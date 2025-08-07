Hà Nội

Xã hội

Trước ngày 15/8, toàn bộ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long phải lắp thiết bị AIS

Tất cả các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc và định vị hàng hải AIS xong trước ngày 15/8.

Thiên Tuấn

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, tất cả tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được lắp đặt hệ thống kiểm soát thông tin, nhận dạng tự động hiện đại AIS trong khi hoạt động trên biển.

Theo đó, việc lắp đặt hệ thống AIS trên các tàu du lịch sẽ được thực hiện xong trước ngày 15/8.

cdn-ivtcnewsvn-upload-2025-07-24-tau-vinh-xanh-15043044.jpg

Thiết bị AIS là hệ thống nhận dạng tự động, là một hệ thống thông tin liên lạc và định vị hàng hải, cho phép các tàu thuyền trao đổi thông tin nhận dạng, vị trí, hướng, tốc độ và các thông tin liên quan khác với các tàu khác và các trạm trên bờ.

Trước đây, thiết bị AIS được quy định lắp đặt trên các tàu du lịch chở khách trên 50 người, nhưng nay các tàu dưới 50 chỗ ngồi trên vịnh Hạ Long đều tự nguyện và cam kết lắp đặt thiết bị này để tăng tính an toàn trong khai thác. Tính đến ngày 6/8, khoảng 80% tổng số tàu trên vịnh đã được lắp đặt thiết bị AIS.

Hệ thống này giúp tàu duy trì kết nối thông tin liên tục và không phụ thuộc vào sóng điện thoại.

Trước đó, ngày 2/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành đi khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS được lắp đặt trên các tàu du lịch và bổ sung các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, hiện nay, tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý đảm bảo được truyền tín hiệu. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Titop, núi Bài Thơ.

Việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảm bảo xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời các tình huống bất lợi khi xảy ra. Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh sẽ tập trung kiểm tra hoạt động của thiết bị thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động tốt mới cấp lệnh xuất bến.

Trước đó, ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 chở 49 người (64 khách, 3 thuyền viên) tham quan vịnh Hạ Long. Trong khi di chuyển tới điểm tham quan thì gặp giông lốc khiến bị lật úp. Vụ tai nạn khiến 39 người tử vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video UBND tỉnh Quảng Ninh họp báo thông tin về vụ đắm tàu trên Vịnh Hạ Long:

(Nguồn: VTV24)
Xã hội

Lễ cầu siêu 39 nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Lễ cầu siêu tưởng niệm 39 nạn nhân vụ tai nạn đường thủy trên Vịnh Hạ Long được tổ chức trang nghiêm tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Sáng 28/7, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đường thủy trên Vịnh Hạ Long.

anh-chup-man-hinh-2025-07-28-luc-105007.png
Xem chi tiết

Xã hội

Hoàn tất tìm kiếm 39 nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long

Thi thể người đàn ông được phát hiện chiều ngày 26/7 là thi thể cuối cùng trong số 39 nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long.

Ngày 27/7, UBND tỉnh Quảng Ninh thông tin, kết quả xét nghiệm ADN khẳng định, thi thể nam giới được phát hiện và trục vớt trên Vịnh Hạ Long chiều ngày 26/7 là anh Hoàng Văn Thái (SN 1985, du khách Hà Nội).

65544.jpg
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân cuối cùng lên bờ.
Xem chi tiết

Xã hội

Mưa lớn kéo dài từ Hà Tĩnh tới Đà Nẵng trong 2 ngày cuối tuần

2 ngày cuối tuần (từ ngày 26 đến đêm 27/7), từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (50–100mm, có nơi trên 180mm).

Đêm qua và sáng sớm nay (26/7), miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/7 đến 3h ngày 26/7 có nơi trên 60mm như trạm Mường Pồn (Điện Biên) 104mm, trạm Tân Tiến (Lào Cai) 101.4mm, trạm Tân Trịnh (Tuyên Quang) 61.0mm.

Xem chi tiết

