kê về lịch sử tham gia đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia tính đến cuối tháng 4/2026 cho thấy, Công ty TNHH Mai Thanh Tân đã tham dự tổng cộng 101 gói thầu. Trong đó, doanh nghiệp này được công bố trúng 69 gói, trượt 27 gói, 4 gói bị hủy và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt khoảng 334.722.423.063 đồng; trong đó giá trị trúng thầu độc lập khoảng 179.992.053.302 đồng.

Đánh giá dưới góc độ pháp lý về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đăng tải công khai thông tin mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin. Dữ liệu thực tế cho thấy các gói thầu đấu thầu rộng rãi có một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1% đang diễn ra tại nhiều địa phương. Để nâng cao tính cạnh tranh và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn đầu tư công, các chủ đầu tư cần tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ mời thầu một cách phù hợp với thực tiễn thị trường, qua đó thu hút thêm sự quan tâm của nhiều nhà thầu trong các dự án tiếp theo".

Quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP Theo Điều 6, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được bổ sung, sửa đổi bởi Luật 57/2024/QH15, Luật 90/2025/QH15), việc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định chặt chẽ nhằm tránh tình trạng khép kín, thiếu minh bạch. Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với Chủ đầu tư, Bên mời thầu; Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu. Đồng thời, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định rõ về trách nhiệm công khai thông tin trong đấu thầu. Theo đó, mọi thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đều phải được đăng tải minh bạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, Bên mời thầu có thể gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu tham dự hoặc tiến hành mở thầu ngay theo quy định để đảm bảo tiến độ dự án. Việc đánh giá E-HSDT đối với trường hợp 01 nhà thầu vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính đã được phê duyệt trong E-HSMT. Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, nhà thầu vẫn được xem xét trúng thầu bình thường. Quy định này đảm bảo tính linh hoạt nhưng vẫn đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối từ phía các cơ quan thực hiện quy trình mua sắm công.

