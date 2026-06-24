Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

Sáng 24/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 chính thức khai mạc.

791 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia Đại hội.

Dự phiên khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm.

Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là Đại hội của “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo – Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhi nhiệm kỳ 2026 – 2031; thảo luận, cho ý kiến về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bầu BCH Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội bầu đoàn Chủ tịch gồm 16 anh, chị; Đoàn thư ký gồm 3 anh, chị; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 15 anh, chị, do anh Bùi Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn làm trưởng ban.

Trong hai ngày 24 và 25/6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra 4 phiên làm việc. Phiên khai mạc diễn ra sáng 24/6.

Tại phiên làm việc thứ 2, diễn ra chiều 24/6, Ðại hội sẽ tiến hành bầu BCH Trung ương Ðoàn khóa XIII và thảo luận tại 5 diễn đàn; Diễn đàn 1: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; Diễn đàn 2: Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Diễn đàn 3: Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; Diễn đàn 4: Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế; Diễn đàn 5: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Phiên trọng thể Ðại hội sẽ diễn ra vào sáng 25/6, được truyền hình trực tiếp trên sóng Ðài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Ðoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Ðoàn. Phiên trọng thể diễn ra với các nội dung quan trọng, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn. Đại hội sẽ bế mạc vào chiều 25/6. Đại hội sẽ thông qua nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội lần này tiếp tục áp dụng mô hình "Đại hội không giấy tờ". Toàn bộ tài liệu, điểm danh và biểu quyết tại Đại hội đều được thực hiện qua ứng dụng di động để cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện hoạt động của Đoàn.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Qua đó, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc, hướng tới mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Xây dựng thế hệ thanh niên có tri thức sâu rộng

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị, anh Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội SVVN cho biết, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I cùng nhiều nghị quyết mang tính trụ cột của Đảng và Nhà nước được ban hành.

Anh Nguyễn Minh Triết tại Đại hội.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, tiêu đề: "Tự hào, vững tin theo Đảng; Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" được lựa chọn nhằm thể hiện rõ niềm tự hào, sự tin tưởng tuyệt đối của tuổi trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, các cụm từ "chung sức, đồng lòng, tiến mạnh" được kế thừa từ báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Dự thảo đánh giá mảng công tác của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII; kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu, các chương trình, đề án trọng điểm của nhiệm kỳ; những điểm còn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xây dựng 6 báo cáo chuyên đề kèm theo dự thảo báo cáo chính trị để làm tài liệu tham khảo.

Dự thảo báo cáo được xây dựng bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ nhất; các nghị quyết trụ cột của Đảng, Nhà nước được ban hành. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Báo cáo xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mục tiêu cụ thể là xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, có bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; trở thành những công dân toàn cầu, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương pháp hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước.

Phong trào thanh niên trở thành môi trường để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; là nơi phát hiện những nhân tố tiêu biểu, mô hình hay và cách làm hiệu quả. Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; bảo vệ nền tá̉ng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống và giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên.

Khẩu hiệu của đại hội gồm 4 thành tố, phản ánh 4 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong kỷ nguyên mới, bám sát phương châm hành động Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra cho thanh niên trong bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước".

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, báo cáo xây dựng hệ thống 13 chỉ tiêu trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm tới, đảm bảo dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện, được xây dựng trên cơ sở triển khai cụ thể hóa luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

5 nhiệm vụ đột phá gồm: Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn xã, phường và đặc thù. Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.​